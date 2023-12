MU hứng chịu hậu quả từ sai lầm của Ten Hag

"Tôi có những lý do và tôi cũng biết hậu quả nếu tình hình trở nên không tốt. Song, tôi không hề lo lắng và vẫn ngủ ngon mỗi tối", HLV Erik ten Hag của Man Utd từng nói sau quyết định đẩy Cristiano Ronaldo lên ghế dự bị mùa trước. Những ngày cuối năm 2023, Man Utd đang chịu hậu quả từ chính quyết định mà Ten Hag cho rằng "đúng đắn".

Wout Weghorst và Rasmus Højlund là những trung phong được Erik ten Hag đưa về Man Utd để thay Ronaldo. Tất cả đều hóa "chân gỗ" tại Premier League. Trải qua 31 trận, họ chưa ghi được bàn nào (theo số liệu từ Opta).

Một lần nữa, vấn đề của Man Utd dưới thời Erik ten Hag hiện rõ. "Quỷ đỏ" đang thiếu tay săn bàn cự phách. Một cầu thủ biết đưa bóng vào lưới. Điều CLB từng có thừa dưới thời Sir Alex Ferguson.

Chứng kiến Man Utd để thua bạc nhược trước West Ham ở vòng 18 Premier League hôm 23/12, cựu danh thủ Paul Scholes thốt lên với TNT Sports: "Mùa trước, Marcus Rashford chơi rất hay. Nhưng một lần nữa, cậu ấy không thể tìm lại được phong độ (mùa này). Điều khó nhất để làm với một HLV là dạy cho đội bóng cách ghi bàn. Trong quá khứ, tôi cho rằng CLB có những cầu thủ với chất lượng rất cao. Còn giờ, đó là điều Man Utd thiếu".

Bình luận của Scholes nói lên tất cả. Sau khi Ronaldo rời đi vào giữa mùa 2022/23, Erik ten Hag đem về Weghorst và Højlund. Không cầu thủ nào tới nay cho thấy họ có thể thay thế được siêu sao người Bồ Đào Nha. Man Utd cũng hứng chịu hậu quả nặng nề. Trận thua West Ham khiến "Quỷ đỏ" trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi bàn. Một điều bất bình thường với CLB.

Erik ten Hag phải chịu trách nhiệm cho phong độ tồi tệ của Man Utd. Nói như Scholes, cựu thuyền trưởng Ajax rõ ràng thất bại trong việc giúp Weghorst và Højlund ghi bàn tại Premier League. Gần đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn, Weghorst có ý trách chiến lược gia người Hà Lan, cho rằng ông thầy đã sử dụng anh sai cách.

"Tại Thổ Nhĩ Kỳ hay Đức, các đội bóng luôn thi đấu vì tôi. Tôi là cầu thủ đá cao nhất trong đội hình. Còn Man Utd, tôi chủ yếu 'làm tường', để những đồng đội xung quanh phát huy hết sự hiệu quả. Tôi nghĩ rằng mình đã quản lý điều đó rất tốt. Nhưng dù bạn nhìn những gì xảy ra theo cách nào, thì tôi là tiền đạo và bản thân muốn ghi bàn thường xuyên hơn", Weghorst nói.

Cuộc phiêu lưu của Weghorst ở Man Utd chỉ kéo dài vài tháng. Sau đó, Højlund được Erik ten Hag đem về sân Old Trafford. Mũi nhọn người Đan Mạch chơi không tệ, anh thực chất đã ghi 5 bàn cho CLB tại Champions League. Nhưng ở mặt trận Premier League, Højlund vẫn vô duyên trước khung thành.

Từ Weghorst đến Højlund, họ đều có điểm chung. Đó là chạy rất nhiều, chuyền không ít, gây áp lực lên đối phương liên tục. Tuy nhiên, thước đo để đánh giá tiền đạo vẫn phải nằm ở bàn thắng. Về phương diện này, Weghorst và Højlund đều gần như nhau.

Như chia sẻ của Weghorst, anh không được Erik ten Hag sử dụng đúng cách. Còn Højlund lại quá cô độc trên hàng công. Tiền đạo người Đan Mạch không nhận được sự hỗ trợ đủ nhiều từ Alejandro Garnacho, Antony hay Bruno Fernandes. Đã có những thống kê chỉ ra rằng Garnacho và Antony chơi quá ích kỷ, họ không chịu chuyền bóng cho Højlund.

