MU liệu có thể đua vô địch?

Khoảng cách 12 điểm với Arsenal hoàn toàn có thể san lấp về mặt lý thuyết nếu MU cứ chơi hay như thế này từ giờ đến cuối mùa.

MU lần đầu thắng Arsenal trên sân khách tại Premier League sau 9 năm.

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 ngay tại thánh địa Emirates của Arsenal, người hâm mộ Manchester United bắt đầu mơ về một kịch bản không tưởng: Liệu "Quỷ đỏ" có thể thực sự chen chân vào cuộc đua vô địch Premier League ngay mùa giải năm nay?

Vấn đề muôn thuở

Từ vị thế của một đội bóng chìm trong khủng hoảng dưới thời Ruben Amorim, Manchester United lột xác hoàn toàn kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế nóng. Hai chiến thắng liên tiếp trước hai ứng viên nặng ký nhất là Manchester City và Arsenal không chỉ giúp họ leo lên vị trí thứ 4, mà còn trực tiếp thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

MU lúc này kém Aston Villa và Man City cùng 8 điểm, thua đội dẫn đầu Arsenal 12 điểm. Về lý thuyết, họ còn cửa đua vô địch. Tuy nhiên, giữa sự phấn khích và thực tế luôn có một khoảng cách cần được phân tích kỹ lưỡng. Vấn đề của MU là các đội bóng nhỏ ở giai đoạn sắp tới.

Để thật sự trở thành một ứng viên vô địch, Carrick và các học trò cần nhiều hơn là những chiến thắng trong các trận derby hay đại chiến. Thử thách nằm ở sự ổn định trước những đội bóng nhỏ, nơi MU thường xuyên đánh rơi điểm số trong những năm qua.

Lịch sử Premier League chứng minh, chức vô địch không chỉ được quyết định ở các trận đấu 6 điểm với đối thủ trực tiếp, mà còn ở khả năng duy trì phong độ xuyên suốt 38 vòng đấu. Trong tháng 2, MU sẽ lần lượt gặp Fulham, Tottenham, Everton, West Ham, những đối thủ nằm ở nửa sau BXH. Đây sẽ là giai đoạn tiên quyết cho MU nếu họ muốn nuôi mộng vô địch.

Carrick và các học trò cần chứng minh rằng họ có thể áp đặt thế trận trước các đội bóng chơi lùi sâu, chứ không chỉ dựa vào phản công sắc lẹm như hai trận đấu vừa qua.

Với Carrick, MU có quyền mơ cao.

Lý do để tự tin

Không chỉ là may mắn, những gì Carrick mang lại cho MU chính là bản sắc và sự tự tin. Nhìn cái cách Patrick Dorgu, cầu thủ từng bị coi là "thảm họa" dưới thời người tiền nhiệm Amorim, tung cú vô-lê sấm sét vào lưới Arsenal, người ta thấy được một tâm lý chiến thắng được khôi phục.

Carrick không cố gắng áp đặt những triết lý xa lạ; ông đưa các cầu thủ trở lại với những giá trị cốt lõi: tốc độ, sự thực dụng và bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Việc bố trí các cầu thủ trẻ như Dorgu hay Kobbie Mainoo chơi cạnh những đàn anh kinh nghiệm như Bruno Fernandes tạo ra một cấu trúc đội hình cân bằng.

Ngoài ra, Carrick còn hưởng lợi từ việc MU không phải chơi ở sân chơi nào khác ngoài Premier League, sau khi bị loại ở FA Cup đầu tháng này. Việc xoay tua đội hình khi lịch thi đấu dày đặc và quản trị rủi ro chấn thương không phải là vấn đề cho vị chiến lược gia 44 tuổi lúc này.

Nếu Manchester United tiếp tục duy trì được tinh thần "không bỏ cuộc" như trận thắng Arsenal, họ hoàn toàn có thể trở thành một đối trọng đáng gờm. Hiển nhiên, mục tiêu thực tế nhất hiện tại vẫn là đảm bảo một vị trí trong Top 4 để trở lại Champions League.

Song, giấc mơ vô địch vẫn còn đó, nếu họ có một tháng 2 bùng nổ và các đối thủ như Arsenal hay Man City hụt hơi vì lịch thi đấu.

Trong một giai đoạn Premier League đầy biến động như lúc này, khi Arsenal và Man City không còn duy trì phong độ hủy diệt, thì việc "Quỷ đỏ" góp mặt trong cuộc đua vô địch không còn là điều phi lý.

