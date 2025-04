Một phút xin lỗi của ngọc nữ Nhật Bản

Sau 5 ngày im lặng, ngôi sao Nhật Bản Mei Nagano chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình với nam diễn viên đã có gia đình Kei Tanaka.

Theo tờ Encount, Mei Nagano mới đây chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình với nam diễn viên đã có gia đình Kei Tanaka. Thông tin được nữ diễn viên đưa ra trong chương trình phát thanh phát sóng vào tối muộn 28/4.

Trong chương trình Mei Nagano's All Night Nippon X, ngay sau đoạn nhạc mở đầu, nữ diễn viên dành khoảng một phút để giải thích.

“Xin chào mọi người, tôi là Mei Nagano. Trước khi chương trình bắt đầu, tôi có điều muốn truyền đạt trực tiếp đến mọi người. Liên quan đến ồn ào gần đây, thính giả, người hâm mộ và những người luôn ủng hộ tôi chắc hẳn cảm thấy rất lo lắng, bối rối. Tôi thực sự xin lỗi”, cô cho biết.

Mei Nagano xin lỗi về để xảy ra ồn ào thời gian qua. Ảnh: Sirabee.

Tuy nhiên, Nagano không đi sâu vào mối quan hệ với Tanaka. Nữ diễn viên chỉ nhấn mạnh sự việc là hiểu lầm.

Cô nói: “Tôi thực sự xin lỗi. Tôi xin suy nghĩ sâu sắc về hành vi thiếu thận trọng có thể đã gây ra sự hiểu lầm của bản thân. Tôi sẽ hành động thận trọng hơn để tránh những điều tương tự xảy ra”.

Ngày 23/4, tờ Bunshun đăng hình Mei Nagano với đàn anh đã có gia đình Kei Tanaka gặp gỡ, nắm tay nhau và khẳng định cả 2 ngoại tình. Bunshun còn đưa ra thông tin gây sốc hơn là ngoài Kei Tanaka, trong thời gian qua, Mei Nagano gặp gỡ một diễn viên trẻ người Hàn Quốc. Người này đóng chung với Mei Nagano trong bộ phim đang phát sóng mà cô đảm nhận vai chính. Mei Nagano đã mời người này đến căn hộ của cô nhiều lần.

Công ty của Nagano Mei trả lời giới truyền thông Nhật Bản rằng Kei Tanaka chỉ là đàn anh trong ngành giải trí và họ chưa bao giờ hẹn hò. Trong khi đó, nam diễn viên Hàn Quốc đến nhà Nagano Mei vào lúc gia đình và bạn bè chung của cô cũng có mặt. Họ không hề có mối quan hệ lãng mạn nào.

Mei Nagano sinh năm 1999 tại Tokyo, là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật của Nhật Bản. Cô bắt đầu sự nghiệp từ 2009 với vai phụ trong Hard Revenge Milly: Bloody Battle và nổi tiếng nhờ vai Rinko trong My Love Story! (2015). Cô từng là người mẫu cho các tạp chí thời trang, đồng thời đảm nhận nhiều vai chính. Hình ảnh nữ diễn viên khóc trong một họp báo phim từng lan truyền khắp mạng xã hội, từ đó cô gắn liền với danh xưng “Sao nữ khóc đẹp nhất” hay “Nữ thần quảng cáo”.

Kei Tanaka sinh năm 1984, là một diễn viên kỳ cựu với hơn 20 năm trong nghề. Anh được biết đến qua các vai diễn trong Ossan’s Love và Your Home Is My Business!. Tanaka kết hôn từ năm 2011 và có hai con.

Mei Nagano và Kei Tanaka từng hợp tác trong bộ phim And Then, the Baton Was Passed (2021).