MU đón tân binh thứ 5

MU hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Manuel Ugarte trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

The Athletic xác nhận Manuel Ugarte sẽ đáp chuyến đến Anh trong hôm nay (27/8) để kiểm tra y tế trước khi gia nhập Man Utd. Thương vụ tiêu tốn của "Quỷ đỏ" 50 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí dựa trên hiệu suất thi đấu và thành tích ở đội bóng mới.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. "Các điều khoản cá nhân giữa Ugarte và MU được thống nhất từ tháng 7. Cầu thủ chỉ muốn gia nhập MU", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Việc bán thành công Scott McTominay cho Napoli với giá 30 triệu euro giúp MU tránh vi phạm Luật công bằng tài chính, qua đó chốt thỏa thuận cho Ugarte.

Ban đầu, MU có kế hoạch hỏi mượn Ugarte kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa 2024/25. Tuy nhiên, CLB chủ sân Old Trafford quyết định chồng tiền mua tuyển thủ Urguay trong hè này sau khi đẩy đi McTominay.

Ugarte được đánh giá là cái tên phù hợp hỗ trợ cho Kobbie Mainoo. Cầu thủ người Uruguay rất giỏi trong việc giành lại bóng. Ugarte thực hiện trung bình 4,11 pha tắc bóng mỗi trận ở mùa 2023/24.

Khả năng tranh chấp tốt của cầu thủ này là điều "Quỷ đỏ" còn thiếu, dẫn tới việc thường xuyên phải hứng chịu những pha dứt điểm.

Khả năng cao MU sẽ chốt sổ kỳ chuyển nhượng hè 2024 sau khi chiêu mộ được Ugarte. Họ không còn nhiều tiền để mua sắm sau khi mang về 4 tân binh trước đó gồm Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Noussair Mazraoui.