MU mất bộn tiền vì bị loại sớm ở Champions League

Theo Manchester Evening News, các đội lọt vào vòng 1/8 ngay lập tức bỏ túi 8,25 triệu bảng. Nếu lọt vào tứ kết, các đội kiếm thêm 9,1 triệu bảng và 10,7 triệu bảng cho vòng bán kết. Đội vô địch Champions League mùa này nhận gói tiền thưởng trị giá 58,6 triệu bảng.

Theo quy định, mỗi đội dự vòng bảng Champions League được thưởng 13,3 triệu bảng. Một trận hòa có giá trị tương đương 800.000 bảng và 2,4 triệu bảng cho một chiến thắng.

Với cách tính này, thầy trò HLV Erik ten Hag kiếm được số tiền 16,5 triệu bảng khi thắng 1, hòa 1 và thua 4 trận ở vòng bảng Champions League mùa này.

Nếu đứng thứ 3 và rớt xuống Europa League, MU vẫn nhận được một khoản hỗ trợ tài chính đáng kể. Mỗi đội tham dự vòng play-off nhận được khoảng 430.000 bảng và số tiền tương tự khi góp mặt ở vòng 32 đội.

Các đội nhận 1 triệu bảng khi lọt vào vòng 16 đội, 1,5 triệu bảng cho vòng tứ kết và 2,4 triệu bảng cho bán kết Europa League.

Đội á quân nhận thêm 4 triệu bảng và đội vô địch nhận 7,4 triệu bảng. Việc vô địch Europa League sẽ mang về gần 13,2 triệu bảng.

Tuy nhiên, khoản thưởng dành cho MU chỉ dừng ở mức 16,5 triệu bảng. Ở lượt cuối, họ thua Bayern Munich với tỷ số 0-1 và đứng chót bảng. Kết quả khiến "Quỷ đỏ" bị loại khỏi cúp châu Âu mùa này. Galatasaray đứng thứ 3 và sẽ xuống chơi tại play-off Europa League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.