Một phụ nữ bị điện giật tử vong khi dọn bếp sau bão

Sau cơn bão số 3, nhà ngập lụt cần tu bổ, dọn dẹp, song do bất cẩn, chị Đ chạm tay vào ổ điện bị ngấm nước, tử vong.

Các cơ quan chức năng đến gia đình nạn nhân cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 15/9, tại khối phố Tòng Chu, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn trong lúc đang dọn dẹp nhà bếp, chị P.T.Đ, sinh năm 1998, đã không may chạm vào dây điện bị ngấm nước, bị điện giật dẫn đến tử vong. Người nhà nhanh chóng ngắt nguồn điện và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Bình Gia cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng xác nhận thông tin trên và xác định nguyên nhân do rò rỉ điện. Trước đó do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhà chị Đ bị ngập tầng 1 và gian bếp, sau vài ngày, nhận thấy nước đã rút, chị Đ đã dọn dẹp nhà và không may gặp nạn. Ngày 16/9, gia đình đã tổ chức tang lễ theo phong tục tập quán địa phương cho nạn nhân. Qua đây, cũng là lời cảnh báo người dân khi dọn dẹp nhà cửa sau ngập lụt cần cẩn trọng, kiểm tra, quan sát kỹ lưỡng nguồn điện, các khu vực, đồ vật gần đường dây điện tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

