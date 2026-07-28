Mua bán dữ liệu bán hàng, 7 đối tượng vướng vòng lao lý

Để tránh phải trả chi phí khi giao dịch bán hàng trên sàn thương mại điện tử, 4 người thân trong một gia đình đã mua bán thông tin dữ liệu là số điện thoại của khách hàng.

Ngày 28/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông xảy ra tại TP Hà Nội”.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 7 bị can. Trong đó có 4 bị can bị truy tố về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” gồm: Trần Văn Dũng (SN 1999, trú tại xã Hồng Vân); Nguyễn Văn Chiến (SN 1997); Đào Dũng Thịnh (SN 1993, cùng trú tại xã Đại Thanh) và Nguyễn Văn Nam (SN 2003, ở tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội).

3 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông” gồm: Nguyễn Thị Phương Thuỷ (SN 2000, trú tại xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Hải Tuấn và Lưu Thị Minh Ánh (SN 1999, cùng trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, rà soát quyền truy cập và truy xuất dữ liệu trên hệ thống nội bộ, một công ty giao hàng nhanh (Công ty GHN - Chi nhánh Hà Nội) phát hiện tài khoản 3102539 và tài khoản 3101739 đã sử dụng tra cứu thông tin đơn hàng vượt phạm vi phân quyền của tài khoản và số lượng tra cứu có dấu hiệu bất bình thường.

Qua xác minh, xác định công ty đã cấp tài khoản 3102539 cho Thuỷ và tài khoản 3101793 cho Tuấn. Do nghi vấn các đối tượng lợi dụng tài khoản của công ty giao hàng cấp cho nhân viên để tra cứu thông tin đơn hàng; sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, công ty đã gửi đơn tố giác đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/11/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, xảy ra tại Hà Nội". Ngày 18/11/2025, Viện KSND TP Hà Nội đã ra Quyết định chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan An ninh điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, Công ty GHN - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ trụ sở tầng 8, Tòa Văn phòng, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP Hà Nội do ông Lương Duy Hoài làm giám đốc và là đại diện pháp luật.

Khoảng từ năm 2024, các đối tượng gồm Nam; em trai ruột của Nam là Chiến và anh vợ của Nam là Thịnh kinh doanh mỹ phẩm, quần áo trên sàn thương mại điện tử Tiktok shop. Theo chính sách quy định của Tiktok shop, khi giao dịch bán hàng hóa trên sàn thương mại điện tử, người bán hàng sẽ bị thu phí từ 25 - 30% tổng số tiền trên một đơn hàng và không xem được số điện thoại khách đặt hàng (để tránh việc chủ shop và khách hàng mua, bán hàng trực tiếp không qua sàn). Để tránh phải trả chi phí này, Nam, Chiến và Thịnh nảy sinh ý định tìm kiếm thông tin khách hàng đặt hàng (số điện thoại) từ bên giao hàng để trực tiếp liên hệ bán hàng, không cần thông qua Tiktok shop.

Trước đó, Nam thường gửi hàng ở Bưu cục Yên Xá thuộc Công ty GHN nên quen biết với Dũng, Trưởng Bưu cục Yên Xá, có địa chỉ tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Qua nói chuyện, Nam biết Dũng được Công ty GHN cấp mã tài khoản nhân viên để truy cập vào trang mạng nội bộ; có thể tra cứu thông tin khách hàng. Vì thế, Nam đã trao đổi, thỏa thuận và thống nhất với Dũng về việc mua bán thông tin dữ liệu là những số điện thoại của khách hàng với giá 2.000 đồng/1 số điện thoại. Đến khoảng đầu năm 2025, Dũng yêu cầu tăng giá tiền lên 5.000 đồng/số điện thoại, có thời điểm là 10.000 đồng/số điện thoại.

