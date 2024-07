Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Lạng Sơn, Bắc Kạn

Trận mưa lớn liên tục kéo dài đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, tài sản, đường giao thông, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp của nhân dân, chủ yếu trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Chiều 3/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, trận mưa lớn liên tục kéo dài đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, tài sản, đường giao thông, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp của nhân dân, chủ yếu trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Theo số liệu rà soát từ các xã, thị trấn của huyện Bắc Sơn, đến 15 giờ ngày 3/7, mưa lũ đã làm 12 căn nhà tại các xã Nhất Tiến, Nhất Hòa, Trấn Yên, Vũ Lăng bị hư hỏng nặng; gây sạt lở hơn 14 điểm trên tuyến đường ở các xã Nhất Hòa, Vũ Lăng, Long Đống, Hưng Vũ.

Khu vực bị sạt lở, do mưa lũ ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Các khu vực ngầm, tràn, khu vực trũng, thấp, một số khu vực giao thông tại các xã Nhất Hòa, Tân Thành, Hưng Vũ bị ngập sâu, bị chia cắt.

Mưa lớn khiến hơn 343ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng (trong đó, lúa hơn 260ha, ngô trên 22ha, rau màu 52ha...); làm sạt lở taluy dương mương dẫn nước hồ chứa Khau Hường tại xã Chiến Thắng và 7/13 hồ chứa nước vượt tràn...

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở, tránh thiệt hại cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tập trung ứng phó với thiên tai.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời đưa các bản tin cảnh báo đến các cấp chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó; trực ban 24/24 giờ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Sơn kiểm tra thực địa, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, di dời của cải và những vật dụng còn dùng được ra khỏi nhà; đồng thời vận động gia đình bị sạt lở và các hộ có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn.

Các khu vực ngầm tràn bị ngập, đường bị sạt lở, chính quyền cần lắp đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh giữ không cho các phương tiện và người dân qua lại tại các khu vực nói trên, dù hiện nay mực nước đã giảm…

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như xã Mông Ân (huyện Bình Gia) là 38,6mm; xã Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn) là 58,6mm...

Độ ẩm đất một số khu vực thuộc các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa...

Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 10-30 mm, có nơi trên 50mm, dẫn tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số khu vực.

Đặc biệt, tại 33 xã, thị trấn thuộc các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khá cao...

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, mưa lũ xảy ra đêm 2/7 đến 16 giờ ngày 3/7 trên địa bàn tỉnh đã khiến 7 nhà dân ở các xã Tân Tú, Quang Thuận, Đôn Phong (huyện Bạch Thông), xã Lương Thượng, Xuân Dương (huyện Na Rì) bị sạt lở, không có thiệt hại về người.

Mưa lũ khiến 7,85ha lúa, ngô, mạ bị thiệt hại. Trong đó, tại phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) có 4ha ngô bị ngập lụt; tại xã Chu Hương (huyện Ba Bể), 3ha lúa bị nước tràn qua; xã Cường Lợi (huyện Na Rì) có 0,25ha lúa bị đất, đá vùi, ngập nước; tại xã Thanh Vận và Hòa Mục (huyện Chợ Mới) có 0,5 ha mạ bị ngập lụt. Về thủy sản, tại huyện Na Rì và huyện Chợ Mới có 3,03 ha ao cá bị ngập, vùi lấp.

Mưa lũ cũng gây sạt lở taluy dương nhiều vị trí trên 6 tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, với khối lượng khoảng 6.500 m3. Tại huyện Na Rì, sạt lở taluy âm đường xã Văn Vũ dài khoảng 20m và sạt lở taluy dương đường Nặm Thiếu, thị trấn Yến Lạc khoảng 70m3.

Đường vào Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh Bắc Kạn (tại thành phố Bắc Kạn) cũng bị bùn, nước chảy tràn khắp mặt đường. Tại huyện Bạch Thông, sạt lở xảy ra tại đường liên thôn xã Lục Bình...

Trước tình hình đó, các địa phương của tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ"; huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở; thông đường đảm bảo giao thông.

Văn phòng trực ban cấp huyện, xã tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân để phòng tránh; tổng hợp báo cáo thiệt hại theo quy định...

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi mưa rất to như Hòa Mục 130,6mm; Thanh Mai 122,6mm; Yến Dương 120,8mm; Dương Quang 114,8mm; Phúc Lộc 106,4mm; các nơi khác phổ biến dưới 100mm.

Trên sông Cầu, tại thành phố Bắc Kạn xuất hiện lũ trên báo động cấp 1; trên sông Năng xuất hiện lũ, mực nước lúc 13 giờ ngày 3/7 là 153,69m, dưới báo động cấp 1 là 0,81m...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, từ chiều tối 3/7 đến sáng 4/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Do vậy, người dân cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc và đề phòng sét đánh, gió giật mạnh trong cơn dông gây nguy hiểm đến tính mạng con người và thiệt hại đến tài sản.