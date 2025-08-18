Một thập kỷ gắn kết và phát triển con người tại Mondelez Kinh Đô

Với phương châm đặt con người làm trọng tâm, Mondelez Kinh Đô xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi nhân sự được trân trọng, trao quyền và phát triển để vươn xa.

Cột mốc 10 năm có mặt tại Việt Nam không chỉ là dịp để Mondelez Kinh Đô nhìn lại chặng đường phát triển kinh doanh mạnh mẽ, mà còn là cơ hội để tôn vinh hành trình phát triển con người - tài nguyên quý giá nhất tạo nên thành công bền vững cho doanh nghiệp.

Nhân dịp đặc biệt này, bà Trần Ngọc Liên - Giám đốc Nhân sự Mondelez Kinh Đô Việt Nam, đã có buổi chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình xây dựng một tổ chức “lấy con người làm trọng tâm”, nơi mỗi cá nhân được trân trọng, trao quyền và phát triển để sẵn sàng vươn xa.

Bà Trần Ngọc Liên, Giám đốc Nhân sự Mondelez Kinh Đô Việt Nam.

- Một thập kỷ qua, Mondelez Kinh Đô đã không ngừng phát triển vững mạnh. Điều bà tự hào nhất trong hành trình 10 năm qua của Mondelez Kinh Đô tại Việt Nam là gì?

- Nếu được chọn điều khiến tôi tự hào nhất trong hành trình 10 năm qua, đó chính là việc chúng tôi đã xây dựng nên một văn hóa nơi mỗi người đều cảm thấy được trân trọng, được truyền cảm hứng và có cơ hội phát triển hết mình.

Mondelez Kinh Đô đã từng bước chuyển mình từ mô hình nhân sự truyền thống sang mô hình nhân sự phát triển con người, với trọng tâm là chăm sóc trải nghiệm nhân viên, nuôi dưỡng tư duy phát triển với tinh thần “thử nghiệm và học hỏi” để thích nghi trong thế giới đầy biến động. Từ giá trị cốt lõi “Phát triển mỗi ngày” và “Làm điều đúng đắn”, chúng tôi đã không ngừng đầu tư vào xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh đa dạng và sẵn sàng cho tương lai.

Sau 10 năm, tôi tự tin nói rằng Mondelez Kinh Đô đã trở thành môi trường làm việc hàng đầu tại Việt Nam, nơi không chỉ thu hút mà còn giữ chân nhân tài xuất sắc. Nỗ lực bền bỉ đó đã được ghi nhận thông qua các giải thưởng uy tín như “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong nhiều năm liên tiếp, giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia bình chọn hay chứng nhận “Top Employer” toàn cầu do tổ chức Top Employers trao tặng...

Mondelez Kinh Đô được vinh danh tại giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia bình chọn hai năm liên tiếp.

Nhưng hơn cả những danh hiệu, tôi tự hào về đội ngũ gắn kết, đa dạng và không ngừng học hỏi. Chính họ là tài sản vô giá tạo nên thành công của Mondelez Kinh Đô hôm nay và tương lai.

- Nhìn lại quá trình bồi dưỡng lãnh đạo tại Mondelez Kinh Đô, đâu là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ kế thừa và giúp đội ngũ sẵn sàng cho những vai trò lớn hơn?

- Mười năm qua, Mondelez Kinh Đô là cái nôi đào tạo những lãnh đạo đầy tiềm năng. Yếu tố cốt lõi chính là chiến lược quy hoạch kế thừa và phát triển đội ngũ lãnh đạo từ nguồn nhân lực nội bộ. Chúng tôi tin vào tiềm năng của mỗi cá nhân và đầu tư vào sự phát triển của họ thông qua các chương trình đào tạo chuyên biệt như “Inspire”, “Spark”, “Elevate”… được thiết kế dành riêng cho nhân sự cấp cao nhằm nâng cao kỹ năng và tư duy lãnh đạo.

Mondelez Kinh Đô chú trọng quy hoạch kế thừa và phát triển đội ngũ lãnh đạo từ nguồn nhân lực nội bộ.

Bên cạnh đó, chương trình huấn luyện, khai vấn từ các lãnh đạo cấp cao cũng đóng vai trò quan trọng, giúp lan tỏa kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận.

Nhờ định hướng này, hiện tại, hơn 50% vị trí quản lý tại Mondelez Kinh Đô được kế nhiệm từ nguồn nhân tài nội bộ. Đó là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chiến lược phát triển lãnh đạo dài hạn của chúng tôi.

- Mondelez Kinh Đô làm cách nào để nhận diện, phát triển các nhân tài tiềm năng, và nâng cao năng lực làm việc cho đội ngũ nhân viên?

