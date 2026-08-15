Muốn ăn chay healthy lâu dài, hãy bắt đầu từ 15 bước này

Để duy trì ăn chay lâu dài, bạn cần nhiều hơn một quyết tâm. Những thay đổi nhỏ trong cách ăn uống và sinh hoạt có thể giúp cơ thể thích nghi dễ dàng hơn.

15 bước để bạn chuyển đổi sang ăn chay healthy dễ dàng

Thay đổi một chế độ ăn không phải là dễ nhưng bạn hoàn toàn làm được. Tôi khẳng định như vậy vì đây là những kinh nghiệm mà tôi từng trải qua. Các bạn nên học cách lắng nghe cơ thể mình để thay đổi cho phù hợp, trừ trường hợp bạn muốn ăn xanh chữa lành thì bạn sẽ có quyết tâm cao.

Còn đối với người bình thường đang có nhu cầu ăn chay, hãy để cơ thể bạn thích nghi dần rồi một ngày nào đó, nhu cầu ăn thịt cá không còn nữa, bạn sẽ ăn chay lâu dài mà không còn cảm thấy áp lực hay thèm ăn như trước kia.

1. Thay đổi từ từ bằng cách ăn một bữa trong ngày, sau đó tăng lên hai bữa, tiếp theo cả ngày ăn chay healthy. Thời gian có thể là một tuần, một tháng, ba tháng, sáu tháng hoặc một năm tùy theo sự thích nghi của mỗi người. Đến một lúc nào đó, nhu cầu ăn thịt không còn, bạn sẽ ăn chay dễ dàng hơn.

2. Ăn ít nhất một bữa rau củ quả tươi sống trong ngày. Có thể uống sinh tố, nước ép, ăn hoa quả, ăn salad… ăn rau củ tươi sống giúp bạn bổ sung vitamin khoáng chất mà không bị mất đi trong quá trình chế biến, giúp bạn có nhiều năng lượng làm việc trong ngày và tốt cho đường tiêu hóa.

3. Ăn đa dạng các loại rau củ, hạt ngũ cốc, ăn rau củ bảy sắc cầu vồng. Việc kết hợp các loại rau củ nhiều màu sắc không những tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn, mà còn tạo cảm giác thích thú khi ăn. Màu sắc bắt mắt sẽ kích thích vị giác và làm cho bạn yêu thích ăn chay hơn.

4. Giảm ăn mặn ít nhất một bữa trong ngày. Việc ăn ba bữa chay nấu chín với nhiều dầu mỡ, muối mặn sẽ làm cơ thể bạn suy nhược, hay ăn nhiều mà người vẫn mệt.

Ăn quá nhiều muối sẽ hủy hoại sức khỏe của chúng ta, tăng lượng muối trong bữa ăn dẫn đến bệnh huyết áp, tim mạch, dạ dày, da xỉn màu, thận tổn thương…

Đặc biệt khi ăn mặn, bạn sẽ có cảm giác thèm ăn nhiều hơn, đấy cũng là lý do nhiều người ăn chay dễ tăng cân. Cách giảm một bữa ăn mặn rất đơn giản: Buổi sáng hay bữa ăn phụ, bạn ăn hoa quả, uống nước ép, các loại hạt, hoặc ăn nhạt vào bữa sáng.

5. Giảm ăn tinh bột trắng (tinh bột tinh chế), thay thế bằng tinh bột giàu chất xơ, từ các loại đậu ngũ cốc, gạo lứt. Tinh bột trắng mất đi hàm lượng chất xơ và giảm giá trị dinh dưỡng, ăn nhiều sẽ có hiện tượng táo bón, đầy bụng và làm bạn luôn cảm thấy đói, chưa kể dễ tăng lượng đường trong máu.

Thay thế bằng tinh bột giàu chất xơ như gạo lứt, yến mạch, đậu đỗ, hạt diêm mạch… hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao giúp bạn no lâu, bài tiết tốt.

Chế độ ăn thuần chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: V.C.

6. Không gọi tên các món giả chay tên động vật. Nếu bạn đang muốn ăn chay để thanh lọc thân tâm, muốn sống hướng thiện, không giết hại động vật thì không nên gọi tên các món giả chay như sườn, tôm, thịt bò… chay, chúng sẽ không làm bạn thanh tịnh. Thay vào đó, gọi tên món ăn đơn giản gần gũi hơn như bún bò Huế thay bằng bún Huế, sườn kho chay thay bằng rau củ kho…

7. Hạn chế ăn các món giả chay chế biến sẵn. Những thực phẩm chế biến sẵn đóng gói bảo quản lâu ngày không còn nhiều hoặc không có giá trị dinh dưỡng.