Tài liệu của cơ quan An ninh điều tra xác định, việc mua bán dữ liệu được thực hiện theo cách thức sau: Nam gửi file Excel có chứa các mã đơn hàng để Dũng tra cứu số điện thoại của khách hàng theo các mã đơn hàng đó. Sau khi có số điện thoại của khách theo mã đơn hàng, Dũng điền các số điện thoại vào file Exel rồi gửi lại cho Nam. Khi nhận được file có chứa số điện thoại của khách hàng, Nam chuyển tiền đến tài khoản mang tên Dũng để trả tiền mua dữ liệu tùy theo số lượng mã đơn hàng đã gửi Dũng.

Quá trình mua bán dữ liệu, Nam giới thiệu thêm em trai là Chiến và anh vợ là Thịnh để Dũng tra cứu số điện thoại khách hàng với hình thức tương tự với Nam.

Để thuận lợi cho quá trình trao đổi, gửi thông tin, Dũng lập nhóm zalo lấy tên "Tik Tok" gồm các thành viên: Dũng, Nam, Chiến và Thịnh. Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định tổng số tiền Nam, Chiến và Thịnh chuyển cho Dũng để mua thông tin khách hàng là hơn 224 triệu đồng. Trong đó, Nam chuyển cho Dũng hơn 86 triệu đồng; Chiến chuyển cho Dũng hơn 69 triệu đồng còn Thịnh chuyển cho Dũng hơn 68 triệu đồng.

Sau này, tài khoản của Dũng bị giới hạn việc tra cứu nên đối tượng đã thuê Tuấn, nhân viên kinh doanh Công ty GHN tra cứu mã đơn hàng để lấy số điện thoại khách mua hàng cho Dũng và sẽ được trả phí tra cứu là 1.000 đồng/số điện thoại.

Tuấn được cung cấp mã tài khoản nhân viên kinh doanh để quản lý khách hàng trên hệ thống nội bộ của công ty. Đối tượng Tuấn sử dụng tài khoản của mình do công ty cấp để tra cứu nhưng không được do bị hạn chế quyền tra cứu. Vì thế, đối tượng Dũng đã hướng dẫn Tuấn mượn tài khoản của Thủy, nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty GHN để tra cứu.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, Tuấn còn nhờ bạn (sau này là vợ của anh ta ) là Lưu Thị Minh Ánh (SN 1999, trú tại: P205 E2 phường Thanh Xuân, Hà Nội) sử dụng tài khoản của Thủy đăng nhập vào trang web của Công ty GHN nhằm tra cứu thông tin khách hàng. Về việc giao nhận dữ liệu và thanh toán chi phí: Sau khi nhận đơn từ các đối tượng Nam, Chiến và Thịnh, Dũng chuyển cho Tuấn để tra thông tin. Căn cứ số lượng thông tin tra cứu, Dũng sẽ chuyển tiền thanh toán chi phí vào tài khoản số của Tuấn. Tuấn đã tra cứu cho Dũng hơn 6.000 đơn, Dũng đã chuyển cho Tuấn hơn 6 triệu đồng.

Về số tiền thu lời bất chính từ việc giao dịch, mua bán, sử dụng trái phép thông tin, số điện thoại khách hàng, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, Dũng hưởng lợi hơn 200 triệu đồng; Chiến hưởng lợi hơn 40 triệu đồng; Nam hưởng lợi hơn 60 triệu đồng; Thịnh hơn 50 triệu đồng, còn Tuấn hưởng lợi hơn 6 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, Lưu Thị Minh Anh và Nguyễn Thị Phương Thủy giúp Nguyễn Hải Tuấn vì tình cảm, không hưởng lợi gì. Hành vi phạm tội của các bị can đã xâm phạm đến trật tự quản lý thông tin trên mạng máy tính và mạng viễn thông.

Từ vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội kiến nghị công ty cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh đến toàn bộ nhân viên. Đồng thời, có biện pháp quản lý hiệu quả đối với hệ thống dữ liệu; hạn chế tình trạng mua bán, làm lộ, lọt dữ liệu thông tin khách hàng. Đồng thời, cần có cơ chế quản lý chặt chẽ đối với các hình thức bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội; không để lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; thu lời bất chính.