Là HLV, Erik ten Hag phải tìm ra cách để giúp đỡ học trò. Sau tất cả, ông tới nay vẫn thất bại. Chiến lược gia người Hà Lan cũng không thể hồi sinh phong độ cho Rashford. Động thái đẩy tiền đạo người Anh lên ghế dự bị gần đây chưa cho thấy tác dụng. Mùa trước, Rashford ghi 30 bàn trên tất cả đấu trường. Còn tới nay, anh mới có 2 bàn.

Trong hè 2023, Man Utd được cho là rất muốn chiêu mộ Declan Rice và Harry Kane. Khép lại kỳ chuyển nhượng, họ không có được cái tên nào, để rồi phải trả giá cho điều đó.

Yếu kém trong khâu ghi bàn, hàng tiền vệ của Man Utd thiếu đi sự vững chắc. Erik ten Hag có thể được khen vì can đảm đặt niềm tin vào Kobbie Mainoo. Nhưng tuổi trẻ nào cũng đi đôi với sai lầm. Trên sân của West Ham, Mainoo phạm sai lầm đáng trách, khiến đội nhà nhận bàn thua.

Chứng kiến tài năng 18 tuổi của Man Utd đỡ bóng lóng ngóng, người hâm mộ đang rất tiếc phi vụ Declan Rice. Nếu có được cầu thủ người Anh trong đội hình, tuyến giữa "Quỷ đỏ" có thể không thảm hại tới vậy. Vào lúc này, Declan Rice sắm vai trụ cột của Arsenal. Nhân tố có thể giúp "Pháo thủ" định đoạt ngôi vương.

Ở tuyến trên, Garnacho là dạng cầu thủ được dành cho tương lai. Erik ten Hag loại Rashford khỏi đội hình vì cho rằng tiền đạo người Anh xuống phong độ, thay vào đó tin dùng cầu thủ người Argentina. Quyết định đó phản tác dụng, ít nhất trong những trận đấu gần đây.

Sau vài màn trình diễn ấn tượng, Garnacho trở lại với mặt đất. Một cầu thủ chỉ ở mức tiềm năng. Pha xử lý hỏng ăn của cầu thủ này trước West Ham chỉ làm lộ rõ vấn đề của Man Utd. Họ thiếu những cầu thủ biết cách ghi bàn. Và ở đó, Erik ten Hag phải chịu trách nhiệm.

Thời gian qua, Erik ten Hag thường bị chỉ trích vì quyết định kém cỏi về chiến thuật. Trước West Ham, khi thấy Garnacho gặp vấn đề ở các pha xử lý cuối cùng, chiến lược gia người Hà Lan vẫn tin dùng cầu thủ người Argentina. Ông thay Hojlund thay vì Garnacho, khiến hàng công "Quỷ đỏ" mất đi mối đe dọa thường trực trước khung thành.

Scott McTominay với những bàn thắng gần đây tưởng chừng trở thành "Nhân tố X" của Erik ten Hag. Điều đó không xảy ra. Thực tế là McTominay chưa bao giờ được xem là quân bài lợi hại trên mặt trận tấn công.

Thua West Ham, hiện thực trần trụi của Man Utd xuất hiện. Họ vẫn còn một khoảng cách khá xa để trở thành "CLB mạnh". 28 điểm có được sau 18 trận (trung bình 1,6 điểm mỗi trận) là sự phản ánh công bằng cho đại diện thành Manchester. Đội bóng có quá nhiều vấn đề, từ chất lượng của những cầu thủ nhận nhiệm vụ ghi bàn, tuyến giữa đến hàng thủ.

Về tổng thể, Man Utd tụt lùi về chất lượng ở nhiều phương diện so với Man City, Liverpool hay Arsenal. Điều được nhìn rõ nhất là các cầu thủ trên sân. "Quỷ đỏ" không có những gương mặt đủ chất lượng để trở thành đội bóng mạnh. Bởi vậy, Man Utd mãi song hành với sự phập phù.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.