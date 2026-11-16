Mua cà phê mới được ngồi tại hiệu sách Trung Quốc

Các hiệu sách truyền thống tại Trung Quốc ngày càng phải dựa vào việc bán cà phê, hàng hóa lưu niệm và tổ chức các sự kiện văn hóa để tồn tại, thay vì chỉ bán sách.

Hiệu sách Sisyphe. Ảnh: SCMP.

Theo tờ SCMP, một sự việc gây tranh cãi mới nổ ra tại một cơ sở Bắc Kinh của chuỗi hiệu sách Sisyphe. Vị khách hàng họ Zhou chia sẻ với truyền thông địa phương rằng mình đã ngồi tại khu vực quán cà phê thuộc Sisyphe để đọc những cuốn sách vừa mua trong lúc chờ bạn. 20 phút sau, nhân viên tới thông báo rằng khu vực này là không gian dành cho khách trả phí, tách biệt với không gian bán sách.

Trước đó, trang Vocal Media cũng đưa tin về một vụ việc xảy ra tại hiệu sách Sisyphe ở Vũ Hán. Một khách hàng đã mua số sách trị giá 200 NDT và bước vào khu vực Vector Coffee liền kề, tìm một chỗ ngồi rồi mở sách ra đọc.

Một nhân viên tới thông báo rằng để ngồi tại đây, khách hàng cần phải thực hiện một giao dịch mua hàng riêng. Nhân viên này giải thích rằng khu vực cà phê là một bộ phận khác, có nguồn thu độc lập và hóa đơn mua sách không được tính là giao dịch tại đây.

Khách hàng phản ứng rất tức giận vì cho rằng đã chi tiền cho cùng một thương hiệu, dưới cùng một mái nhà, trong một không gian không hề có vách ngăn hay cửa chắn nào giữa các kệ sách và bàn ghế. Hiệu sách và khu vực cà phê dùng chung hệ thống chiếu sáng, kệ trưng bày và cùng đón lượng khách qua lại. Dù một tách cà phê không phải là món đồ quá đắt đỏ, cách làm việc của hiệu sách khiến khách hàng khó chịu.

Không gian bên trong hiệu sách Sisyphe. Ảnh: Vocal.

Đáng chú ý, mọi việc trở nên tranh cãi hơn khi nó diễn ra tại Sisyphe, một trong những chuỗi hiệu sách lớn và có tầm ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc.

Trang Ichongqing từng dẫn chia sẻ của Jin Weizhu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn Truyền thông Văn hóa Xifu, đơn vị đứng sau Sisyphe, rằng ông muốn định vị Sisyphe như một nền tảng văn hóa với mục tiêu dẫn dắt ngày càng nhiều người bước vào thế giới đọc sách và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương.

Tranh cãi về chiến lược tiêu dùng của Sisyphe

Các phóng viên, khi ghé thăm một số hiệu sách Sisyphe tại Vũ Hán, đã ghi nhận tình trạng tương tự. Trên sàn nhà tại lối vào Vector Coffee có dán dòng chữ “Khu vực dành cho khách tiêu dùng”. Một thông báo gần đó ghi: “Vui lòng chi tiêu để được ngồi lại, mỗi người một chỗ”. Trên góc của mỗi chiếc bàn cũng có dòng chữ tương tự.

Tuy nhiên, không có thông báo nào làm rõ liệu “tiêu dùng” có bao gồm việc mua sách hay không, đồng thời, cũng không có dòng nào nêu rõ việc bắt buộc phải mua đồ uống.

Về phía hiệu sách, kinh doanh cà phê đang là nguồn chi trả chính cho tiền thuê mặt bằng vì sách có biên lợi nhuận gộp thấp (tỉ lệ phần trăm doanh thu mà doanh nghiệp giữ lại sau khi trừ đi tất cả chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh và quản lý).

