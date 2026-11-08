MU cần người biết thắng, không cần thêm triết lý

Thay vì tiếp tục đánh cược với những HLV được truyền thông ca ngợi, MU cần hướng đến một nhà cầm quân có kinh nghiệm tại Premier League như Unai Emery.

Unai Emery rất hiểu bóng đá Anh.

Xét về khả năng tổ chức chiến thuật và đã chứng minh được năng lực cạnh tranh ở môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới. Unai Emery là hình mẫu đáng để ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cân nhắc.

MU không thể tiếp tục đánh cược với những HLV chưa được kiểm chứng

MU đang đứng trước một bài toán quen thuộc: lựa chọn người dẫn dắt tiếp theo để đưa đội bóng trở lại vị thế cạnh tranh những danh hiệu lớn. Trong danh sách các ứng viên tiềm năng thay thế Michael Carrick, Sebastian Hoeness được cho là cái tên nhận được sự đánh giá cao từ giới thượng tầng Old Trafford.

Không khó hiểu vì sao chiến lược gia người Đức lọt vào tầm ngắm của MU. Kể từ khi tiếp quản Stuttgart vào tháng 4/2023, Hoeness đã tạo nên một cuộc chuyển mình đáng kinh ngạc. Từ đội bóng đứng cuối bảng Bundesliga, Stuttgart vươn lên giành vị trí á quân mùa giải 2023/24 và trở lại Champions League. Sau đó, họ tiếp tục khẳng định vị thế bằng chức vô địch Cúp Quốc gia Đức năm 2025.

Những thành tích này cho thấy Hoeness có năng lực xây dựng đội bóng, phát triển cầu thủ và tạo ra hệ thống chiến thuật hiệu quả. Tuy nhiên, thành công tại Bundesliga chưa đủ để bảo đảm ông có thể giải quyết những vấn đề phức tạp tại Old Trafford.

MU đã nhiều lần trả giá vì lựa chọn HLV dựa trên những thành tựu ở các giải đấu khác. Erik ten Hag đến Manchester sau giai đoạn thành công cùng Ajax, còn Ruben Amorim được kỳ vọng sẽ tái hiện dấu ấn tại Sporting Lisbon. Cả hai đều sở hữu triết lý bóng đá rõ ràng, nhưng không thể chuyển hóa những ý tưởng ấy thành sự ổn định lâu dài ở Ngoại hạng Anh.

Trường hợp Ralf Rangnick là lời cảnh báo còn trực diện hơn. Dù được đánh giá cao về tư duy chiến thuật và từng có ảnh hưởng lớn đến bóng đá Đức, ông không thể tạo ra bước ngoặt tại MU trong vai trò HLV tạm quyền.

Vấn đề không nằm ở việc Hoeness thiếu tài năng. Nhưng MU hiện không còn nhiều thời gian để tiếp tục thử nghiệm. Đội bóng cần một người hiểu rõ cường độ, áp lực truyền thông, tính cạnh tranh và đặc thù chiến thuật của bóng đá Anh.

Những lựa chọn như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp gần như không dễ thực hiện. Guardiola không thể phản bội CĐV Manchester City, trong khi Klopp đã đảm nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức. Vì vậy, MU cần mở rộng tầm nhìn sang những nhà cầm quân đang trực tiếp chứng minh năng lực tại Ngoại hạng Anh.

Emery thành công ở nhiều CLB.

Unai Emery là hình mẫu mà MU cần hướng đến

Nếu cần tìm một hình mẫu phù hợp hơn cho MU, Unai Emery là cái tên đáng chú ý. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ có kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh mà còn chứng minh được khả năng nâng tầm những đội bóng không sở hữu tiềm lực tài chính và đội hình thuộc nhóm mạnh nhất.

Khi tiếp quản Aston Villa vào tháng 10/2022, Emery không được trao một đội hình có thể lập tức cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, ông nhanh chóng thay đổi diện mạo CLB bằng cách tổ chức lại hệ thống phòng ngự, cải thiện khả năng kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi có tính kỷ luật cao.

Aston Villa từng bước trở thành đối thủ đáng gờm tại Ngoại hạng Anh, giành vé dự Champions League mùa 2024-2025 và vô địch Europa League mùa trước. Thành công của Emery còn nằm ở khả năng khai thác tối đa tiềm năng cầu thủ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những bản hợp đồng đắt giá.

Đây chính là điều MU cần học hỏi. Trong nhiều mùa giải, đội chủ sân Old Trafford đã chi khoản tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn không xây dựng được một tập thể có bản sắc ổn định. Những HLV đến rồi đi, trong khi các vấn đề về cấu trúc đội hình, khả năng phòng ngự và tính liên kết giữa các tuyến vẫn liên tục xuất hiện.

Đáng chú ý, Emery thích ứng rất nhanh ở nhiều CLB. Ông từng đưa Villarreal vô địch Europa League năm 2021, đánh bại những đối thủ mạnh và vào bán kết Champions League năm 2022. Thành tích giành bốn chức vô địch Europa League cùng Sevilla và Villarreal cũng cho thấy kinh nghiệm đặc biệt của ông tại các giải đấu cúp.

Unai Emery là HLV phù hợp nếu MU cần thay tướng.

Trận đấu giữa Aston Villa và MU vào 23h30 ngày 8/11 vì thế trở thành một phép thử đáng chú ý. Trước cuộc đối đầu này, Emery đã dành buổi họp báo sau trận thua Barca để kín đáo lấy thiện cảm từ MU. Ông tuyên bố: "Chúng tôi đã chơi theo đúng kế hoạch trước Barca, nhưng điều đó vẫn chưa đủ, bởi đẳng cấp của đối thủ là cao nhất ở những trận đấu tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Chủ nhật này, Man Utd cũng cùng đẳng cấp với Barca. Đây là thử thách rất lớn mà chúng tôi đang chuẩn bị cho các cầu thủ”.

Vì vậy, nếu Aston Villa đánh bại MU tại Old Trafford vào đêm nay, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” càng có thêm lý do để nhìn nhận nghiêm túc năng lực của Emery. MU cần những người có bản lĩnh thực ở giải Anh thay vì theo đuổi những giấc mơ phù phiếm.