Một số tàu chiến Mỹ vượt eo Hormuz, đánh chìm tàu rải thủy lôi

Tiêm kích gầm rú trên bầu trời Islamabad Theo phóng viên của CNN tại Islamabad, bầu trời đêm ở thủ đô Pakistan vang dội tiếng động cơ tiêm kích trong lúc quan chức Pakistan chờ đón phái đoàn Iran. Không có thông tin chính thức về sự xuất hiện của các tiêm kích, dù vậy, có khả năng tiếng tiêm kích gầm rú trên bầu trời là màn hộ tống nghi thức do quân đội Pakistan thực hiện.

Theo Al Jazeera, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rõ ràng đã rất thận trọng trong việc đặt nền móng hòa giải trước thềm các cuộc đàm phán. Trước khi tới Islamabad, ông khẳng định sẵn sàng thương lượng với thái độ cởi mở, miễn là phía Iran thể hiện thiện chí.

Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ vẫn luôn hiện hữu mạnh mẽ. Dù có ý kiến cho rằng ông Trump nên ở lại Washington để tạo ra sự tách biệt về mặt địa lý, nhưng mạng xã hội đã giúp Tổng thống Mỹ xuất hiện ngay trên lòng bàn tay của mọi người, bao gồm cả những thành viên trong phòng họp tại Islamabad.

Chính điều này đã khiến Tổng thống Mỹ vô hình trung làm gia tăng căng thẳng vào một bầu không khí vốn dĩ khá thoải mái, xét theo ngôn ngữ cơ thể của các đại biểu khi mới đến. Ông Trump liên tục đăng tải trên mạng xã hội, chỉ trích gay gắt truyền thông Mỹ vì cho rằng Iran đang thắng lớn, đồng thời khẳng định thực chất họ đang thua rất đậm.

Cách sử dụng ngôn từ khoa trương đặc trưng của Tổng thống Mỹ đang trực tiếp phá vỡ không khí của cuộc đối thoại. Điều này chắc chắn gây khó khăn lớn cho ông Vance, người đang gánh vác trọng trách chấm dứt một cuộc chiến mà ngay từ đầu ông vốn không hề muốn khơi mào.

Giới truyền thông đang làm việc tại một trung tâm báo chí ở Islamabad, Pakistan vào ngày 11/4. Hình ảnh Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và hội đàm riêng với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Phóng viên mô tả không khí đưa tin về đàm phán Mỹ - Iran

Hàng trăm phóng viên đang tập trung tại trung tâm hội nghị lớn nhất Islamabad, nơi được chính quyền Pakistan cải tạo thành trung tâm báo chí phục vụ đàm phán ngừng bắn.

Dù nơi đây cung cấp cà phê cao cấp, internet tốc độ cao và được tổ chức chuyên nghiệp, sự kiện chính lại diễn ra cách đó nửa cây số.

Bên trong, trung tâm bày biện tiệc buffet kiểu đám cưới với các món biryani, kebab, gulab jamun và cà phê hảo hạng pha từ hạt Brazil, Ethiopia.

“Chúng tôi thực hiện chiến dịch ‘Pha chế vì Hòa bình’ dành riêng cho ngày hôm nay”, một nhân viên tại quầy cho biết.

Phía ngoài hội trường, các nhạc công chơi nhạc dân gian trên sân khấu nhỏ. “Tôi phát chán lên được”, một phóng viên ẩn danh chia sẻ. Một người khác cũng nhận định tương tự: “Không có gì nhiều để làm ở đây cả”.

Tàu chiến Mỹ vượt eo biển Hormuz giữa lúc đàm phán tại Pakistan

Theo nguồn tin từ Axios, một số tàu chiến của Hải quân Mỹ đã thực hiện việc băng qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4. Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng động thái này diễn ra đơn phương và hoàn toàn không có sự phối hợp với phía Iran.

