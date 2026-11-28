22h ngày 28/11, HLV Manchester United dồn ép Brentford nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới ở phút 19 và 32.

32': MU nhận thêm bàn thua: Leny Yoro dâng cao tranh chấp không thành công, từ đó để lộ khoảng trống thênh thang nơi hàng thủ. Dango Ouattara thoải mái thoát xuống bên cánh phải, trước khi chuyền ngang cho Wilson dứt điểm cận thành, buộc Lammens vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Ý tưởng thử nghiệm cặp trung vệ Maguire - Yoro của HLV Pochettino thất bại thảm hại ở trận đấu này.

Theo Sky Sports,Manchester United trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh để thủng lưới ít nhất hai lần trong 6 hiệp đấu liên tiếp. CLB chủ sân Old Trafford cũng chỉ mới lần thứ hai trong lịch sử không giữ sạch lưới trong 12 trận đầu tiên của một mùa giải Ngoại hạng Anh, lần gần nhất là vào mùa giải 1930/31.

19': MU thủng lưới: Brentford bị dồn ép nhưng bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 19. Wilson có pha xử lý cá nhân xuất sắc khi khéo léo chạm bóng để thoát khỏi sự đeo bám của Yoro và Maguire, trước khi tung cú sút uy lực đánh bại Lammens. Thủ môn của Man Utd gần như không có cơ hội cản phá khi bóng đi quá nhanh và hiểm hóc.

Cựu danh thủ Paul Merson dành lời khen cho pha lập công này: "Anh ấy chỉ cần một chạm và tung cú sút mạnh mẽ. Đó là một pha dứt điểm miễn chê".

Đây là tình huống cho thấy sự chênh lệch giữa khả năng tổ chức tấn công và sự tập trung của hàng thủ "Quỷ đỏ". Brentford không cần kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng đã trừng phạt đối thủ bằng một pha xử lý cá nhân đầy chất lượng.

8': Chủ nhà có cơ hội: Manchester United nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng đẩy Brentford vào thế phòng ngự ngay tại Old Trafford. Đội chủ nhà tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm chỉ trong những phút đầu, đáng chú ý là tình huống Joshua Zirkzee nhận đường chuyền thuận lợi của Tielemans nhưng không thể đánh bại thủ môn Kelleher ở phút thứ 4.

Sức ép của "Quỷ" đỏ tiếp tục được duy trì. Amad có cơ hội dứt điểm sau pha phối hợp tích cực với Zirkzee, trước khi Harry Maguire liên tiếp thắng các pha không chiến trong vùng cấm. Phút thứ 8, cú đánh đầu của trung vệ người Anh đưa bóng dội xà, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Brentford. Amad sau đó tìm cách đưa bóng vào lưới nhưng bị Van den Berg cản phá. Dù các cầu thủ chủ nhà phản ứng đòi phạt đền, trọng tài không đưa ra quyết định nào sau khi xác định bóng chạm ngực hậu vệ Brentford.

Nhìn chung, Man Utd đang cho thấy sự quyết liệt và chủ động hơn hẳn đối thủ trong những phút đầu. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề với đội chủ sân Old Trafford.

22h: Trận đấu bắt đầu. MU hướng đến chiến thắng đầu tiên dưới thời Pochettino và thứ 2 từ đầu mùa giải Premier League 2026/27.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Manchester United tiếp Brentford tại Old Trafford trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với Mauricio Pochettino. Sau thất bại 0-4 trước Liverpool và trận hòa 2-2 với Sporting ở Champions League, HLV người Argentina cần chiến thắng đầu tiên để tạo niềm tin cho quá trình tái thiết.

Ở màn ra mắt người hâm mộ tại Old Trafford, Pochettino bố trí sơ đồ 4-3-2-1 với Joshua Zirkzee thi đấu cao nhất. Đây là lần đầu tiên từ đầu mùa, cầu thủ người Hà Lan có tên trong đội hình xuất phát của MU tại Ngoại hạng Anh. Theo truyền thông xứ sương mù, Zirkzee đã ghi điểm với ban huấn luyện mới bằng sự nỗ lực trong các buổi tập. Bộ ba tiền vệ hỗ trợ trung phong mang áo số 11 là Amad Diallo, Bruno Fernandes và Patrick Dorgu.