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Mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup, nhiều nhà sách ưu đãi độc giả

  • Thứ năm, 27/8/2026 09:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng đăng lời chúc và tổ chức hoạt động dành cho bạn đọc.

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Người hâm mộ tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 26/8. Ảnh: Trần Hiền.

Từ khuya 26/8, không khí mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam cũng lan tới các đơn vị trong ngành xuất bản. Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam, NXB Kim Đồng, NXB Tổng hợp TP.HCM, công ty sách Skycomics và nhà sách Fahasa lần lượt chia sẻ niềm vui với độc giả.

Trên fanpage, NXB Phụ nữ Việt Nam đăng chương trình mừng chiến thắng với những tựa sách có bìa đỏ được ưu đãi đến hết ngày 3/9. Bạn đọc có thể đặt mua sách thông qua fanpage và nhận sách qua đường bưu điện.

Skycomics tổ chức một hoạt động dành cho cộng đồng yêu truyện tranh. Công ty sách này tặng một bộ gồm 4 tập Quán cơm Tỳ Hưu cho một thành viên tham gia bình luận dưới bài đăng mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

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Nhiều đơn vị trong ngành sách hòa vào không khí ăn mừng Việt Nam vô địch. Ảnh: Facebook.

Fahasa cũng đăng bài chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 và triển khai chương trình dành cho người theo dõi fanpage. Nhà sách đưa ra một số mã ưu đãi giới hạn cho bạn đọc tham gia chương trình.

Không trực tiếp triển khai chương trình khuyến mại, NXB Kim Đồng và NXB Tổng hợp TP.HCM cũng hòa vào không khí chung bằng những bài đăng chia vui với đội tuyển Việt Nam. Bên dưới những bài đăng này, một số bạn đọc tranh thủ đề xuất các nhà xuất bản mở đặt trước, phát hành những ấn bản truyện tranh được quan tâm hoặc có chương trình dành cho độc giả nhân niềm vui của bóng đá nước nhà.

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Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

ASEAN Cup Việt Nam vô địch sách

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