Không có sự cố nào được ghi nhận, và động thái này được mô tả là một nhiệm vụ thực thi tự do hàng hải. Các quan chức cho biết các tàu này không thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu thương mại.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Đây được cho là lần đầu tiên tàu của Hải quân Mỹ đi qua tuyến hàng hải then chốt này kể từ khi xung đột bùng phát.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều tàu chở dầu đang trên đường tới Mỹ để lấy dầu. “Có số lượng khổng lồ các tàu chở dầu, trong đó có cả những tàu lớn nhất thế giới, đang hướng tới Mỹ ngay lúc này để nạp loại dầu và khí đốt tốt nhất, ‘ngọt nhất’ trên thế giới.

Chúng tôi có trữ lượng dầu nhiều hơn tổng của hai nền kinh tế dầu mỏ lớn đứng sau cộng lại, chất lượng dầu của chúng tôi cũng cao hơn”, ông Trump viết trên Truth Social.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Iran đang gặp gỡ tại Pakistan để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Trump đã khẳng định rằng việc mở cửa eo biển Hormuz phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Ngay khi đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa bắt đầu diễn ra tại Islamabad, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về tuyến hàng hải quan trọng này.

Ông cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp tuyến đường, đồng thời khẳng định toàn bộ các tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.

“Chúng ta đang bắt đầu quá trình khơi thông eo biển Hormuz như một sự ưu ái dành cho các quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức và nhiều nước khác. Thật khó tin là họ không có đủ lòng dũng cảm hay ý chí để tự mình thực hiện công việc này”, ông Trump đăng trên Truth Social ngay sau khi đến câu lạc bộ golf của mình tại Virginia ngày hôm nay.

Ông tiếp tục: "Một điều rất thú vị là những con tàu chở dầu rỗng từ nhiều quốc gia đều đang hướng về Mỹ để CHẤT ĐẦY dầu”.

Hiện chưa rõ chính xác việc "khơi thông" eo biển bao gồm những hoạt động gì. CNN đã liên hệ với Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ để tìm hiểu thông tin.

Tuyến hàng hải dầu mỏ huyết mạch này vận chuyển khoảng 20% tổng nguồn cung dầu của thế giới. Việc mở lại eo biển là một điều khoản then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù có rất ít tàu thuyền băng qua tuyến đường thủy này kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực cách đây vài ngày.

Iran phủ nhận tàu Mỹ qua eo biển Hormuz và tuyên bố tấn công nếu có động thái này

Sky News dẫn tin từ truyền hình nhà nước Iran cho biết, phía Iran đã phát đi cảnh báo tới một tàu quân sự Mỹ rằng tàu này sẽ bị tấn công trong vòng 30 phút nếu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Hiện chưa rõ tàu quân sự của Mỹ đã thực hiện hành động cụ thể nào hoặc đang ở vị trí nào.

Trước đó, Axios đưa tin một số tàu của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như cũng xác nhận thông tin này khi cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp eo biển. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định không có tàu Mỹ nào băng qua eo biển Hormuz.

Đài truyền hình IRIB của Iran dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao phủ nhận việc bất kỳ tàu Mỹ nào đã băng qua eo biển Hormuz.

Chuyên gia: Ông Trump xúc phạm người Iran

Chia sẻ với Sky News, ông Ali Vaez, Giám đốc phụ trách các vấn đề Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nhận định rằng Tổng thống Mỹ đã “không thể kìm nén bản thân và tiếp tục muốn hạ nhục, thậm chí xúc phạm người Iran”.

Theo ông Vaez, các bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội ngay khi tiến trình đàm phán bắt đầu tại Islamabad, cùng với động thái quân sự của Mỹ tại eo biển Hormuz vào đúng ngày diễn ra thảo luận, đã chứng minh ông Trump “thiếu kỷ luật và sự tập trung cần thiết” cho công tác ngoại giao nhằm mở ra một khởi đầu mới trong quan hệ Mỹ - Iran.

Ông Vaez cảnh báo rằng những hành động của ông Trump “đã khiến Iran gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái lập quan hệ với quốc gia từng tấn công họ hai lần trong vòng chưa đầy một năm”.

