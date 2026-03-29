Mục đích sâu xa của Iran khi tấn công 'mắt thần' E-3G ở Saudi Arabia

Một số bức ảnh được lan truyền trên mạng dường như cho thấy một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) E-3G Sentry của Mỹ bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia.

Chiếc máy bay bị hư hại nặng sau vụ tấn công. Ảnh: X

Cuộc tấn công dường như đã nhắm mục tiêu có chủ đích vào bộ phận quan trọng nhất của E-3, là phần đuôi máy bay, nơi chứa vòm radar xoay với một số thiết bị nhạy cảm, trong đó có ăng-ten cho hệ thống radar giám sát AN/APY-2.

E-3G Sentry là biến thể cảnh báo và kiểm soát trên không tiên tiến nhất của Không quân Mỹ, được chế tạo từ máy bay Boeing 707-320B và được cấu hình để hoạt động như một sở chỉ huy di động, nền tảng giám sát tầm xa và trung tâm quản lý tác chiến.

Theo truyền thông phương Tây, đòn tấn công của Iran mang một thông điệp mạnh mẽ hơn so với cuộc tấn công thông thường vào đường băng hoặc cơ sở hạ tầng.

Cụ thể, lực lượng Iran dường như đang nhắm vào khả năng điều phối sức mạnh không quân của Mỹ.

Việc mất mát ít nhất một máy bay E-3G Sentry sẽ có tác động mạnh mẽ đến lực lượng Mỹ và đồng minh, vì máy bay này không chỉ đơn thuần là một nền tảng giám sát, mà còn là một nút quản lý tác chiến trên không, liên kết các máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và các hoạt động của liên minh.

Nếu cách giải thích đó chính xác, thì chiến dịch của Iran không chỉ đơn thuần là một cuộc oanh tạc trả đũa, mà là một nỗ lực có chủ đích nhằm làm suy yếu khả năng hậu cần, chỉ huy các hoạt động quân sự của Mỹ và liên quân trên khắp vùng Vịnh.

Lầu Năm Góc vẫn chưa chính thức xác nhận quy mô thiệt hại từ cuộc tấn công, nhưng truyền thông Mỹ đưa tin, ít nhất 12 binh sĩ Mỹ đã bị thương và “một số” máy bay tiếp nhiên liệu bị hư hại.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran - ông Ebrahim Zolfaghari - cho biết, một máy bay của quân đội Mỹ đã bị phá hủy và ba chiếc khác bị hư hại sau cuộc tấn công của Iran vào Căn cứ Không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả-rập Xê-út.

Máy bay E-3G Sentry. Ảnh: CNBC

Vụ tấn công được cho là sử dụng ít nhất một tên lửa đạn đạo cùng nhiều máy bay không người lái, vừa nhằm gây thiệt hại trực tiếp, vừa làm quá tải hệ thống phòng thủ của căn cứ vốn đã bị tấn công trước đó.

Việc quân đội Iran liên tục nhắm vào Căn cứ Không quân Prince Sultan cho thấy đây là chiến dịch có tính toán chiến lược, không chỉ là đòn trả đũa đơn lẻ. Tấn công lặp lại cùng một mục tiêu khiến đối phương chịu áp lực lớn về bảo trì, phân bổ lực lượng, bảo vệ nhân sự và khả năng ứng phó.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29/3 xác nhận đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các nhà máy ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trong một tuyên bố được đài truyền hình Iran đăng tải, IRGC cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công là một nhà máy sản xuất nhôm ở UAE và nhà máy chính của Aluminium Bahrain - những cơ sở mà Iran cho là có liên quan đến Mỹ. Aluminium Bahrain, một trong những nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, cho biết hai nhân viên đã bị thương.