Với ăn chay healthy, các bạn ưu tiên ăn thực phẩm nguyên vẹn, không qua chế biến, không tẩm ướp, thực phẩm toàn phần sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Rất nhiều người ăn các món giả chay, ít ăn thực phẩm toàn phần, chế biến mặn, nhiều dầu mỡ chay vẫn mắc nhiều bệnh, điển hình như bệnh tim mạch.

8. Giảm chế biến nhiều dầu mỡ. Có rất nhiều người ăn chay nhưng vẫn ăn đồ chiên rán nhiều, như vậy không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, bạn áp chảo, hoặc dùng nồi chiên không dầu, hạn chế hoặc không ăn món chiên rán.

Sau khi thực hiện xong liệu trình 7 ngày ăn chay healthy ở phần sau, bạn sẽ không còn cảm giác muốn ăn đồ chiên rán như trước nữa vì cơ thể bạn đã thích nghi với phương pháp chế biến đồ ăn tốt hơn.

9. Uống đủ nước trong ngày và luôn có hoa quả hay các loại hạt để ăn vặt. Khi bị đói, não bộ của chúng ta sẽ chuyển tín hiệu về những món bạn hay ăn trước kia, có thể là tinh bột, món dầu mỡ, nhiều đường hoặc các món ăn mặn có thịt…

Vì thế, bạn nên uống đủ nước trong ngày, luôn có hoa quả hay các loại hạt để ăn khi đói. Việc này giúp bạn không thèm những món ăn mặn nữa.

10. Đừng nghĩ về đồ ăn thường xuyên. Chính việc hay nghĩ về đồ ăn sẽ làm bạn đói và chỉ muốn ăn, thay vào đó, quên chuyện ăn uống, tập trung vào các việc khác như dự án, đọc sách, tập luyện, tham gia các câu lạc bộ sống có ích…

11. Không ức chế bản thân nếu bạn muốn ăn thịt sau một thời gian ăn chay. Tự dưng sau một thời gian ăn chay, bạn có cảm giác thèm ăn mặn, món thịt cá hoặc hải sản nào đó bạn thích.

Bạn hãy lắng nghe cơ thể mình, có thể ăn lại món đó nhưng tôi tin chắc rằng cảm giác được ăn lúc này sẽ hoàn toàn khác so với trước kia bạn hay ăn.

Có thể do mùi vị bạn cảm thấy tanh, cảm giác ăn không ngon, cảm giác nấu món có thịt không còn làm bạn thích như xưa nữa… Tự dưng bạn sẽ không thích thú việc ăn mặn.

Điều này sẽ tạo động lực để bạn tiếp tục hành trình ăn chay lâu dài của mình. Vì khi cảm nhận món ăn mặn đó không còn ngon nữa, bạn sẽ không muốn ăn tiếp.

Đây là kinh nghiệm thực tế của tôi. Sau một tháng ăn chay, tự dưng tôi thèm món thịt gà rang lá chanh mà ngày xưa hay ăn, nhưng khi ăn lại, tôi cảm thấy món ăn đó tanh, nhai thịt mà không cảm thấy ngon. Thay vào đó, mình cảm thấy thèm đồ ăn xanh tươi hơn, sự thay đổi này rất thú vị, bạn sẽ cảm nhận được thôi.

12. Tìm nhà hàng chay bạn thích. Khó khăn ban đầu của nhiều người ăn chay là ăn ở ngoài, khi bạn tìm được nhà hàng chay yêu thích, bạn sẽ có quyết tâm và duy trì ăn chay healthy lâu dài hơn.

13. Kết bạn với những người thích ăn chay hay tham gia cộng đồng ăn chay healthy. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng duy trì phương pháp ăn chay lâu dài mà không bị cám dỗ bởi món ăn mặn thịt động vật, học được nhiều món ăn chay mới. [...]

14. Không để bụng đói khi đi chợ, dự trữ các thực phẩm healthy trong bếp. Nếu bạn đói khi đi chợ, bạn sẽ thèm các món thịt cá ngày trước mình hay ăn.

Thay vào đó, bạn đi mua sắm với một tâm lý thoải mái no bụng. Hãy ưu tiên các quầy bán hoa quả, rau củ, ngũ cốc trước. Trong nhà bạn, hãy luôn có các loại hạt, hoa quả ăn vặt. Khi đói, chúng sẽ giúp bạn giảm cơn thèm ăn.

15. Tham gia các thử thách ăn xanh, ăn chay trong cộng đồng để rèn kỷ luật bản thân. Có rất nhiều người sau khi tham gia các thử thách mà tôi tặng thực đơn ăn như 12 bữa sáng xanh - đẩy lùi lão hoá, 7 ngày thanh lọc gan, 7 ngày ăn chay healthy, họ đều đạt được những kết quả tuyệt vời. Có người chuyển hẳn sang chế độ ăn xanh thuần thực vật ngay sau đó.