Nghị sĩ Dân chủ kêu gọi Nhà Trắng kiểm tra sức khỏe tinh thần của ông Trump

Hạ nghị sĩ Dân chủ Jamie Raskin đang kêu gọi bác sĩ Nhà Trắng tiến hành kiểm tra nhận thức đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh ông gia tăng những phát ngôn cứng rắn về cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Nghị sĩ Dân chủ bang Maryland chính thức tham gia vào làn sóng ngày càng gia tăng, khi các nhà lập pháp Dân chủ và cả một số nhân vật ủng hộ đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại trong những ngày gần đây về cách tiếp cận cũng như các tuyên bố công khai của Tổng thống liên quan đến cuộc xung đột tại Iran.

“Trong những ngày gần đây, cả nước đã chứng kiến các phát ngôn và sự bộc phát của Tổng thống Trump ngày càng trở nên khó hiểu, thất thường, thô tục, rối loạn và mang tính đe dọa”, ông Raskin, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp, viết trong thư gửi bác sĩ Nhà Trắng.

Ông Raskin nêu ra một loạt dẫn chứng, bao gồm bài đăng đầy lời lẽ thô tục của ông Trump vào ngày 5/4 khi kêu gọi Iran mở eo biển Hormuz, phát biểu của ông trước trẻ em về cuộc chiến Iran tại sự kiện ở Nhà Trắng, cũng như lời đe dọa của ông về việc “cả một nền văn minh sẽ bị xóa sổ trong đêm nay”.

“Trong thời điểm đất nước đang ở trong chiến tranh, đặc biệt khi cuộc chiến được khởi xướng bởi Tổng thống mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, người dân Mỹ cần có thể tin tưởng rằng Tổng tư lệnh có đủ năng lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu của mình. Vì vậy, tôi đề nghị bác sĩ của Nhà Trắng tiến hành đánh giá nhận thức toàn diện đối với Tổng thống Donald Trump, cung cấp kết quả đó cho Quốc hội và sẵn sàng báo cáo trước Quốc hội về các phát hiện bất thường", ông Raskin viết trong thư.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về động thái của ông Raskin.

Hai tàu dầu Trung Quốc rời eo biển Hormuz

Theo dữ liệu từ đơn vị theo dõi tàu biển MarineTraffic, hai tàu chở dầu thuộc sở hữu hoặc có liên kết với các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã băng qua eo biển Hormuz vào sáng thứ Bảy.

Hai con tàu mang tên Cospearl Lake và He Rong Hai đã chờ tại cửa eo biển từ tuần trước. Theo MarineTraffic, các tàu này lần lượt nhận dầu thô tại Iraq và Saudi Arabia.

Hai tàu di chuyển về phía đông, đi qua khu vực phía nam đảo Larak của Iran theo lộ trình mới do hải quân nước này vạch ra từ tuần trước. Dữ liệu định vị cho thấy bộ đôi này đã tiến vào vịnh Oman vào sáng thứ Bảy.

Hành trình của hai con tàu được giới phân tích hàng hải và dầu mỏ theo dõi sát sao, được coi là tín hiệu cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển có khả năng phục hồi. Theo S&P Global Market Intelligence, chỉ có hai tàu chở hàng rời được phép đi qua vào thứ Sáu, mức thấp nhất trong tháng 4 tính đến thời điểm hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có đăng tải mới trên mạng xã hội Truth Social trong bối cảnh các nhà đàm phán cấp cao của ông vừa bước vào cuộc hòa đàm với quan chức Iran.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump bác bỏ điều mà ông mô tả là cách truyền thông đưa tin rằng Iran đang chiếm ưu thế.

“Thực tế, mọi người đều biết rằng họ đang thua và thua rất nặng!”, ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran không còn hải quân, không quân hay hệ thống phòng không.

“Quan trọng nhất, những lãnh đạo lâu năm của họ không còn ở đây nữa”, ông Trump nói, trước khi thêm cụm “tạ ơn Allah!” trong một bài đăng.

