Thường trực Ban Bí thư động viên người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trực tiếp đến xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, thăm hỏi người dân đang tránh trú do mưa lũ, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề.

Ngày 22/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến Trường Tiểu học xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, để thăm hỏi, động viên và chia sẻ với người dân đang tránh trú tại đây do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Cùng tham gia đoàn công tác có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên người dân.

Xã Diên Điền là một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Nước lũ dâng cao, chảy xiết đã khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh lao đao; nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng nặng, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, thậm chí không còn nơi ở.

Tại điểm tránh trú, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát, đau thương mà người dân địa phương đang phải gánh chịu, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên bà con giữ vững tinh thần, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thường trực Ban Bí thư thăm hỏi, động viên lực lượng cứu hộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đồng hành cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm thời, nước sạch và công tác chăm sóc y tế cho người dân, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sau đó, Thường trực Ban Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc tới toàn thể nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là các gia đình có người thân bị tử vong hoặc mất tích do mưa lũ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa, từ cấp ủy, chính quyền đến các lực lượng vũ trang, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không quản hiểm nguy, băng mình trong mưa lũ để sơ tán, hỗ trợ bà con, tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men đến từng khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư động viên người dân xã Diên Điền sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Trọng tâm là tập trung cao độ cho nhiệm vụ cấp bách cứu trợ nhân dân, với tinh thần lấy bảo vệ tính mạng người dân làm ưu tiên hàng đầu; triển khai mọi biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men.

Bên cạnh đó, tỉnh cần huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân đang bị cô lập tại các khu vực còn ngập sâu; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm và đặc biệt quan tâm chăm sóc người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng yếu thế. Công tác giáo dục và y tế cũng phải được duy trì liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu trường, thiếu lớp cho học sinh, thiếu nơi khám chữa bệnh cho người dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc nhanh chóng sửa chữa, khắc phục các hạng mục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh quan trọng; đồng thời chỉ đạo chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa thủy lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hồ đập, phát huy hiệu quả trong việc cắt giảm lũ. Các lực lượng chức năng cần kiểm soát, phân luồng, cảnh báo kịp thời những khu vực có nguy cơ sạt lở, lún đất, không để người dân đi vào vùng nguy hiểm.

Song song với công tác cứu trợ, tỉnh cần thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người tử vong, mất tích, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bị thương và từng bước ổn định đời sống cho bà con theo phương châm “4 tại chỗ”, “nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, nhất là trên không gian mạng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết trước mắt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đồng thời triển khai 50 bác sĩ đến khám chữa bệnh và phòng trừ dịch bệnh; cùng với đó là hàng chục nghìn túi quà, túi thuốc, áo ấm, áo phao, nước suối. Bên cạnh đó, hàng trăm tình nguyện viên sẽ tham gia vận chuyển điều phối quà, nấu cơm miễn phí cho người dân...