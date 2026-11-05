Một người tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy ở Trường Tiểu học Kim Liên trưa 5/11 được người dân ghi lại.

Chiều 5/11, Công an TP Hà Nội thông tin vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội). Khi xảy ra cháy, có người mắc kẹt bên trong, một người được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Có nạn nhân mắc kẹt bên trong đám cháy

Theo đó, khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát CC&CNCH đã có mặt tại hiện trường. Công tác trinh sát xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.



Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy ở hiện trường. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

12h40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhân chứng kể nỗ lực dập lửa bất thành

Chứng kiến ngọn lửa lúc mới bùng phát khoảng 12h15, anh Hậu (người dân sống gần khu vực) kể với Tri Thức - Znews: "Tôi thấy khói bắt đầu bốc lên rồi lan ra rất nhanh. Cùng lúc đó, học sinh ùa ra cổng. Mấy anh bảo vệ lập tức ôm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng bất thành vì ngọn lửa quá lớn, bùng lên dữ dội".

Anh Hậu kể lại phút chứng kiến khói bốc cao từ dãy phòng học tạm của học sinh Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Viết Huy.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, anh Hậu cùng một số người dân chạy vào phía trong trường. Tuy nhiên, điểm cháy nằm ở dãy phòng cuối cùng phía sâu bên trong, ngọn lửa bùng phát mạnh nên không thể tiếp cận gần hơn.

"Tôi gặp một thầy giáo chủ nhiệm, thầy vừa chạy ra vừa lo lắng. Thầy liên tục nói không biết học sinh của mình đã ra hết chưa", anh Hậu nhớ lại.

Theo nhân chứng này, ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nỗ lực khống chế ngọn lửa, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Trường THCS Kim Liên, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Viết Huy.

Anh Biên Thùy (trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), phụ huynh của em Quỳnh Anh - học sinh lớp 6 Trường THCS Đống Đa (học ở khu lớp tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên) - nhận tin báo trường con gái xảy ra đám cháy khoảng 12h20 nên lập tức đi tới.

Ban đầu, Quỳnh Anh dùng điện thoại của bạn gọi cho bố mẹ vì không mang theo điện thoại. Lúc sau, người cha đến trường gọi lại vào số máy này nhưng không ai nghe nên anh rất lo lắng. Sau đó, anh thở phào khi đón được con gái an toàn.

"Nghe con gái báo tin, tôi lao vội đến trường. Rất may là khi đến nơi, con cùng các bạn đã an toàn", anh Thùy chia sẻ.

Theo anh Thùy, sự việc xảy ra khoảng 30 phút trước giờ vào học buổi chiều nên số lượng học sinh có mặt tại trường chưa quá đông. Nhờ đó, việc di tản diễn ra nhanh chóng. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, các thầy cô giáo và bảo vệ lập tức hướng dẫn học sinh di chuyển khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Con tôi cùng các cháu học sinh được sơ tán sang trường gần đó. Đến nơi an toàn, các thầy cô và học sinh bắt đầu rà soát, tìm kiếm lẫn nhau xem có ai bị kẹt lại hay thiếu ai không", người cha kể lại.

Vẫn chưa hết hồi hộp sau sự việc, em Quỳnh Anh (học sinh lớp 6) cho hay: "Lúc đó, con đang đứng trước cửa lớp, nghe thấy tiếng hô có cháy. Nhìn ra ngoài, con thấy khói bốc lên và các bạn đang hốt hoảng chạy nên lập tức hô hoán cho các bạn xung quanh cùng biết để chạy".

Theo lời Quỳnh Anh, trong suốt quá trình di chuyển thoát nạn, các thầy cô giáo và bảo vệ nhà trường có mặt để chỉ dẫn, hỗ trợ học sinh di chuyển ra khu vực an toàn.

Đến 15h, lực lượng chức năng bắt đầu dần rút khỏi hiện trường. Tuy nhiên, hàng rào phong tỏa lối vào khu vực xảy ra hỏa hoạn vẫn được kiểm soát. Phía bên ngoài, đông đảo người dân và phụ huynh tiếp tục tập trung trước cổng trường để nắm tin tức về vụ việc.

Đại diện UBND phường Kim Liên cho biết địa phương đang tập trung tối đa lực lượng để xử lý vụ việc. UBND phường Kim Liên tiếp tục rà soát và sớm có thông tin chính thức, chi tiết về vụ việc.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên, bà Nguyễn Linh Chi, khu vực bị cháy xảy ra gần nhà trường. Hôm nay, học sinh Trường Tiểu học Kim Liên tổ chức cho học sinh đi dã ngoại. Khi sự việc xảy ra, thầy cô giáo đã hướng dẫn học sinh Trường THCS Kim Liên sang khu vực sân Trường Tiểu học Kim Liên để chờ bố mẹ đón.