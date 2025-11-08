Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MTTQ Việt Nam phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương sau bão

  • Thứ bảy, 8/11/2025 06:26 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ban Vận động Cứu trợ TW phân bổ số tiền 30 tỷ đồng cho 3 tỉnh là Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng) để hỗ trợ các tỉnh khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số 13.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, trao số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ tại cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.

Ngày 7/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ số tiền 30 tỷ đồng cho 3 tỉnh là Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng) với mong muốn hỗ trợ các tỉnh khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số 13.

Như vậy tính đến ngày 07/11, qua 5 đợt, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 538,182 tỷ đồng (bằng 91,7% số kinh phí hiện đã tiếp nhận) cho 19 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả cơn bão số 10, số 11, số 12 và mưa lũ.

Cụ thể, các địa phương được phân bổ gồm: Thái Nguyên (45,12 tỷ đồng), Quảng Trị (50,5 tỷ đồng), Nghệ An (40,5 tỷ đồng), Hà Tĩnh (40,5 tỷ đồng), Cao Bằng (35 tỷ đồng), Tuyên Quang (35 tỷ đồng), Lạng Sơn (30,5 tỷ đồng), Ninh Bình (25,5 tỷ đồng), Thanh Hóa (25,5 tỷ đồng), Lào Cai (25 tỷ đồng), Bắc Ninh (20,062 tỷ đồng), Huế (35 tỷ đồng), Đà Nẵng (35 tỷ đồng), Quảng Ngãi (25 tỷ đồng), Phú Thọ (20 tỷ đồng), Sơn La (15 tỷ đồng), Hưng Yên (10 tỷ đồng), Hải Phòng (10 tỷ đồng), Gia Lai (10 tỷ đồng), Đắk Lắk (10 tỷ đồng), Điện Biên (5 tỷ đồng).

Theo số liệu thống kê, tính đến 17 giờ hôm nay, 7/11/2025, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua các tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 1.209,24 tỷ đồng.

