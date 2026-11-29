Đêm 29/11, Crystal Palace thua Hull 2-3, qua đó chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng Premier League sau 12 vòng.

Crystal Palace có phong độ còn tệ hơn MU.

Sau thất bại tủi hổ 0-4 trước Brentford trên sân nhà, Manchester United may mắn chưa bị đẩy xuống thứ 20, đồng thời cũng chưa bị nhóm an toàn nới rộng khoảng cách.

Ở vòng này, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thầy trò Mauricio Pochettino trong cuộc đua trụ hạng đều trắng tay. Crystal Palace thua 2-3 trên sân nhà trước Hull City. Cùng giờ, Sunderland - đội đứng thứ 18, cũng bị Tottenham đánh bại với tỷ số 2-0. CLB đứng thứ 17, Fulham cũng thua Bournemouth 1-2.

Với kết quả này, vị trí của MU không thay đổi, vẫn là 8 điểm và vị trí thứ 19. Bruno Fernandes cùng đồng đội chỉ kém nhóm trụ hạng khoảng cách bằng một trận thắng.

Với 3 bàn thua trên sân nhà, Crystal Palace là CLB Premier League đầu tiên cán mốc 30 bàn thua ở mùa này, con số cũng chỉ nhiều hơn 3 bàn so với những gì hàng thủ MU phải chịu sau 12 vòng. Canal+ gọi đây là điều điên rồ nhất trong lịch sử MU, đồng thời cho biết đội chủ sân Old Trafford có đến 63% tỷ lệ xuống Championship mùa tới.

Theo thống kê từ Opta, 64% đội bóng có 8 điểm sau 12 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh sẽ xuống hạng vào cuối mùa. Cơn ác mộng xuống hạng ở mùa 1973/74 hoàn toàn có thể tái hiện, nếu đoàn quân của Pochettino không cải thiện màn trình diễn trong phần còn lại của mùa giải. Ở vòng tiếp theo, MU sẽ phải làm khách trước Newcastle, tập thể vừa quật ngã đội nhì bảng Brighton 1-0.