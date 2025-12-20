Một trường có 4 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối trong một kỳ

Mới đây, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) liên tiếp thông báo học sinh đạt điểm tuyệt đối trong bài thi SAT của Mỹ.

Chỉ trong một học kỳ, trường THPT chuyên Ngoại ngữ có 4 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối.

Các học sinh của trường đạt điểm tuyệt đối trong bài thi SAT bao gồm Nguyễn Minh Thư (học sinh lớp 12A3), Nguyễn Kiều Anh (học sinh lớp 12A1), Hà Bảo Trân (học sinh lớp 12A6) và Phạm Thế Tuấn, học sinh lớp 12A1.

Trong đó, Kiều Anh có kết quả thi từ tháng 10 và 3 học sinh còn lại mới nhận kết quả vào tháng 12 này.

Tin vui nối tiếp niềm vui, trường THPT chuyên Ngoại ngữ nêu rằng đây là thành tích đặc biệt và hiếm có trong lịch sử giảng dạy của nhà trường. Điều này cũng đồng thời khẳng định những nỗ lực học tập nghiêm túc của học sinh và môi trường giáo dục chất lượng mà nhà trường mang lại.

SAT là kỳ thi chuẩn hóa nhằm đánh giá kiến thức và năng lực tư duy tổng hợp của thí sinh trong các lĩnh vực tự nhiên và xã hội, được nhiều trường đại học tại Mỹ và một số quốc gia khác sử dụng làm tiêu chí xét tuyển đầu vào đại học.

Với du học sinh, đặc biệt là những người có kế hoạch học tập tại Mỹ, SAT được xem là một trong những kỳ thi quan trọng để hoàn thiện hồ sơ du học. Điểm SAT cao giúp thí sinh gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng, đồng thời phản ánh tương đối chính xác năng lực suy luận, phân tích và tư duy phản biện trước khi bước vào bậc học cao hơn.

Bên cạnh vai trò xét tuyển, SAT còn mang lại lợi thế đáng kể trong việc xin học bổng tại các trường đại học uy tín. Ngoài ra, quá trình ôn luyện SAT giúp thí sinh rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết cho các kỳ thi tiếng Anh quốc tế như IELTS hay TOEFL, bao gồm đọc hiểu, tư duy logic và vốn từ vựng học thuật.

Tại một số trường đại học ở Mỹ, thí sinh đạt điểm cao ở phần Reading và Writing của SAT thậm chí có thể được miễn nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL.

Sau khi loại bỏ phần thi Viết luận, từ năm 2021, bài thi SAT gồm hai môn chính là Toán học và Đọc, thang điểm tối đa là 800 cho mỗi phần, tổng điểm là 1.600.

Từ năm 2023, SAT chính thức chuyển sang hình thức thi 100% trực tuyến trên toàn cầu, và được áp dụng tại Mỹ từ năm 2024. Thời gian làm bài của phiên bản mới rút ngắn còn khoảng 2 giờ, thay vì 3 giờ như trước đây, song thí sinh vẫn phải đến các điểm thi được chỉ định để dự thi.