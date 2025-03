Mục tiêu tiếp theo của 'nữ tướng' ngành chip

Tháng 12/2024, SemiAnalysis đưa ra bài đánh giá gay gắt về GPU chủ lực của AMD. Theo công ty phân tích, mặc dù con chip có vẻ tốt trên giấy tờ, việc đạt được tiềm năng thực tế là gần như không thể với phần mềm hiện tại.

Trưởng nhóm phân tích Dylan Patel thậm chí còn dành 5 tháng để đánh giá GPU của AMD, vốn đang gặp khó khăn trong việc giành thị phần và sự chú ý so với đối thủ thống trị là Nvidia.

"Chúng tôi đã hy vọng rằng AMD có thể nổi lên như một đối thủ mạnh mẽ của Nvidia trong các khối lượng công việc huấn luyện. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, điều này đáng tiếc là không xảy ra", SemiAnalysis viết trong bài nhận định.

Ngày hôm sau, Patel nhận được cuộc gọi từ CEO AMD Lisa Su. Cuộc gọi được lên lịch 30 phút, nhưng kéo dài 90 phút.

"Phản hồi là một món quà ngay cả khi nó mang tính chỉ trích", bà Su viết trên X sau cuộc nói chuyện. Đến tháng 2, AMD công bố dữ liệu mới cho thấy hiệu suất chip AI của hãng trong việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn, sử dụng chính các tiêu chuẩn được phát triển bởi SemiAnalysis.

Có thể nói 2024 là năm của Lisa Su. Bà đã được tạp chí Time và Chief Executive Magazine bình chọn là CEO của năm.

Đây cũng là năm đánh dấu cột mốc AMD bán được nhiều hơn Intel trong mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu. Doanh thu cả năm 2024 của hãng chip tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023, với biên lợi nhuận gộp tăng 22%.

Đáng nói hơn, bà Su chỉ mất 10 năm để thực hiện một trong những "phép màu" khó tin nhất giới công nghệ.

Năm 2014, bà Su nhậm chức CEO AMD trong bối cảnh công ty như một con tàu đắm. Theo lời cựu Phó chủ tịch Patrick Moorhead, hoàn cảnh của ông lớn ngành bán dẫn khi ấy còn "khổ hơn cả cái chết". AMD lúc đó nợ 2,2 tỷ USD , dẫn đến đợt tái cấu trúc lớn khiến 1/4 nhân viên mất việc và giá mỗi cổ phiếu chỉ dao động ở mức 2 USD .

Tuy nhiên, đến tháng 11/2022, AMD chính thức vượt Intel về giá trị thị trường. Tháng 6/2023, vốn hóa của AMD đã đạt đến con số 192,9 tỷ USD , vượt trội mức 130 tỷ USD của Intel.

"Khi tôi được bổ nhiệm làm CEO, mọi người đã nói rằng đó là điều bất khả thi. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức và những người trong công ty đã làm việc rất chăm chỉ", bà Su nói với Yahoo Finance.

Có một điều nghịch lý là bất chấp kết quả kinh doanh ấn tượng, giá cổ phiếu của AMD lập tức giảm sau khi bà Su công bố.

Business Insider nhận định nguyên nhân xuất phát từ việc các nhà đầu tư bắt đầu chuyển sự chú ý sang đối thủ tiếp theo của AMD là Nvidia, công ty đang thống trị thị trường chip AI.

Thành công trước Intel đã đặt nền móng cho vị thế của bà Su, nhưng giờ đây, "nữ tướng" này phải đối mặt với một thử thách còn lớn hơn nhiều.

Nvidia không chỉ dẫn đầu về phần cứng mà còn sở hữu phần mềm CUDA – một nền tảng đã trở thành tiêu chuẩn ngành AI. Nó cho phép các kỹ sư lập trình GPU một cách linh hoạt và hiệu quả.

Trong khi đó, các nhà phân tích, bao gồm nhóm của SemiAnalysis, nhận định rằng dù chip AI của AMD có thông số kỹ thuật ấn tượng, phần mềm của công ty vẫn chưa đủ sức cạnh tranh.

Báo cáo tháng 12/2024 của SemiAnalysis thậm chí còn khẳng định GPU chủ lực của AMD không đủ khả năng đối đầu với Nvidia trong các workload huấn luyện AI.

Đó cũng là lý do khiến Lisa Su đặt cược vào việc cải thiện phần mềm của AMD để thu hẹp khoảng cách với Nvidia.

"Phần mềm là ưu tiên số một của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng mình cần cần cung cấp một bộ phần mềm mạnh mẽ để cạnh tranh", bà Su nói tại buổi công bố kết quả kinh doanh năm 2024.

Để bắt kịp đối thủ, AMD đang thực hiện cách tiếp cận theo hai hướng đối với phần mềm. Đầu tiên, họ sẽ làm việc để cải thiện hiệu suất trên phần mềm hiện có. Thứ hai, AMD tiến hành đầu tư vào các công nghệ phần mềm mới, chẳng hạn như ROCm, một nền tảng mã nguồn mở với khả năng tính toán hiệu năng cao.

Ngoài ra, AMD cũng đang tăng cường hỗ trợ cho khách hàng huấn luyện và suy luận trên các mô hình ngôn ngữ lớn. Thậm chí công ty còn đang cung cấp một loạt các tài nguyên, bao gồm tài liệu, hướng dẫn và các công cụ phát triển cho khách hàng.

Tuy nhiên, theo Patrick Moorhead, nhà phân tích của Moor Insights & Strategy, AMD sẽ phải chứng minh rằng hãng có thể cung cấp mức độ hỗ trợ tương tự như Nvidia. "Nvidia đã xây dựng được một hệ sinh thái rất mạnh mẽ xung quanh nền tảng của họ", Moorhead nói.

Một nhà phân tích khác là Vivek Arya từ Bank of America lại cho rằng AMD cần cải thiện không chỉ phần mềm mà còn khả năng triển khai quy mô lớn và tích hợp hệ thống. Nên nhớ, Nvidia có ngân sách R&D gấp đôi AMD và một thị phần áp đảo với con số ước tính lên đến 90%.

Mặc dù vậy, những người quen biết CEO AMD đều tin rằng bà có thể vượt qua thách thức này. Họ chỉ ra sự kiên trì, kỷ luật và khả năng tập trung vào bức tranh lớn của Lisa Su sẽ đóng vai trò quan trọng nếu màn "lật đổ" xảy ra.

"Bà ấy sẽ không bao giờ hài lòng với vị trí thứ hai. Đó không phải là DNA của Lisa Su", một cựu giám đốc của AMD cho biết thêm.

