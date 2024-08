Một phụ nữ ở Tuyên Quang bị lũ cuốn tử vong

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20/8, chị Nguyễn Thị Tiến, sinh năm 1997, trú tại thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, trên đường đi làm về nhà qua khu vực cầu thôn An Khang, xã Tân An đã bị lũ ống cuốn trôi cả người và xe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Tân An khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 21/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 4 km, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người gặp nạn.

Đêm 20/8 và rạng sáng 21/8, ở tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-160 mm, có nơi trên 150 mm như xã Hùng Đức 156,4 mm (huyện Hàm Yên); xã Lăng Quán 110,6 mm, Mỹ Bằng 91,2 mm, Phúc Ninh 85,2 mm, Kiến Thiết 84,8 mm, Mỹ Lâm 85 mm (huyện Yên Sơn)…

Hiện nay, ở các huyện, thành phố đã xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, lũ cục bộ trên các suối nhỏ.

Cơ quan chức năng thông tin thời tiết đang diễn biến rất bất thường, dự báo trong 2 ngày tới, tại Tuyên Quang tiếp tục có mưa kèm dông, lốc.

Để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, các địa phương trong tỉnh cần thông tin đầy đủ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến thôn, bản; cử lực lượng chốt chặt tại điểm ngập úng, nghiêm cấm người dân, phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