Tổng thống Trump cho rằng “mối đe dọa” duy nhất từ Iran hiện nay là các thủy lôi đã thả tại eo biển Hormuz. “Chúng tôi đang bắt đầu quá trình dọn sạch eo biển Hormuz như một sự hỗ trợ cho các quốc gia trên toàn thế giới”, ông Trump viết.

Khách sạn 5 sao ở Pakistan là nơi diễn ra đàm phán Mỹ - Iran

Hiện tại, khách sạn hạng sang Serena là một trong những công trình được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Islamabad. Cảnh quan đặc sắc và kiến trúc ấn tượng chỉ là một phần lý do khiến địa điểm này được lựa chọn.

Phái đoàn Iran gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước khi bước vào đàm phán với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Al Jazeera, lý do chính nằm ở hệ thống an ninh vận hành hiệu quả tại khách sạn. Nơi đây sở hữu vị trí chiến lược gần khu ngoại giao đoàn và có bề dày kinh nghiệm trong việc tiếp đón các đoàn khách cấp cao.

Ông Tahir Alam Khan, cựu cảnh sát trưởng Islamabad, tiết lộ: “Đội ngũ an ninh tại khách sạn được đào tạo bài bản, với phần lớn là các cựu quan chức an ninh. Hệ thống lối ra vào được bố trí khoa học nhằm tối ưu hóa công tác bảo vệ.

An ninh xung quanh khách sạn Serena đang được thắt chặt cao độ. Ảnh: Reuters.

Quan trọng nhất là khả năng kết nối thuận tiện giữa khách sạn với các địa điểm trọng yếu khác trong thành phố, đảm bảo các hoạt động ngoại giao diễn ra an toàn và hiệu quả. Bên cạnh nhiều lớp kiểm soát nghiêm ngặt, ban quản lý luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh chính phủ”.

Một nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết, với quy mô hơn 400 phòng cùng hệ thống phòng hội nghị và văn phòng, khách sạn có khả năng phục vụ hàng trăm khách cùng lúc. Điều này đặc biệt phù hợp với các phái đoàn đông thành viên như Mỹ và Iran, vốn có tổng cộng hơn 150 khách cần tiếp đón.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành trực tiếp, theo một nguồn tin từ Pakistan nói với hãng tin Reuters.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã trực tiếp gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Tư lệnh quân đội Pakistan đóng vai trò trung gian cũng có mặt trong phòng họp tại Islamabad.

Trước đó, chưa rõ các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành trực tiếp hay thông qua hình thức gián tiếp “con thoi”, khi các bên trung gian di chuyển giữa các phòng riêng của hai phái đoàn để chuyển giao thông điệp.

Ngoại trưởng Mỹ thu hồi thị thực của người thân cựu Phó tổng thống Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã thu hồi thị thực của một số cá nhân có liên quan tới cựu Phó tổng thống Iran, bà Masoumeh Ebtekar. Trong bài đăng trên X, ông Rubio thông báo những cá nhân bị hủy thị thực gồm con trai bà Ebtekar là Eissa Hashemi, cùng vợ và con của người đàn ông này.

Ông Rubio cho rằng những người này “đáng lẽ không bao giờ được hưởng đặc quyền đặc biệt khi sinh sống tại đất nước chúng tôi”.

Theo ông Rubio, những người này đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ trong khi chờ trục xuất. Động thái này diễn ra sau khi ông Rubio tước thị thực của một số phụ nữ Iran hồi đầu tháng, với lý do họ là người thân của cố Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani.

Khi đó, truyền thông Iran dẫn lời con gái ông Soleimani, bà Zeinab Soleimani, cho biết những phụ nữ này không có bất kỳ mối liên hệ nào với cha của bà lúc sinh thời.

Đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad bắt đầu

Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ diễn ra vào cuối giờ chiều tại Islamabad (Pakistan), thông tin do Đài phát thanh - truyền hình nhà nước Iran IRIB cung cấp. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các cuộc thương lượng được tiến hành trực tiếp hay gián tiếp thông qua bên trung gian.

