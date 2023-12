MU tạo kỷ lục không mong muốn sau trận thua Bayern

Theo Opta, "Quỷ đỏ" trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới 15 bàn ở vòng bảng Champions League. Có chút tiếc nuối khi MU ghi tới 12 bàn, bằng với đội đầu bảng Bayern Munich, song gây thất vọng bởi hàng thủ thiếu chắc chắn.

Đội chủ sân Old Trafford rời giải với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 4 thua, đứng dưới cả Galatasaray và Copenhagen với chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Điều này đồng nghĩa họ cũng là đại diện Premier League đầu tiên xếp chót ở vòng bảng Champions League trong 2 mùa giải khác nhau (2005/06 và 2023/24).

"Nhà hát của những giấc mơ" không còn là điểm tựa dành cho thầy trò HLV Erik ten Hag. Từ đầu mùa, MU chỉ thắng 7 trận trên sân nhà, trong khi để cho các đối thủ thắng 7 trận tại đây. Chỉ trong vòng 4 ngày, họ nhận 2 thất bại liên tiếp.

Phát biểu sau trận, HLV Ten Hag cho hay: "Chúng tôi mắc nhiều sai lầm. Hôm nay, các cầu thủ đã có màn trình diễn tốt. Chúng tôi không xứng đáng thua nhưng kết quả không được như kỳ vọng".

MU không cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn. Họ lần lượt dẫn trước Copenhagen và Galatasaray với cách biệt 2 bàn nhưng cuối cùng thua ngược 3-4 và hòa 3-3 trong 2 lượt gần nhất. Những sai lầm cá nhân cũng khiến MU nhận thất bại cay đắng trước Bayern và Galatasaray.

Với màn trình diễn tệ chưa từng có, MU chính thức nói lời chia tay cúp châu Âu mùa này. Bayern Munich và Copenhagen dắt tay nhau vào vòng knock-out, trong khi Galatasaray đứng thứ 3 và sẽ xuống chơi tại play-off Europa League.

