Môtô phân khối lớn BMW Motorrad ưu đãi đến 140 triệu đồng dịp Tết

Cận Tết Nguyên đán, thị trường môtô phân khối lớn tại Việt Nam ghi nhận sức mua tăng khi nhiều thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi.

Hưởng ứng thị trường môtô phân khối lớn năm nay, BMW Motorrad tung ưu đãi đối với nhiều dòng xe, mức cao nhất đến 140 triệu đồng, áp dụng trong quý I.

Nhiều mẫu xe BMW Motorrad nhận ưu đãi hấp dẫn trong năm mới.

Chương trình hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu môtô phân khối lớn phục vụ di chuyển, du xuân và trải nghiệm dịp đầu năm. Bên cạnh ưu đãi giá bán trực tiếp, BMW Motorrad còn mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho khách hàng. Cụ thể, người mua xe được ưu đãi trực tiếp đến 140 triệu đồng, kèm quà tặng chính hãng BMW Motorrad, chế độ bảo hành đến 5 năm không giới hạn số km cùng gói hỗ trợ tài chính linh hoạt, giúp việc sở hữu xe trở nên dễ dàng và an tâm hơn.

BMW R 18 ưu đãi đến 140 triệu đồng.

Về chi tiết từng dòng xe, BMW R 18 - mẫu Cruiser biểu tượng của BMW Motorrad, nhận mức ưu đãi cao nhất đến 140 triệu đồng. Dòng Classic được ưa chuộng BMW R nineT Scrambler hưởng ưu đãi 100 triệu đồng. Ở phân khúc Roadster, BMW F 900 được ưu đãi đến 60 triệu đồng, trong khi mẫu scooter hạng sang BMW C 400 GT 2025 nhận voucher 10 triệu đồng. Riêng dòng Naked thể thao BMW S 1000 R (2022) cũng được áp dụng mức ưu đãi 40 triệu đồng dịp này. Chương trình ưu đãi có hạn, áp dụng tùy phiên bản và số lượng xe hiện hành.

Scooter hạng sang BMW C 400 GT 2025 nhận voucher 10 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi về giá, khách hàng còn được hưởng đầy đủ chế độ bảo dưỡng và dịch vụ chính hãng BMW Motorrad, mang lại sự an tâm suốt quá trình sử dụng.