Trang Vocal tiết lộ, đối với một chuỗi hiệu sách lớn như Sisyphe, biên lợi nhuận gộp của sách chỉ rơi vào khoảng 25% - 30%. Ngược lại, cà phê có biên lợi nhuận gộp từ 65% - 70%. Theo các phân tích trong ngành, cà phê và các sản phẩm liên quan đóng góp hơn 60% lợi nhuận của Sisyphe.

Lợi nhuận từ sách là chưa đủ cho các hiệu sách Trung Quốc phát triển, trong đó có Sisyphe. Ảnh minh họa: China Daily.

Để đạt được quy mô hơn 500 cửa hiệu với doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ NDT như hiện tại, Sisyphe không phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sách mà nhờ vào mô hình kinh doanh, trong đó hiệu sách đóng vai trò thu hút lưu lượng khách, còn khu vực cà phê đóng vai trò tạo ra doanh thu thực tế.

Điều này lý giải việc họ yêu cầu khách hàng trả tiền riêng cho 2 loại dịch vụ. Bộ phận cà phê có biên lợi nhuận cao nhưng không gian chỗ ngồi lại hạn chế. Nếu để khách chỉ cần mua một cuốn sách và sau đó chiếm chỗ ngồi tại khu vực cà phê vô thời hạn, thì bộ phận cà phê sẽ phải "gánh" chi phí cho lượng khách mà bộ phận sách mang lại. Khi đó, tách cà phê, vốn là yếu tố then chốt giúp cửa hiệu tồn tại, sẽ mất đi ý nghĩa về mặt kinh doanh.

Yếu tố minh bạch với khách hàng

Trong khi logic kinh doanh của cửa hiệu hoàn toàn hợp lý, vấn đề với Sisyphe nằm ở chỗ họ không vạch rõ ranh giới tiêu dùng trước khi khách hàng ngồi vào bàn, điều này cũng đang gây ra nhiều tranh cãi pháp lý.

Theo Vocal, về nguyên tắc, doanh nghiệp có quyền tự chủ đặt ra các điều kiện cho từng khu vực cụ thể. Tuy nhiên, tranh cãi đang nằm ở tính minh bạch của thông tin.

Truyền thông Trung Quốc đã trích dẫn một số luật sư nói về sự khác biệt giữa việc đặt ra quy định tiêu dùng và việc giải thích rõ ràng về quy định đó. Việc loại trừ hoạt động mua sách khỏi định nghĩa “tiêu dùng” đã thu hẹp lựa chọn của khách hàng ngay tại thời điểm thanh toán.

Một tấm biển báo mơ hồ, cộng thêm việc nhân viên chỉ lên tiếng đính chính sau khi khách đã ngồi vào chỗ, hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chuẩn về việc thông báo rõ ràng từ trước.

Theo khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng tại Trung Quốc, khách hàng có quyền được biết các điều khoản dịch vụ và có quyền tự do lựa chọn. Tấm biển hiện ghi là “Khu vực dành cho khách tiêu dùng”, chứ không ghi rõ là “Chỉ áp dụng cho thanh toán đồ uống hoặc bánh ngọt”, đồng thời cũng không nêu rõ “Mua sách không được tính là tiêu dùng”.

Trong khi đó, thẻ thành viên và số dư trên thẻ lại có thể được sử dụng chung cho cả hai khu vực, điều gây thêm sự mơ hồ cho khách hàng.

Trong khi bộ phận cà phê đang chiếm vai trò đáng kể trong cơ cấu doanh thu của Sisyphe, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về việc liệu trong tương lai Sisyphe có minh bạch hơn về quy định và nếu có thì doanh thu của bộ phận cà phê có bị sụt giảm hay không?

Nếu điều đó xảy ra, Sisyphe sẽ phải tìm ra hướng đi nào để tiếp tục đà phát triển cho các hiệu sách của mình, đặc biệt là trong bối cảnh doanh thu từ sách chưa mang lại nhiều lợi ích cho họ.