- Ngay từ đầu, Mondelez Kinh Đô đã có tầm nhìn dài hạn về phát triển nhân tài. Chúng tôi triển khai chiến lược phát triển nhân tài toàn diện, từ nhận diện tiềm năng thông qua đánh giá hiệu suất, phản hồi 360 độ đến xây dựng lộ trình phát triển cá nhân và năng lực lãnh đạo cho từng cá nhân.

Từ việc hợp tác chặt chẽ với các trường đại học như ĐH Bách Khoa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật đến các chương trình “Cử nhân Tài năng”, chúng tôi chủ động phát hiện và nuôi dưỡng nhân tố tiềm năng từ rất sớm.

Không ít tài năng nội bộ đã vươn xa, đảm nhiệm các vai trò chủ chốt tại khu vực như Đông Nam Á (SEA) và khu vực châu Á - Trung Đông - châu Phi (AMEA). Nền tảng cho sự phát triển ấy là văn hóa học hỏi liên tục, khả năng thích nghi và tư duy toàn cầu.

Mondelez Kinh Đô có tầm nhìn dài hạn về phát triển nhân tài.

Bên cạnh tập trung vào kỹ năng chuyên môn, chúng tôi đầu tư mạnh mẽ vào năng lực học hỏi linh hoạt (learning agility) và năng lực số (digital fluency), giúp đội ngũ sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số. Hàng nghìn khóa học trực tuyến, các công cụ hỗ trợ làm việc số hóa, và chương trình đào tạo đi kèm đã tạo điều kiện cho nhân viên phát triển toàn diện, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

- Doanh nghiệp đã làm thế nào để biến DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập) từ một giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trở thành lợi thế kinh doanh?

- Đối với chúng tôi, DEI không chỉ là khẩu hiệu mà là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển con người. Chúng tôi nỗ lực tạo ra một môi trường công bằng, nơi mọi người, dù khác biệt về tuổi tác, giới tính, hay vùng miền đều có cơ hội đóng góp và phát triển bình đẳng.

Chính sự đa dạng này mang lại những góc nhìn mới mẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, từ đó trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt của chúng tôi trên thị trường.

- Hiện nay, mô hình làm việc linh hoạt (hybrid) ngày càng được ưa chuộng. Mondelez Kinh Đô đang làm thế nào để tạo ra văn hóa làm việc ưu tiên sự an toàn, cũng như quan tâm và chăm sóc đời sống cho nhân viên, mà không làm mất đi sự gắn kết trong tập thể?

- Mondelez Kinh Đô kiến tạo môi trường nơi mỗi nhân viên cảm thấy an toàn, được quan tâm và truyền cảm hứng mỗi ngày. Chúng tôi đặt sức khỏe thể chất và tinh thần của đội ngũ lên hàng đầu, thể hiện qua những chương trình chăm sóc toàn diện, từ huấn luyện an toàn định kỳ, khám sức khỏe hàng năm, đến tư vấn sau khám…

Chúng tôi luôn lắng nghe nhân viên thông qua khảo sát gắn kết (Employee Engagement) được thực hiện hàng năm. Qua đó, công ty ghi nhận từng ý kiến đóng góp và thể hiện cam kết bằng hành động cụ thể. Các hoạt động gắn kết như giải chạy bộ, bóng đá, các buổi nói chuyện chuyên sâu về sức khỏe theo chủ đề, hội thảo về sức khỏe tinh thần hay các chương trình đào tạo kỹ năng mềm không chỉ tạo nên bầu không khí tích cực, mà còn là chất keo kết nối, nuôi dưỡng một tập thể tràn đầy năng lượng, đoàn kết và sẵn sàng phát triển cùng nhau.

- Nếu được tóm tắt chặng đường tiếp theo trong chiến lược phát triển con người của Mondelez Kinh Đô trong một câu, đó là gì? Với vai trò một người lãnh đạo, bà mong muốn để lại di sản cá nhân như thế nào cho đội ngũ?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục trao quyền để đội ngũ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, dẫn dắt tăng trưởng bền vững bằng sự đổi mới và cam kết hành động thông qua các giá trị cốt lõi.

Trong một môi trường dám mơ lớn, dám hành động, nơi mọi cá nhân đều cảm thấy có giá trị, được truyền cảm hứng như tại Mondelez Kinh Đô, tôi hy vọng bản thân mình sẽ tiếp tục đóng góp một phần để tạo nên một văn hóa mạnh mẽ và đầy cảm hứng, nơi con người luôn là trọng tâm của mọi điều chúng tôi làm.