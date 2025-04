Mourinho có nguy cơ trả giá đắt vì hành vi xấu xí

Theo A Bola, Mourinho có thể đối diện với án treo giò lên tới 10 trận. Điều này sẽ xảy ra nếu hành động bóp mũi HLV Okan Buruk (Galatasaray) được xem là “tấn công đối thủ”, theo Điều 44 của Quy định kỷ luật bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Mức phạt cho lỗi này dao động từ 5 đến 10 trận.

Nếu hành động xấu xí nói trên chỉ được coi là hành vi “thiếu thể thao”, mức phạt sẽ nhẹ hơn, từ 1 đến 3 trận.

Sự việc đã xảy ra trong trận thua 1-2 của Fenerbahce trước Galatasaray ở Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu kết thúc trong sự hỗn loạn ở phút bù giờ, khi tiền vệ Fred của Fenerbahce bị nhận thẻ đỏ. Sau đó, Mourinho khơi mào một cuộc ẩu đả, dẫn đến việc hai cầu thủ Galatasaray là Kerem Demirbay và Baris Yilmaz, cùng với Mert Yandas của Fenerbahce, đều bị đuổi khỏi sân.

Sau trận, Mourinho đã tiếp cận HLV Okan Buruk và có hành vi bóp mũi khiến ông Buruk ngã xuống sân trong đau đớn. Phát biểu sau trận, HLV của Galatasaray cho biết: “Ông ấy đã bóp mũi tôi từ phía sau. Có một vết xước nhẹ. Tất nhiên, đó không phải là hành động đẹp đẽ hay thanh lịch. Chúng tôi mong các HLV sẽ hành xử phù hợp hơn trong những tình huống như vậy. Tôi sẽ không làm quá về vấn đề này, nhưng đó không phải là một hành động đẹp".

Phó chủ tịch Galatasaray, Metin Ozturk, cũng lên tiếng: “HLV Okan và Mourinho đã chúc mừng các trọng tài. Sau đó, khi Okan đang tiếp tục di chuyển đến khán đài, Mourinho đã tấn công ông ấy trước bằng lời nói và sau đó là hành động (bóp mũi). Làm sao ông ấy có thể làm như vậy? Ông ấy nghĩ gì khi làm điều đó ở Thổ Nhĩ Kỳ? Tôi tin rằng ban lãnh đạo Fenerbahce sẽ áp dụng hình phạt cần thiết trước khi Liên đoàn ra tay".

Hiện tại, Mourinho vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Tuy nhiên, hành động này đã khiến ông bị nhiều người hâm mộ ở Thổ Nhĩ Kỳ quay lưng.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.