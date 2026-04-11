Một số tàu Hải quân Mỹ vượt qua eo Hormuz, đánh chìm tàu rải thủy lôi

Theo nguồn tin từ Axios, một số tàu chiến của Hải quân Mỹ đã thực hiện việc băng qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4. Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng động thái này diễn ra đơn phương và hoàn toàn không có sự phối hợp với phía Iran.

Một số tàu Hải quân Mỹ vượt qua eo biển Hormuz

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Đây được cho là lần đầu tiên tàu của Hải quân Mỹ đi qua tuyến hàng hải then chốt này kể từ khi xung đột bùng phát.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều tàu chở dầu đang trên đường tới Mỹ để lấy dầu.

“Có số lượng khổng lồ các tàu chở dầu, trong đó có cả những tàu lớn nhất thế giới, đang hướng tới Mỹ ngay lúc này để nạp loại dầu và khí đốt tốt nhất, ‘ngọt nhất’ trên thế giới.

Chúng tôi có trữ lượng dầu nhiều hơn tổng của hai nền kinh tế dầu mỏ lớn đứng sau cộng lại, chất lượng dầu của chúng tôi cũng cao hơn”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Trump nói Mỹ bắt đầu “dọn đường” tại eo biển Hormuz, Iran phủ nhận

Ngay khi đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa bắt đầu diễn ra tại Islamabad, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về tuyến hàng hải quan trọng này.

Ông cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp tuyến đường, đồng thời khẳng định toàn bộ các tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.

“Chúng tôi đang bắt đầu quá trình dọn sạch eo biển Hormuz”, ông Trump viết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran phủ nhận việc có bất kỳ tàu nào của Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz.

Đàm phán Mỹ - Iran diễn ra trực tiếp

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành trực tiếp, theo một nguồn tin từ Pakistan nói với hãng tin Reuters.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã trực tiếp gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Tư lệnh quân đội Pakistan đóng vai trò trung gian cũng có mặt trong phòng họp tại Islamabad.

Trước đó, chưa rõ các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành trực tiếp hay thông qua hình thức gián tiếp “con thoi”, khi các bên trung gian di chuyển giữa các phòng riêng của hai phái đoàn để chuyển giao thông điệp.

Đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad bắt đầu

Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ diễn ra vào cuối giờ chiều tại Islamabad (Pakistan), thông tin do Đài phát thanh - truyền hình nhà nước Iran IRIB cung cấp. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các cuộc thương lượng được tiến hành trực tiếp hay gián tiếp thông qua bên trung gian.

Phái đoàn Iran gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước khi bước vào đàm phán với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong chiều 11/4, truyền thông Iran cho biết phái đoàn Iran không chắc chắn hoạt động đàm phán sẽ diễn ra trong ngày, do hai bên đều quan sát các động thái và diễn biến. Nếu hoạt động đàm phán diễn ra trực tiếp, đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ, kể từ khi nhà nước Iran được thành lập năm 1979.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tồn tại mong manh, cả hai bên cũng chưa chính thức xác nhận phạm vi những nội dung được đề cập trong đàm phán. Trong ngày, chỉ một số ít tàu được đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố eo biển này sẽ sớm mở lại “trong thời gian ngắn”.

Phái đoàn Mỹ và Iran lần lượt gặp gỡ Thủ tướng Pakistan

Phái đoàn Iran và Mỹ lần lượt gặp Thủ tướng Pakistan trong hai cuộc gặp riêng, trước khi hoạt động đàm phán chính thức diễn ra.

Hãng tin nhà nước Tasnim của Iran nhận định đây là bước chuẩn bị cho hoạt động đàm phán chính thức giữa Tehran và Washington có thể diễn ra vào cuối buổi chiều 11/4 theo giờ Pakistan.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance bắt tay Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong cuộc gặp tại Islamabad, Pakistan, chiều 11/4. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các quan chức Iran cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu hoạt động đối thoại có chắc chắn được tiến hành hay không, tất cả phụ thuộc vào diễn biến trong ngày. Tasnim cho biết nếu diễn ra, các cuộc đàm phán được dự kiến kéo dài không quá 24 giờ.

Sau khi phái đoàn Iran đã kết thúc cuộc gặp, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng tiến hành cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Các cuộc gặp không có sự tham dự của báo chí.

Theo CNN, Thủ tướng Sharif đánh giá cao cam kết của các bên trong việc tham gia đối thoại mang tính xây dựng, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu phái đoàn đến Islamabad Ông JD Vance dẫn đầu phái đoàn của Mỹ đến Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị hòa đàm với Iran. Phía Iran có mặt tại Islamabad đêm qua và đã có một số hoạt động ngoại giao bên lề tại Islamabad. Phái đoàn Mỹ hạ cánh trong khung giờ trưa nay. Cả hai bên đều thể hiện thái độ vui vẻ, thiện chí khi xuất hiện tại sân bay và nhận sự đón tiếp đầy thịnh tình từ nước chủ nhà.