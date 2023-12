Một năm chao đảo của Hollywood

Lọt top phim ăn khách nhất 2023, "Barbie", "The Little Mermaid" vướng lùm xùm. Loạt thương hiệu phim nổi tiếng trồi sụt cùng cuộc đình công chấn động khiến Hollywood chao đảo.

2023 có lẽ là một năm đáng quên đối với kinh đô điện ảnh Hollywood. Nằm trong danh sách phim ăn khách nhất năm, song Barbie, The Little Mermaid hay Ant-Man and the Wasp: Quantumania lại khiến khán giả nhớ tới bởi những tranh cãi.

Loạt thương hiệu lớn như Fast & Furious, Transformers, Indiana Jones và Insidious không đủ sức làm hài lòng người hâm mộ. Ngoài ra, cuộc đình công của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) khiến kinh đô điện ảnh lao đao.

Tranh cãi bủa vây

Bộ phim Barbie do Margot Robbie thủ vai chính khuynh đảo phòng vé toàn cầu khi thu về 1,4 tỷ USD theo Box Office Mojo, đồng thời trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2023. Nhưng ngoài ngôi vị số 1 phòng vé, Barbie xứng đáng được coi là tác phẩm lùm xùm của năm.

Khởi đầu với màn tạo hình búp bê Ken của Ryan Gosling không được người hâm mộ ủng hộ. Ngôi sao sinh năm 1980 nhận vô số bình luận tiêu cực như: "Ken cần một ít botox" hay "Ryan Gosling quá già để đóng Ken. Họ nên chọn Henry Cavill hoặc Chris Evans cho vai diễn này". Trước những lời gièm pha, Gosling chia sẻ anh rất ngỡ ngàng và cho rằng những người chỉ trích chưa bao giờ nhìn thấy búp bê Ken.

Barbie sau đó còn chật vật trong khâu kiểm duyệt nội dung tại một số quốc gia. Theo People, bộ phim không được ra mắt khán giả tại Việt Nam, Kuwait, Algeria và Liban. Riêng Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho phép chiếu sau khi chỉnh sửa một vài chi tiết.

Barbie, The Little Mermaid, Ant-Man 3 và Aquaman 2 là những bộ phim nhiều tranh cãi trong năm 2023.

Tạo hình nhân vật vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý ở Hollywood. Bộ phim The Little Mermaid bản live action của Disney vướng làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Người hâm mộ cho rằng việc chọn nữ diễn viên da màu Halle Bailey cho vai nàng tiên cá Ariel là sai lầm. Ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng Bailey không đáng phải nhận những lời chê bai, bình luận tiêu cực và công chúng cần cởi mở hơn với tác phẩm.

Bộ đôi Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Aquaman and the Lost Kingdom từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng vì diễn viên vướng tai tiếng. Trong đó, Jonathan Majors bị điều tra và phải hầu tòa vì cáo buộc hành hung bạn gái cũ. Tương lai của Jonathan Majors tại Marvel sẽ được định đoạt bởi phiên tòa diễn ra vào tháng 12.

Tương tự với Aquaman and the Lost Kingdom, bom tấn hứng chịu áp lực từ người hâm mộ sau khi Amber Heard thua kiện Johnny Depp. Warner Bros. và đạo diễn James Wan giữ kín mọi thông tin liên quan tới bộ phim cho tới khi trailer đầu tiên lên sóng. Việc nhân vật Mera của Heard xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi đã đập tan tin đồn nữ diễn viên bị loại khỏi dự án.

Thương hiệu phim loay hoay

Năm qua, loạt thương hiệu phim đình đám cho thấy sa sút về chất lượng. Tình trạng "vắt sữa" thương hiệu, kịch bản thiếu đặc sắc khiến khán giả không còn mặn mà. Hiện, loạt phim Mission: Impossible của Tom Cruise còn duy trì được phong độ tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đóng góp cho thị trường 3 tác phẩm gồm Ant-Man 3, Guardians of the Galaxy Vol. 3 và The Marvels. Dư âm từ năm 2022 vẫn chưa buông tha cho Marvel khi Ant-Man 3 và The Marvels khiến người hâm mộ thất vọng. Hiệu ứng kỹ xảo yếu kém cùng kịch bản lỏng lẻo là nguyên nhân khiến bộ đôi tác phẩm bại trận.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 là tác phẩm duy nhất thành công phòng vé và được khán giả đón nhận. Theo Box Office Mojo, bộ phim thu về 845 triệu USD toàn cầu, lọt top 4 phim ăn khách nhất năm 2023. Hãng phim tỷ đô còn thêm tin mừng khi series Loki mùa 2 cũng gây được tiếng vang, níu giữ hy vọng cho người hâm mộ.

