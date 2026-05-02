Mưa đá ở Tuyên Quang, Phú Thọ, có viên to cỡ bóng tennis

Chiều tối 2/5, nhiều địa phương trên địa bàn Tuyên Quang, Phú Thọ xuất hiện giông lốc kèm mưa đá với kích thước lớn bất thường, có viên ước chừng bằng quả bóng tennis.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn (Phú Thọ), cho biết mưa đá xuất hiện từ chiều, gây thiệt hại tương đối nặng cho địa phương. Đến 22h cùng ngày, lãnh đạo xã đang ở địa bàn kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, mưa đá với những viên có kích thước lớn, ước chừng bằng quả bóng tennis. Không chỉ riêng Yên Sơn, các xã lân cận như Hương Cần cũng có mưa đá.

Người dân chia sẻ hình ảnh mưa đá tại xã Yên Sơn.

Tại địa bàn xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, chiều tối cùng ngày cũng xảy ra mưa đá kèm giông lốc. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, hiện tượng thời tiết cực đoan này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân địa phương.

Theo ghi nhận tại khu vực xã Sơn Nam (cũ), mưa đá có kích thước lớn, rơi dày trong thời gian ngắn.Mưa đá khiến nhiều mái nhà bị thủng, hư hỏng; một số tài sản sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng.

Anh Nguyễn Tiến Công, người dân xã Sơn Nam (cũ), cho biết mưa đá kèm giông lốc nhanh khiến cơ sở vui chơi ngoài trời của gia đình anh bị tốc mái, nhiều tài sản bị hư hại.

Ghi nhận trên địa bàn, mưa đá kèm giông lốc khiến nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của người dân bị dập nát, thiệt hại bước đầu được đánh giá là khá nghiêm trọng.

Hiện, chính quyền xã Sơn Thủy khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong những ngày tới khu vực tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to kèm lốc, sét và mưa đá. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.