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Thể thao

MU rơi vào cảnh trớ trêu trước đại chiến Liverpool

  • Thứ tư, 11/11/2026 06:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU đối mặt nguy cơ phải dùng HLV tạm quyền trong trận đại chiến với Liverpool, khi quá trình sa thải Michael Carrick tiếp tục bị trì hoãn.

MU nguy cơ không có HLV trưởng ở trận đại chiến Liverpool.

Theo truyền thông Anh, Carrick chắc chắn mất ghế trong tuần này sau chuỗi kết quả thất vọng. Mauricio Pochettino nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế chiến lược gia người Anh. Tuy nhiên, MU có thể rơi vào tình thế khó xử khi quá trình bổ nhiệm HLV mới không thể hoàn tất trước chuyến làm khách đến sân Anfield ngày 22/11.

Vướng mắc lớn nhất nằm ở công việc hiện tại của Pochettino. Nhà cầm quân 54 tuổi dẫn dắt đội tuyển Mỹ và chuẩn bị cùng đội bóng này thi đấu hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League với Haiti. Trận lượt về diễn ra tại Cincinnati vào ngày 18/11.

Nếu lựa chọn Pochettino, MU phải nhanh chóng đàm phán để giải phóng ông khỏi hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Đáng chú ý, chiến lược gia người Argentina vừa gia hạn hợp đồng hồi tháng 8 với thời hạn kéo dài đến World Cup 2030. Điều đó khiến quá trình đưa ông về Old Trafford trở nên phức tạp hơn.

Theo kế hoạch, Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox sẽ trình Sir Jim Ratcliffe phương án tìm người kế nhiệm Carrick. Đề xuất sau đó cần được gia đình Glazer thông qua. Quyết định sa thải Carrick có thể chỉ được công bố vào cuối tuần này, dù đội bóng khẳng định chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Pochettino từ lâu nằm trong tầm ngắm của MU. Ông ít nhất bốn lần bỏ lỡ cơ hội dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Nếu thương vụ tiếp tục kéo dài, MU có thể phải tìm HLV tạm quyền để chuẩn bị cho trận derby nước Anh với Liverpool.

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Minh Nghi

Carrick Carrick

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