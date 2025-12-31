Muôn chuyện trên chuyến xe về Tết của Gen Z miền Tây

Hành trình về miền Tây ngày Tết chật ních người, những câu chuyện phiếm trong suốt chuyến đi cho Gen Z kỷ niệm khó quên trong mỗi dịp sum vầy đầu xuân.

Với những người xa quê, Tết không chỉ bắt đầu khi bước vào cổng nhà mà đã khởi động từ lúc rục rịch ra bến xe. Những giờ ngồi yên trên xe khách là những trải nghiệm thú vị cho mỗi người trẻ có dịp về miền Tây đón Tết. Tri Thức - Znews lắng nghe chia sẻ của 3 bạn trẻ về kỷ niệm đáng nhớ và mẹo hay trong những chuyến xe đặc biệt này.

Bí kíp chống say, chống chán trên hành trình về quê

Mỗi chuyến xe về quê ngày Tết là tổ hợp của những sự “đầy” - đầy người, đầy đồ đạc, đầy cảm xúc muốn nhanh chóng về nhà với gia đình. Bình thường từ TP.HCM về Vĩnh Long chỉ khoảng 3 tiếng, nhưng trong những ngày giáp Tết, lưu lượng giao thông dày đặc có thể khiến tổng quãng đường về nhà kéo dài đến 6-7 tiếng vì kẹt xe liên tục, xe phải nhích từng chút một trên cao tốc.

Trong khoảng thời gian này, các hãng xe thường tăng giá vé so với ngày thường, tôi thường tham khảo trước 2-3 ngày để so sánh, rồi chọn hãng xe với mức giá phù hợp. Tôi ưu tiên chọn phương thức thanh toán online có nhiều ưu đãi cuối năm để giảm chi phí đi lại mùa cao điểm.

Kinh nghiệm “xương máu” của tôi với những chuyến xe Tết là nên sắp xếp lịch trình để tranh thủ về sớm hơn 3-5 ngày, như vậy sẽ ít kẹt xe so với ngày cận Tết. Nếu không thu xếp được, nên chọn giờ xuất phát sớm trong ngày, tránh khung giờ tối dễ quá tải và kẹt xe hơn. Đặc biệt, việc chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước uống và pin dự phòng là “cứu tinh chống chán” cho vài tiếng ngồi yên trên xe. Kinh nghiệm của tôi là mang theo tinh dầu quýt và thuốc chống say xe dự phòng vì với quãng đường kẹt xe vì khi xe chạy - dừng ngắt quãng rất dễ say đối với người không quen.

Thoát cảnh “canh vé xe như vé concert” nhờ đổi cách đặt xe

Hội bạn ở quê tôi hay nói đùa rằng hễ đi học xa, chắc chắn phải có một lần trải nghiệm đau đầu vì vé xe Tết. Ngày trước khi các trạm xe chưa nâng cấp công nghệ trong quá trình đặt vé, tôi phải ra tận trạm hỏi vé hoặc gọi vào tổng đài để đặt vé xe thủ công. Cuộc chiến gọi cho tổng đài nhà xe, đặc biệt là những ngày giáp Tết, được chúng bạn tôi gọi vui là “cuộc đua nhân phẩm”, khi chẳng biết lúc nào có thể kết nối đường dây.

Hay có năm nhà trường chốt lịch nghỉ Tết muộn, lúc tôi đặt thì đa số hãng xe về Ba Tri (một huyện cũ của tỉnh Bến Tre, nay là Vĩnh Long) đã không còn vé. Muốn về quê phải chấp nhận ngồi ghế bổ sung, vừa kẹt xe, vừa không được ngả lưng, vừa lo không biết có về kịp giao thừa không. Những năm đó, cảm giác đặt vé xe Tết hồi hộp và căng thẳng chẳng khác gì săn vé concert.

Vài năm gần đây, công nghệ tiên tiến hơn, tôi đổi cách. Tôi chủ động đặt vé sớm trên các nền tảng trực tuyến, thường ưu tiên khung giờ sáng và thanh toán trước để chốt luôn vé. Đến ngày đi, tôi chỉ cần ra điểm đón gần nhà, lên xe đúng giờ, không chen lấn, không hồi hộp bị đổi chuyến. Xe về quê Tết vẫn đông như mọi khi, nhưng tâm lý của “kẻ chiến thắng” cuộc chiến săn vé xe thì thoải mái hơn hẳn.

Rộn ràng cuộc “di dân” lớn nhất năm

Với tôi, kẹt xe gần như là đặc sản trong “cuộc di cư” lớn nhất năm. Có năm tôi tự chạy xe máy về nhà, có năm thì ngồi xe khách. Dù di chuyển bằng phương tiện gì, không khí Tết mọi năm vẫn như một: Dù đông, lâu nhưng vui, trên đường về không thấy mệt vì thấy không khí Tết rộn ràng.

Hai bên đường là hàng mai vàng rực, các sạp bán quà biếu Tết đã tươm tất bày biện đủ thứ bắt mắt. Trên đường xe cộ nối đuôi nhau, ai cũng tay xách nách mang, đông vui như đi hội. Chạy lúc lâu sẽ gặp trạm tiếp nước của quân nhân địa phương, khiến đường đi dù xa mà lòng rộn ràng, chạy hoài không thấy mệt.

Năm ngoái, đám bạn cùng phòng trọ rủ nhau về quê tôi để biết không khí Tết miền Tây, nên cả nhóm đặt vé xe khách cho tiện. Chuyến xe về quê ngày Tết là tổng hợp của những âm thanh rộn rã: Tiếng nhạc xuân của bác tài bật suốt chuyến xe, tiếng mọi người gọi điện cho người thân dặn “con sắp về, ba chờ cửa con”. Chúng tôi ngồi cạnh một cô lớn tuổi, dù không quen biết, cô vẫn chia quà bánh để mọi người ăn “lấy thảo”. Sau chuyến đi, bạn tôi nói đó là lần đầu bạn cảm nhận sự xởi lởi, nhiệt tình đặc trưng của người dân miền Tây. Với người miền Tây, sự hào sảng và thân thiết dường như luôn có sẵn, kể cả với những người chỉ gặp nhau một lần trên chuyến xe ngày Tết.