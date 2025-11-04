Báo cáo TW giới thiệu bầu bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch UB TW MTTQ

Bộ Chính trị điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và tới đây, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương giới thiệu để bầu bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Triều.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng thời điều động tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công và giới thiệu một số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong sáng nay (4/11), đã công bố quyết định điều động đồng chí Đỗ Văn Chiến thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Cùng với việc công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, tới đây, Bộ Chính trị cũng sẽ báo cáo Trung ương giới thiệu để bầu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Dương Triều.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân. Từ Ban Dân vận Trung ương và trong thời gian được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã cùng các cơ quan thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Những kết quả của thành phố Hà Nội có sự đóng góp của các đồng chí trong Thành ủy, đặc biệt là cá nhân Bí thư, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Minh Hoài”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng, bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Đỗ Văn Chiến sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công.

Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Triều.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vinh dự khi được phân công nhiệm vụ mới. Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, sẽ nỗ lực nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần cùng cả nước thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trân trọng đề nghị và mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự quan tâm phối hợp của các ban ngành, đoàn thể Trung ương, của các địa phương; sự ủng hộ giúp đỡ của các vị, các đồng chí, các tổ chức thành viên và nhân dân”, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.