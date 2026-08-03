Mưa lớn ở Lào Cai, có nơi nước ngập ngang người

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ tối 2/8 đến sáng 3/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Lào Cai, xã Trịnh Tường, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở, ngập úng cục bộ.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Lào Cai cho biết, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như tỉnh lộ 156 (đoạn qua địa bàn phường), khu vực tổ 1, tổ 2 Duyên Hải... ngập cục bộ. Một số vị trí nước dâng hơn 1m.

Đến khoảng 9h ngày 3/8, mưa tiếp diễn nhưng nước tại nhiều điểm đã bắt đầu rút. Theo chính quyền địa phương, mưa lớn không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở phường Lào Cai, nhiều nơi ngập sâu cả mét. Ảnh: UBND phường Lào Cai.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một ô tô con cố vượt dòng nước tại khu vực gần Cầu Sập hướng về xã Bát Xát. Do nước lũ dâng nhanh, chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển lên phía trước, bị đẩy trôi rồi buộc phải lùi lại và chuyển hướng để bảo đảm an toàn.

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Lào Cai cho biết địa phương chưa nắm được thông tin cụ thể và sẽ thông tin khi có kết quả xác minh.

Tại xã Trịnh Tường, lãnh đạo UBND xã cho biết lượng mưa tập trung chủ yếu tại khu vực các thôn thuộc địa bàn xã Cốc Mỳ cũ, khiến nhiều diện tích lúa bị ngập úng.

Đáng chú ý, tại vị trí ngập tràn Nà Lặc trên tỉnh lộ 156, tuyến đường đi xã Y Tý, nước dâng cao khiến các phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng căng dây, cắm biển cảnh báo và túc trực 24/24 giờ để ngăn người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Theo lãnh đạo xã Trịnh Tường, vị trí ngập tràn này thường xuyên bị chia cắt mỗi khi mưa lớn. Địa phương nhiều lần kiến nghị xây dựng cầu thay thế, tuy nhiên đây là tuyến đường do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quản lý nên đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong thời gian tuyến đường bị chia cắt, người dân được khuyến cáo di chuyển theo tuyến tránh qua xã Bản Lầu nếu có nhu cầu đi theo hướng Y Tý.

Theo thông tin cập nhật tính đến 9h30 phút ngày 3/8, đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Cốc San, tỉnh Lào Cai đã khiến hàng loạt khu vực rơi vào tình trạng ngập úng và xuất hiện các điểm sạt lở nguy hiểm. Các khu vực chịu ảnh hưởng trên địa bàn xã Cốc San được ghi nhận ở 6 thôn.

Chính quyền xã Cốc San đang tập trung chỉ đạo các lực lượng tại chỗ chủ động triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là huy động lực lượng trực tiếp hỗ trợ cho các hộ gia đình có nhà cửa bị ngập úng, sạt lở. Các đơn vị chức năng đã có mặt kịp thời để giúp người dân di dời tài sản, đảm bảo đời sống sinh hoạt và an toàn cho người dân.

Đất đá sạt lở vào nhà dân sau trận mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 8h đến 20h có nơi trên 40mm như trạm Mường Lạn 1 (Sơn La) 74,8mm; trạm Đa Phúc (Phú Thọ) 81,2mm, trạm Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 99mm, trạm Châu Thôn (Nghệ An) 78,8mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 3/8 khu vực Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.