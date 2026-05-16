Sữa mẹ có mùi vị gì?

Sữa mẹ thường được mô tả có vị ngọt nhẹ tự nhiên, nhưng thực tế hương vị có thể thay đổi tùy theo chế độ ăn, hormone và tình trạng sức khỏe của người mẹ.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất trong những tháng đầu đời của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, không ít bà mẹ thắc mắc vì sao mùi vị của sữa mẹ không phải lúc nào cũng giống nhau, thậm chí có thời điểm cảm nhận được mùi chua nhẹ hoặc vị hơi mặn.

Sữa mẹ có vị ngọt nhẹ tự nhiên

Theo Healthline, các nghiên cứu cho thấy sữa mẹ chứa khoảng 87-88% là nước, trong đó lactose - loại đường tự nhiên - là thành phần carbohydrate chính. Chính lactose tạo nên vị ngọt nhẹ đặc trưng của sữa mẹ.

Bên cạnh đó, sữa mẹ cũng chứa protein, chất béo và enzyme, khiến hương vị có thể khác nhau giữa từng người và từng giai đoạn nuôi con. Một số người từng nếm sữa mẹ mô tả rằng sữa "loãng hơn sữa bò nhưng có vị ngọt dịu".

Lactose tạo nên vị ngọt nhẹ đặc trưng của sữa mẹ. Ảnh: Shutterstock.

Yếu tố làm thay đổi mùi vị sữa mẹ

Sữa mẹ không có một hương vị cố định mà có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện cơ thể:

Chế độ ăn của mẹ

Theo WebMD, thực phẩm mà người mẹ tiêu thụ có thể ảnh hưởng đến mùi vị sữa. Các thực phẩm như tỏi, bạc hà hoặc các gia vị mạnh có thể làm thay đổi mùi sữa trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự thay đổi này thường không ảnh hưởng đến việc trẻ bú mẹ.

Thay đổi hormone

Khi chu kỳ kinh nguyệt của người mẹ quay trở lại, sự thay đổi nội tiết tố có thể tạm thời làm biến đổi thành phần sữa. Ví dụ, vào khoảng thời gian rụng trứng, nồng độ natri và clorua trong sữa mẹ tăng lên, trong khi lactose và kali giảm xuống, khiến sữa mẹ bớt ngọt và thậm chí hơi mặn.

Tình trạng sức khỏe

Trong trường hợp mẹ bị viêm tuyến vú hoặc nhiễm khuẩn, sữa có thể có vị mặn nhẹ. Tuy nhiên, dinh dưỡng trong sữa không bị mất đi trong phần lớn trường hợp.

Quá trình bảo quản

Sữa mẹ vắt ra sẽ không thay đổi mùi vị nếu được bảo quản đúng cách. Nhưng nếu bảo quản không đúng, sữa có thể có mùi kim loại hoặc mùi chua. Nếu nhận thấy mùi vị có vấn đề, hãy bỏ sữa đi để tránh cho bé uống sữa mẹ bị ôi và gây khó chịu đường tiêu hóa.

Cách nhận biết sữa mẹ bị hỏng

Các chuyên gia khuyến cáo có thể nhận biết sữa mẹ bằng quan sát và ngửi mùi:

- Sữa để lạnh tách lớp là hiện tượng bình thường, có thể lắc để hòa lại. Nếu lắc nhiều lần vẫn không hòa tan hoặc xuất hiện vón cục sau khi hâm nóng, sữa đã hỏng.

- Ngoài ra, sữa có mùi chua gắt, mùi kim loại hoặc mùi ôi thiu có thể đã hỏng.

Trẻ có thể uống sữa của người khác không?

Một số mẹ do thiếu sữa đã nghĩ đến việc xin sữa từ người thân đang cho con bú. Tuy nhiên, đây là điều tuyệt đối không nên làm.

Sữa mẹ được tạo ra từ máu đi qua tuyến vú, vì vậy, đây là một loại dịch cơ thể. Nếu người cho sữa mắc các bệnh như HIV hoặc viêm gan B, mầm bệnh có thể truyền sang trẻ thông qua sữa mẹ, gây nguy hiểm cho sức khỏe.