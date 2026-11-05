Cháy lớn tại trường THCS Kim Liên ở Hà Nội

Vào khoảng hơn 12h ngày 5/11, người dân phát hiện có cháy tại dãy nhà bên trong Trường THCS Kim Liên (1 Hoàng Tích Trí, Kim Liên, Hà Nội).
Ngay lập tức, học sinh trong trường tiểu học và THCS Kim Liên được sơ tán.
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Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà.
Lực lượng chữa cháy điều động 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Theo người dân, khu vực xảy ra hoả hoạn là dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên nhà trường.
Hiện bên trong vẫn còn khói bốc lên. Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực khống chế đám cháy.
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