Trận thua Brentford 0-4 ngay tại Old Trafford kéo dài chuỗi không thắng của MU ở Premier League lên 10 trận.

Pochettino thua 0-4 ở cả hai trận đầu dẫn dắt MU tại Premier League.

Khi Mauricio Pochettino bước ra khỏi đường hầm Old Trafford tối 28/11, ông đã đi được nửa đường biên, mải trao đổi với trợ lý Jesus Perez, khán giả mới nhận ra HLV trưởng của MU. Gần hai giờ sau, lúc ông quay trở lại đường hầm, phần lớn cổ động viên đã ra về.

Từ khán đài Stretford End, những người còn lại hướng về phía các cầu thủ áo đỏ: “Các anh không xứng đáng khoác chiếc áo này”.

6 ngày trước, MU thua Liverpool 0-4 ở Anfield sau khi mất Leny Yoro từ phút thứ 8. Tại Old Trafford, họ lại thua với cùng tỷ số, lần này trước đối thủ chưa thắng trên sân của MU kể từ năm 1937. Điều khiến Pochettino khó chấp nhận hơn cả là đội bóng của ông đã có một khởi đầu đủ tốt để nghĩ đến chiến thắng.

Mười ba phút đánh mất thế trận

Trong hơn chục phút đầu, người xem có thể nhận ra dấu ấn của Pochettino. Mỗi khi MU có bóng, Diogo Dalot từ cánh phải bó vào giữa, nhờ đó Youri Tielemans có thể dâng cao. Đội chủ nhà nắm thế chủ động và liên tiếp tìm được đường đến khung thành Brentford.

Joshua Zirkzee sút quá nhẹ, nhưng hai cơ hội sau đó đều có thể mang về bàn mở tỷ số. Từ một pha phối hợp phạt góc, Harry Maguire đánh đầu trúng xà ngang. Đến lượt Amad tạt bóng vừa tầm cho Patrick Dorgu, hậu vệ người Đan Mạch lại đánh đầu chệch cột.

Rồi chỉ qua hai pha bóng, Senne Lammens khiến Old Trafford đi từ thán phục đến ngỡ ngàng. Thủ môn người Bỉ phản xạ xuất sắc, đẩy được cú ngả bàn đèn của Jaidon Anthony. Vậy mà khi Callum Wilson sút từ khoảng 16 m, bóng đi thẳng vào giữa khung thành, Lammens đã đưa cả hai tay ra đón vẫn để bóng lọt qua.

MU tiếp tục thảm bại.

Ở tỷ số 0-1, MU còn đủ thời gian để làm lại. Cách họ tạo cơ hội đầu trận cũng cho Pochettino cơ sở để tin vào bàn gỡ.

Nhưng chỉ 13 phút sau, Yoro thua Wilson trong pha tranh chấp, còn Lisandro Martinez bị Dango Ouattara vượt qua trong cuộc đua tốc độ. Ouattara chuyền trả để Wilson hoàn tất cú đúp. Chỉ trong một đợt lên bóng, Brentford đã đánh bại cả hai trung vệ chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Kristoffer Ajer ghi bàn từ một quả phạt góc. Ở bàn cuối, Dalot đứng thấp hơn các đồng đội, giúp Kevin Schade thoát xuống mà không việt vị. Theo Manchester Evening News, MU trở thành đội đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League thủng lưới ít nhất hai bàn mỗi hiệp suốt bảy hiệp liên tiếp.

Pochettino tìm được cách để MU chơi tốt khi tỷ số còn 0-0. Phần việc khó hơn là giúp các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh sau bàn thua. Sai lầm của Lammens khiến MU bị dẫn, nhưng chính cách họ phòng ngự trong 13 phút tiếp theo mới đẩy trận đấu ra ngoài tầm tay.

Trách nhiệm của những người xây dựng đội hình

Khi MU thủng lưới, máy quay trên sân Old Trafford lại hướng về phía giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada. Ngay dưới chỗ ngồi của hai người là băng ghế dự bị với những tiền đạo MU đã chi tổng cộng 215 triệu bảng để đưa về trong hè 2025.

Wilcox và Berrada chứng kiến MU thua đậm trong ngày các tiền đạo được mua về hè 2025 đều ngồi dự bị.

18 tháng sau kỳ chuyển nhượng từng giúp Wilcox và Berrada ghi điểm, không tiền đạo nào trong số ấy đá chính ở trận ra mắt khán giả nhà của Pochettino. Hai người được tung vào sân cũng không giúp MU tìm được bàn gỡ.

Còn trong khung thành, Lammens, một lựa chọn khác từ mùa hè ấy, đang chịu sức ép lớn dần sau những sai lầm liên tiếp.

Pochettino chịu trách nhiệm về đội hình ông chọn trước Brentford. Còn Wilcox và Berrada phải trả lời cho những lựa chọn được thực hiện từ lâu trước khi HLV người Argentina đến Manchester.

Khi một CLB mới thắng 3 trong 18 trận trên mọi đấu trường, trách nhiệm cũng thuộc về những ông chủ vẫn tín nhiệm hai người phụ trách xây dựng đội hình.

Ngay cách MU đón HLV mới cũng đáng bàn. CLB chấp nhận trả phí giải phóng hợp đồng nhưng vẫn để Pochettino dẫn tuyển Mỹ đá thêm hai trận gặp Haiti. Ông bay thẳng từ Cincinnati sang Manchester rồi lập tức chuẩn bị cho chuyến làm khách ở Anfield.

Trận hòa Sporting tại Lisbon sau đó đem lại đôi chút hy vọng, nhưng đến cuối tuần, Pochettino lại chứng kiến đội nhà thủng lưới bốn lần. Giữa lúc MU cần HLV mới can thiệp sớm nhất, chính ban lãnh đạo lại để ông mất những buổi tập quý giá.

Đã hơn 90 ngày kể từ lần gần nhất MU thắng ở Premier League. Cuối tuần tới, Coventry sẽ đến Old Trafford. Sau chiến thắng của Brentford, chỉ còn ba CLB đang chơi ở Premier League chưa thắng trên sân MU kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Cả ba đều là tân binh: Ipswich Town, Hull City và Coventry.

Với Coventry, có lẽ chưa bao giờ Old Trafford mang đến cơ hội giành ba điểm rõ rệt như lúc này. Còn với MU, điều đáng lo hơn cả là họ sắp tiếp một đội vừa thăng hạng mà đã phải nhìn đối thủ bằng con mắt của một đội đua trụ hạng.