Một số nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tổ chức đơn vị hành chính hai cấp

Ngày 4/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 174-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính hai cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả (gọi tắt là Kết luận số 174).

Kết luận số 174 nêu: Tại phiên họp ngày 4/7, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ ngày 28/6 đến ngày 3/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với Báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (từ ngày 28/6 đến ngày 3/7) do Ban Tổ chức Trung ương trình.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã tích cực, khẩn trương hoàn thiện các công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Lễ công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định nhân sự cấp tỉnh, cấp xã đồng loạt trong cả nước vào ngày 30/6/2025 và triển khai vận hành chính thức bộ máy đơn vị hành chính hai cấp từ ngày 1/7 bảo đảm đúng tiến độ, bước đầu hoạt động thông suốt, ổn định.

Theo Kết luận số 174, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung cao độ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 6 nhiệm vụ gồm:

Nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp chính quyền, từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, bảo đảm hoạt động của từng cấp chính quyền thông suốt, hiệu quả; đồng thời, tiếp nhận, thực hiện kịp thời, liên tục các nội dung, nhiệm vụ phân cấp, phân quyền từ Trung ương và triển khai phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương. Toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của 2 cấp (tỉnh, xã) phải được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc, mục tiêu xuyên suốt là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn;

Khẩn trương rà soát và hoàn thành toàn bộ công tác phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã; đối với những xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh phải bố trí, tăng cường kịp thời, đầy đủ, hỗ trợ, giúp đỡ để bảo đảm thực hiện công việc hiệu quả. Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, đề xuất biên chế của địa phương giai đoạn 2026-2031;

Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp xã khi vận hành bộ máy mới;

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thôi công tác, nghỉ hưu sớm do sắp xếp theo hướng dẫn của Trung ương; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân nắm được những quy định và địa điểm, cách thức làm việc mới của các cơ quan nhà nước ở địa phương; củng cố và duy trì sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với việc triển khai đơn vị hành chính hai cấp; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí thực hiện thành công mô hình đơn vị hành chính hai cấp, bảo đảm hệ thống tổ chức vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; chăm lo an sinh xã hội và mở rộng cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân;

Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai đưa đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin của các trường đại học, cao đẳng hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân các xã, phường, đặc khu (nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn) trong vận hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính... trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình đơn vị hành chính 2 cấp;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo 10 nhiệm vụ sau:

Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương, nội dung lớn trước khi ban hành nghị định và các văn bản có liên quan hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, xếp loại, cho thôi việc đối với công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc "có vào, có ra"...;

Kiểm tra, nắm chắc tình hình, thống kê đầy đủ, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị về việc cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị gắn với đơn vị hành chính hai cấp và việc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và điều chỉnh các quy định, hướng dẫn để bảo đảm việc cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác đúng mục đích, yêu cầu, đúng người và giữ được cán bộ có năng lực, trình độ;

Lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ ban hành quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị phù hợp với yêu cầu phát triển thời kỳ mới;

Lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức (hoàn thành trong tháng 9);

Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế khối Chính phủ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, làm cơ sở xác định biên chế đến năm 2031 của các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương;

Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới;

Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc bố trí kinh phí; kiểm tra, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí, bố trí trụ sở làm việc, bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị gắn với đơn vị hành chính 2 cấp;

Tiếp tục kiểm tra sát sao việc bố trí đủ kinh phí, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu sớm, thôi việc do sắp xếp;Lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống cơ quan hành chính ở Trung ương và địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền; về quy trình công tác, hồ sơ, thủ tục hành chính...; về cung cấp dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức không phụ thuộc địa giới hành chính. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy định, hướng dẫn hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống cơ quan hành chính ở Trung ương và địa phương bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các văn bản, giữa Trung ương và địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình đơn vị hành chính 2 cấp;

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc vận hành của cơ quan nhà nước ở địa phương, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn, gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khắc phục ngay các sự cố (nếu có).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo 3 nội dung gồm:

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức đầu mối bên trong trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, bám cơ sở;

Kịp thời sắp xếp lại các hội quần chúng thật tinh gọn, giảm số lượng các hội quần chúng và báo chí trực thuộc;

Theo dõi, nắm tình hình triển khai hoạt động của mô hình Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng theo mô hình đơn vị hành chính 2 cấp; chủ động đề xuất phương án căn cơ, hệ thống để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động thông suốt, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; đặc biệt là ở thôn, bản, tổ dân phố.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí công đoàn) chịu ảnh hưởng bởi sắp xếp.

Rà soát, hướng dẫn, tổng hợp, hoàn thiện vị trí việc làm và xác định biên chế giai đoạn 2026-2031Bộ Chính trị, Ban Bí thư Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì 6 nội dung sau:

Xây dựng quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan báo và phát thanh truyền hình cấp tỉnh (hoàn thành trước ngày 31/7/2027);

Xây dựng quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu (hoàn thành trước ngày 25/8);

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật các nội dung, nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình đơn vị hành chính hai cấp để tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18 ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp;

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, xây dựng quy định của Bộ Chính trị về quy hoạch, phân cấp quản lý, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, danh mục chức danh cán bộ... theo đúng nguyên tắc "có vào, có ra," "có lên, có xuống" trong công tác cán bộ;

Đầu mối, phối hợp với các ban đảng Trung ương, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng cho đồng bộ, phù hợp;

Rà soát, hướng dẫn, tổng hợp, hoàn thiện vị trí việc làm và xác định biên chế giai đoạn 2026-2031 của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Kết luận số 174 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nêu rõ: Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tiếp tục theo dõi, nắm tình hình địa bàn theo phân công, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để bảo đảm bộ máy đơn vị hành chính hai cấp vận hành hiệu quả, thông suốt và việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thực hiện đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vận hành bộ máy các cơ quan, đơn vị theo mô hình mới; triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 56-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18.