Bom tấn Hollywood mờ nhạt trong mắt của khán giả toàn cầu.

Bom tấn hành động Fast X khiến người hâm mộ lâu năm vỡ òa với sự trở lại của Gal Gadot và The Rock. Tuy nhiên, tác phẩm trở nên nhàm chán với những phân cảnh đua xe, cháy nổ quen thuộc. Một kịch bản chắp vá, thiếu sáng tạo là minh chứng cho việc "vắt sữa" thương hiệu từ hãng phim Universal Pictures.

Loạt phim kinh dị Insidious, Scream, The Nun cũng chịu cảnh doanh thu ảm đạm, khán giả quay lưng.

Cuộc đình công 5 tháng

Hollywood còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc đình công của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA). Khởi phát từ ngày 2/5, 11.500 biên kịch thuộc WGA cùng Hiệp hội Diễn viên màn ảnh (SAG-AFTRA) đã đình công để đòi quyền lợi. Diễn ra trong 148 ngày, cả hai bên đã gây ra thiệt hại nặng nề cho ngành phim ảnh.

Tác động từ cuộc đình công khiến quá trình sản xuất phim truyền, talk show, phim điện ảnh phải tạm dừng vô thời hạn. Điều đó dẫn đến hệ quả là các thành viên khác trong ê-kíp sản xuất rơi vào cảnh thất nghiệp bất đắc dĩ. Diễn viên, nghệ sĩ VFX, họa sĩ, thiết kế phục trang, cùng hàng loạt nhân sự chật vật trong việc tìm kiếm công việc tạm thời.

Ngoài ra, các diễn viên thuộc SAG-AFTRA không được phép tham gia họp báo, chiến dịch quảng bá hay sự kiện công chiếu tác phẩm trong giai đoạn này. Theo Variety, nữ diễn viên Emily Blunt từng phải lẻn vào phòng chiếu IMAX để xem bộ phim Oppenheimer.

“Chúng tôi lẻn vào ca chiếu lúc 4h chiều tại một rạp IMAX ở trung tâm mua sắm. Khán giả ăn mặc giống Oppenheimer. Ngay lập tức, tôi gọi cho Emma, ​​​​Chris và Cillian để kể về việc đó. Bạn có thể thấy điều này thường xuyên ở thành phố New York, nhưng việc chứng kiến ​​những đứa trẻ diện trang phục như các nhân vật trong phim là điều không thể tin được”, cô nói.

Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) biểu tình trước trụ sở của các hãng phim.

Tới ngày 27/9, Hollywood đón tin mừng khi WGA và SAG-AFTRA quyết định khép lại cuộc đình công kéo dài gần 5 tháng. Theo The Guardian, thỏa thuận với WGA được đưa ra sau khi tổ chức này nối lại các cuộc đàm phán với 4 giám đốc điều hành hàng đầu tại Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix và NBC Universal Studio.

Bà West Meredith Stiehm, chủ tịch WGA chia sẻ với Deadline: “Cuộc đình công này kéo dài quá lâu do các công ty mất quá nhiều thời gian để trở nên nghiêm túc. Tôi cảm thấy buồn khi phải mất nhiều thời gian như vậy. Quá nhiều thứ đã bị lãng phí chỉ vì không hành động sớm hơn”.

Nhìn chung, bức tranh 2023 tại Hollywood mang màu sắc u tối với hàng loạt sự vụ gây thiệt hại về mọi mặt. Bước qua giai đoạn khủng hoảng, Hollywood cần thêm thời gian để chữa lành và sớm trở về vị thế là kinh đô điện ảnh của thế giới.