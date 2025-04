MU phải mua thủ môn mới

Màn trình diễn thất vọng của cả Andre Onana lẫn Altay Bayindir đặt ra câu hỏi lớn về tương lai vị trí thủ môn tại Old Trafford. Trong trận thua 4-1 trước Newcastle thuộc vòng 32 Premier League hôm 13/4, Bayindir - người có lần đầu tiên ra sân ở Premier League - không thể chứng minh được bản thân là một giải pháp lâu dài.

Dù là lựa chọn thay thế Onana, sự xuất hiện của thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ lại càng làm nổi bật thêm sự thiếu hụt của cả hai người gác đền.

Bayindir ra sân thay cho Onana trong một quyết định mà không ít người hy vọng sẽ là bước ngoặt cho hàng thủ của Manchester United. Tuy nhiên, ngay trong trận đấu đầu tiên của mình tại Premier League, anh phải vào lưới nhặt bóng đến bốn lần, trong đó có một sai lầm nghiêm trọng.

Ở bàn thua thứ tư, Bayindir mắc phải lỗi nghiêm trọng khi cố gắng chuyền bóng từ giữa sân nhưng không thành công, tạo cơ hội cho Bruno Guimaraes ghi bàn. Hơn nữa, sai sót trong việc chọn vị trí ở bàn thua thứ hai càng làm gia tăng sự thất vọng.

Khả năng phát bóng của Bayindir cũng không đạt yêu cầu. Anh chỉ thực hiện thành công 27 trong số 57 pha chuyền bóng, đạt tỷ lệ chính xác chưa đến 50%. Con số này làm lộ rõ sự kém cỏi trong khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, điều mà các thủ môn hiện đại phải làm tốt.

Cùng với Bayindir, Onana cũng không thể thuyết phục người hâm mộ bằng phong độ của mình. Được Manchester United chiêu mộ với mức giá gần 50 triệu bảng từ Inter Milan vào mùa hè 2023, Onana không thể đáp ứng kỳ vọng. Sai lầm của anh trong trận thua Lyon thuộc tứ kết lượt đi Europa League gần đây một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định của thủ môn người Cameroon.

Những quyết định sai lầm trong tình huống xử lý bóng, cộng với khả năng giao tiếp yếu kém với hàng phòng ngự, đã dẫn đến những bàn thua không đáng có.

Không thể không nhắc đến những vấn đề ngoài sân cỏ mà Onana phải đối mặt. Mới đây, gia đình anh gặp phải một sự cố nghiêm trọng khi vợ anh trở thành nạn nhân của một vụ cướp. Tình huống này chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Onana.

Với tình hình hiện tại, MU đối mặt với sự lựa chọn khó khăn. Họ phải quyết định xem có tiếp tục ủng hộ Onana và hy vọng anh sẽ tìm lại phong độ, hay họ phải tìm kiếm một thủ môn mới trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, vấn đề tài chính đang khiến mọi phương án trở nên phức tạp. Với mức phí chuyển nhượng đã chi cho Onana, việc mua thêm một thủ môn hàng đầu và trả lương cho cả hai người đứng đầu có thể là điều khó khăn trong bối cảnh tài chính hiện tại của câu lạc bộ.

Tình hình này càng trở nên căng thẳng khi MU vẫn đang phải đối mặt với những mục tiêu lớn trong mùa giải, bao gồm việc giành vé dự Champions League và tiến sâu hơn trong các giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, với phong độ của các thủ môn hiện tại, triển vọng thành công trong những đấu trường này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ruben Amorim phải đối mặt với một bài toán nan giải. Việc thay Onana bằng Bayindir trong trận đấu với Newcastle rõ ràng là một quyết định táo bạo, nhưng nó cũng cho thấy tình thế cấp bách mà đội bóng này đang phải đối mặt.

Mặc dù vậy, cả hai thủ môn đều không thể đáp ứng yêu cầu về sự ổn định và sự tự tin cần thiết trong những trận đấu quan trọng.

Với một mùa giải đang ngày càng trở nên căng thẳng, Amorim sẽ phải quyết định liệu có thể tiếp tục tin tưởng vào Onana hay không, hay ông sẽ phải tìm kiếm một thủ môn mới để cứu vãn tình hình. Dù quyết định nào được đưa ra, Manchester United cần một giải pháp hiệu quả và lâu dài để chấm dứt cuộc khủng hoảng thủ môn mà họ đang phải gánh chịu.

