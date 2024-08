Một người tử vong khi chữa cháy rừng ở Quảng Bình

Sáng 7/8, đại diện chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết, ông H.H.T là tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ vừa tử vong sau khi tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn xã.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 6/8, tại xã Quảng Minh bất ngờ phát hiện điểm phát lửa ở khu vực núi Ba U.

Chính quyền địa phương nhanh chóng huy động các thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự của 4 thôn trong xã cùng phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy rừng.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt, rừng nhiều lá khô, thực bì và vị trí xảy ra đám cháy ở dốc cao nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 4 giờ dập lửa, đến hơn 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tuy nhiên, khi các nhóm chữa cháy chuẩn bị ra về chỗ tập kết thì phát hiện không thấy ông H.H.T (tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ).

Đoàn tổ chức tìm kiếm, sau đó phát hiện ông T đã tử vong tại khu vực Khe Su (gần nơi xảy ra cháy rừng) vào lúc 16 giờ ngày 6/8.

Chính quyền xã Quảng Minh đã báo cáo vụ việc lên cấp trên; thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và phối hợp với gia đình lo hậu sự cho ông H.H.T.

