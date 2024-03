MU mắc kẹt với Antony

Theo Telegraph, cảnh sát Greater Manchester (GMP) và cảnh sát dân sự Sao Paulo vẫn đang điều tra cáo buộc hành hung bạn gái cũ Gabriela Cavallin của Antony, người kiên quyết phủ nhận mọi tội lỗi. Chừng nào vụ việc còn chưa khép lại, MU sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bán cựu tiền vệ Ajax.

Gia nhập MU với giá lên tới 85,5 triệu bảng vào hè 2022, nhưng Antony lại gây thất vọng lớn. Anh không cho thấy tiềm năng cũng như sự tiến bộ. Đây cũng là mùa giải thứ hai cựu tiền vệ Ajax khoác áo "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Truyền thông Anh loan tin MU bắt đầu ngán ngẩm Antony. Họ sẽ xem xét bán cầu thủ này ngay khi kỳ chuyển nhượng hè 2024 mở cửa. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận chịu lỗ để mau chóng đẩy Antony khỏi "Nhà hát của những giấc mơ", phi vụ chưa chắc diễn ra trót lọt.

Antony chưa hoàn toàn thoát khỏi vòng lao lý. Cáo buộc hành hung bạn gái cũ như "bản án vô hình". Nếu bị kết có tội, xác suất để MU bán thành công tiền vệ người Brazil sẽ xuống rất thấp.

Về phần Antony, cá nhân cầu thủ và người đại diện luôn khẳng định mình vô tội và thề sẽ đấu tranh tới cùng để minh oan. Dù vậy, điều đó vẫn không đảm bảo cho ngôi sao người Brazil có thể tìm được chỗ đứng ở sân Old Trafford.

Trước đó, truyền thông xứ sương mù loan tin nữ DJ Cavallin tố cáo Antony với cảnh sát về tội hành hung. Cô kể lại rằng cựu ngôi sao Ajax nhiều lần có "va chạm vật lý" với mình tại Brazil và Anh trong thời gian từ tháng 6/2022 tới tháng 5/2023.

Tháng 10 năm ngoái, GMP mời nữ DJ lên để tiến hành lấy lời khai. Vài tuần sau, Antony cũng tự nguyện ra khai báo với cảnh sát.

Theo HLV Erik ten Hag của MU, những cáo buộc chống lại Antony làm ảnh hưởng tới phong độ của cầu thủ này. Bằng chứng là ở mùa 2023/24, tiền vệ người Brazil sa sút phong độ. So với năm đầu tiên chơi cho "Quỷ đỏ", Antony giờ chỉ là chiếc bóng mờ nhạt.

Tại sân Old Trafford, Antony cũng bị mất suất đá chính. HLV Ten Hag thậm chí tin dùng tài năng Omari Forson cho vị trí tiền vệ phải. Ở trận gặp Fulham hồi tháng trước, Antony phải dự bị và chỉ được vào sân ở phút 90+9.