Phái đoàn Iran gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước khi bước vào đàm phán với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong chiều 11/4, truyền thông Iran cho biết phái đoàn Iran không chắc chắn hoạt động đàm phán sẽ diễn ra trong ngày, do hai bên đều quan sát các động thái và diễn biến. Nếu hoạt động đàm phán diễn ra trực tiếp, đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ, kể từ khi nhà nước Iran được thành lập năm 1979.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tồn tại mong manh, cả hai bên cũng chưa chính thức xác nhận phạm vi những nội dung được đề cập trong đàm phán. Trong ngày, chỉ một số ít tàu được đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố eo biển này sẽ sớm mở lại “trong thời gian ngắn”.

Ông Trump cảnh báo hiện tượng “thổi giá” phân bón

Trong lúc phái đoàn Mỹ đang tiến hành đàm phán tại Islamabad, Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực sử dụng mạng xã hội. Ông liên tục có đăng tải mới. Sau đăng tải gây sốc tuyên bố Mỹ đang dọn mìn tại eo biển Hormuz, ông Trump cho biết ông cũng đang theo dõi sát giá phân bón.

“Tôi đang theo dõi rất chặt chẽ giá phân bón trong cuộc chiến vì tự do của chúng ta tại Iran. Mỹ sẽ không chấp nhận tình trạng thổi giá từ các tập đoàn phân bón. Nông dân Mỹ, chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn”, ông Trump viết trên Truth Social trong sáng 11/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Đăng tải của ông Trump về giá phân bón được viết trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt phân bón toàn cầu do xung đột tại Iran.

hực tế, khoảng 1/3 lượng phân bón toàn cầu đi qua eo biển này. Thậm chí, gần 50% lượng urê xuất khẩu trên toàn cầu, loại phân đạm được sử dụng rộng rãi, có thể bị ảnh hưởng bởi chiến sự Iran, theo cảnh báo của Liên đoàn Nông trại Mỹ.

Giá urê trên thị trường đã tăng hơn 50% kể từ cuối tháng 2. “Chúng tôi đặc biệt lo ngại rằng nếu không có hành động kịp thời, chuỗi cung ứng lương thực có thể bị gián đoạn ở mức chưa từng thấy”, ông Zippy Duvall, Chủ tịch AFBF, viết trong thư gửi ông Trump đầu tháng 3.

Phái đoàn Mỹ và Iran lần lượt gặp gỡ Thủ tướng Pakistan

Phái đoàn Iran và Mỹ lần lượt gặp Thủ tướng Pakistan trong hai cuộc gặp riêng, trước khi hoạt động đàm phán chính thức diễn ra.

Hãng tin nhà nước Tasnim của Iran nhận định đây là bước chuẩn bị cho hoạt động đàm phán chính thức giữa Tehran và Washington có thể diễn ra vào cuối buổi chiều 11/4 theo giờ Pakistan.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance bắt tay Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong cuộc gặp tại Islamabad, Pakistan, chiều 11/4. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các quan chức Iran cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu hoạt động đối thoại có chắc chắn được tiến hành hay không, tất cả phụ thuộc vào diễn biến trong ngày. Tasnim cho biết nếu diễn ra, các cuộc đàm phán được dự kiến kéo dài không quá 24 giờ.

Sau khi phái đoàn Iran đã kết thúc cuộc gặp, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng tiến hành cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Các cuộc gặp không có sự tham dự của báo chí.

Theo CNN, Thủ tướng Sharif đánh giá cao cam kết của các bên trong việc tham gia đối thoại mang tính xây dựng, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu phái đoàn đến Islamabad Ông JD Vance dẫn đầu phái đoàn của Mỹ đến Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị hòa đàm với Iran. Phía Iran có mặt tại Islamabad đêm qua và đã có một số hoạt động ngoại giao bên lề tại Islamabad. Phái đoàn Mỹ hạ cánh trong khung giờ trưa nay. Cả hai bên đều thể hiện thái độ vui vẻ, thiện chí khi xuất hiện tại sân bay và nhận sự đón tiếp đầy thịnh tình từ nước chủ nhà.