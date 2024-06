Mưa lũ lịch sử tại Hà Giang gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đến trưa 11/6, mưa lớn đã gây sạt lở đất, ách tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 60 tỷ đồng .

Đến 9h ngày 11/6, mưa lũ làm 3 người chết, gồm hai bố con bị lũ cuốn tử vong trên đường về nhà tại thôn Tân Thượng (xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), một người chết do sạt lở đất tại thôn Pao Mã Phìn (xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Mưa lớn cũng khiến trên 1.400 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó thành phố Hà Giang có hơn 1.100 nhà bị ngập úng, nước tràn vào nhà.

Huyện Vị Xuyên có 44 nhà bị thiệt hại (2 nhà sập hoàn toàn phải di dời khẩn cấp); huyện Bắc Quang có 198 nhà bị ngập úng. Ngoài ra, 73 ngôi nhà tại các huyện bị đất đá sạt vào.

Mưa lũ cũng đã khiến trên 278 ha lúa, ngô, hoa màu bị thiệt hại, trên 28 ha ao nuôi cá, hơn 1.000 con gia súc, gia cầm, tài sản khác của người dân bị lũ cuốn trôi.

Đặc biệt, mưa lũ diện rộng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến Quốc lộ như Quốc lộ 4, Quốc lộ 34, Quốc lộ 279, Quốc lộ 4C bị sạt lở gây hư hỏng mặt đường, ngập úng tại 3 điểm lớn dẫn đến ách tắc giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn khiến 31 tuyến đường tại thành phố Hà Giang bị ngập úng cục bộ, 7 cầu treo, cầu đập tràn tại huyện Vị Xuyên bị ảnh hưởng, hư hỏng do mưa lũ. Tại huyện Hoàng Su Phì, có 41 vị trí sạt lở ở 5 tuyến đường, làm ách tắc một số đoạn ôtô không đi lại được.

Trận mưa lũ lịch sử này cũng khiến nhiều công trình trường học bị ngập, hư hỏng. Hàng trăm phương tiện ôtô, xe máy cùng các tài sản của nhân dân bị ngập nước, hư hỏng. Ước thiệt hại lên đến 61 tỷ đồng .

Tại các địa phương, theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng cùng bà con nhân dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã đưa ra khuyến cáo người dân và du khách hạn chế đi lại các khu vực sạt lở tại các cung đường, điểm, khu vực tham quan du lịch trên địa bàn. Đặc biệt cảnh báo và không cho khách tắm thác, suối, không tham gia hoạt động du thuyền lòng hồ thuỷ điện gây mất an toàn...

