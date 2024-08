Một sai lầm khi tích trữ Paracetamol trong gia đình

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mới đây tiếp nhận 3 trường hợp trẻ vào viện vì uống quá nhiều Paracetamol dẫn đến ngộ độc.

Vì mâu thuẫn với phụ huynh, trẻ đã uống paracetamol để tự tử. Ảnh: Theprin.

Những trường hợp được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đều đang trong độ tuổi vị thành niên, uống rất nhiều Paracetamol sau khi có mâu thuẫn với người nhà.

Trường hợp đầu tiên là T.M. (15 tuổi, ngụ TP Vinh, Nghệ An), vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng mệt, nôn khan, nổi mẩn toàn thân, nghi do ngộ độc Paracetamol.

Qua lời kể của người nhà, trước khi vào viện khoảng 3 giờ, M. có mẫu thuẫn với bố nên đã uống 20 viên paracetamol loại 500 mg. May mắn, em được người nhà phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Tại đây, M.được rửa dạ dày, dùng thuốc giải độc và truyền dịch để tăng tốc độ thải độc. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng em cải thiện dần và được xuất viện về nhà.

Trường hợp tương tự là em P.A. (13 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An), uống 19 viên Paracetamol loại 500 mg liều cao sau khi bị mẹ mắng.

Theo ThS.BS Phạm Thị Thu Hiền, Phó tưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các trường hợp trên may mắn được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tổn thương tâm lý có thể ảnh hưởng đến trẻ suốt đời.

Paracetamol là thuốc thuộc nhóm giảm đau, hạ sốt và nằm trong danh mục thuốc không kê đơn của Bộ Y tế. Chính vì vậy, Paracetamol rất phổ biến trên thị trường với nhiều chế phẩm có dạng bào chế và hàm lượng từ thấp đến cao.

Tác dụng chính của chúng là giảm đau, hạ sốt nên thuốc được sử dụng rộng rãi trong điều trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến vừa như: cảm cúm, nhức đầu, đau bụng, đau nhức… khá phổ biến, dễ mua ở bất kỳ nhà thuốc nào. Hầu như gia đình nào cũng tích trữ loại thuốc này trong nhà.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần phải tuân thủ về liều lượng được khuyến cáo để tránh xảy ra ngộ độc do quá liều. Việc tự ý sử dụng thuốc paracetamol quá liều và không có sự kiểm soát của bác sĩ là rất nguy hiểm, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến gan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mỗi gia đình nên có một tủ thuốc nhỏ với các loại thuốc thiết yếu cho những bệnh thường gặp, bệnh truyền nhiễm, cũng như y cụ cần thiết cho sơ cứu chấn thương do tai nạn sinh hoạt thường ngày.

Các gia đình, đặc biệt là gia đình có con nhỏ, cần trang bị đủ thuốc giảm đau và hạ sốt mọi liều lượng, thuốc ho dạng syrup, thuốc đau bụng, ói, tiêu chảy, đầy hơi.