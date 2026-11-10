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Thể thao

MU sắp sa thải Carrick

  • Thứ ba, 10/11/2026 05:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ban lãnh đạo MU không còn đủ kiên nhẫn với HLV Michael Carrick sau chuỗi kết quả thảm họa từ đầu mùa.

Dấu chấm hết cho Carrick.

Theo The Athletic, MU lên kế hoạch sa thải Carrick sau cuộc họp khẩn giữa Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc Điều hành Omar Berrada, diễn ra sau trận hòa 4-4 của MU với Aston Villa hôm 8/11. Hai nhân vật quyền lực tại Old Trafford được cho đã thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện tại, đồng thời bắt đầu xác định những ứng viên có thể tiếp quản chiếc ghế nóng.

MU muốn giải quyết tương lai của Carrick trước khi đội bóng tập trung trở lại sau kỳ FIFA Day. Đáng chú ý, đối thủ đầu tiên của họ sau quãng nghỉ là Liverpool vào ngày 22/11.

Dù giúp MU giành vé dự Champions League mùa trước và được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng có thời hạn hai năm, Carrick không thể duy trì thành công. Trận hòa Aston Villa 4-4 không đủ xoa dịu sức ép. MU đang trong nhóm xuống hạng, chỉ hơn đội cuối bảng đúng 1 điểm.

Thực tế, tương lai của Carrick bị đặt dấu hỏi từ sau thất bại nặng nề 0-3 trước Bournemouth hai tuần trước. Ban lãnh đạo MU đã tính đến phương án chấm dứt hợp đồng với cựu tiền vệ này suốt những ngày qua. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận không tìm được tiếng nói chung về người kế nhiệm, khiến Carrick tạm thời giữ được vị trí.

Với thành tích bết bát và nguy cơ chìm sâu hơn xuống đáy bảng xếp hạng, chiếc ghế của Carrick dần lung lay dữ dội. MU có thể sớm đưa ra quyết định thay tướng, thay vì tiếp tục đánh cược với mùa giải đang trượt khỏi tầm kiểm soát.

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

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Tuyên bố cứng rắn của Carrick

Sau trận hòa với tỷ số 4-4 giữa MU và Aston Villa, huấn luyện viên Michael Carrick khẳng định bản thân vẫn đủ khả năng dẫn dắt đội bóng bất chấp phong độ không tốt.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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