Mourinho gây thất vọng

Sau thất bại cay đắng ở trận derby Thổ Nhĩ Kỳ với Galatasaray, Jose Mourinho tiếp tục nhận tin xấu khi bị Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ xử phạt.

Mourinho nhận thất bại nặng nề đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phạt thuyền trưởng của Fenerbahce số tiền 4.000 euro vì không dự buổi họp báo sau trận thua 1-3 trên sân nhà ở vòng 6 giải VĐQG (Turkey Super League). "Người đặc biệt" cũng nhận nhiều chỉ trích từ dư luận Thổ Nhĩ Kỳ vì hành vi không đẹp khi Fenerbahce nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Trang cá nhân của Galatasaray thậm chí chế giễu Mourinho là "Kẻ khóc nhè" (The Crying One), một cách nhại lại biệt danh "Người đặc biệt" (The Special One) của HLV trưởng Fenerbahce.

Trận đấu giữa Fenerbahce và Galatasaray nổi tiếng ở châu Âu vì tính chất căng thẳng cũng như mối thù truyền kiếp của hai CLB. Chính vì thế, Mourinho cực kỳ thất vọng khi đội nhà thảm bại. Ông quyết định rời khỏi sân vận động Sukru Saracoglu ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, từ chối tham gia các buổi trả lời truyền thông theo quy định.

Đây cũng là lần đầu tiên Fenerbahce nhận thất bại tại giải VĐQG mùa này. Trận thua kể trên cũng khiến thầy trò Mourinho tụt xuống vị trí thứ hai sau 6 vòng đấu với 13 điểm. Galatasaray dẫn đầu với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng.

Fenerbahce thua đau ở trận derby nảy lửa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Không ít người hâm mộ Fenerbahce bắt đầu cảm thấy thất vọng với Mourinho. Thực tế, Fenerbahce có sự đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, khi chiêu mộ nhiều ngôi sao hàng đầu theo mong muốn của "Người đặc biệt".

Thời điểm phiên chợ hè 2024 của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sắp khép lại, Filip Kostic chính thức trở thành người của Fenerbahce. Trước đó, CLB cũng hoàn tất việc chiêu mộ Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri và Sofyan Amrabat. Đây là những bản hợp đồng cực kỳ quan trọng, giúp đội bóng của Mourinho hoàn thiện.

Ban lãnh đạo Fenerbahce quyết tâm đầu tư mạnh tay để trở lại ngôi vương bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tiến sâu ở châu Âu. Mourinho là người được Fenerbahce chọn cho tham vọng đó.

Tuy nhiên, hồi tháng 7, Fenerbahce bị Lille loại khỏi Champions League và phải xuống chơi ở Europa League. Sân chơi quốc nội trở thành đấu trường ban lãnh đạo Fenerbahce ưu tiên ở mùa giải năm nay.

Fenerbahce chưa vô địch Thổ Nhĩ Kỳ kể từ mùa 2013/14. Họ liên tục phải ngồi nhìn các đối thủ lớn như Galatasaray hay Besiktas đăng quang. Do đó, trận thua nặng nề trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Galatasaray như cái tát thẳng vào mặt người hâm mộ Fenerbahce. Mourinho hẳn đang cảm thấy những áp lực tại Fenerbahce.