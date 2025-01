Một mùa sách Tết rộn ràng

Khi đời sống ngày càng nâng cao, người dân ngày càng quan tâm hơn đến “chơi Tết”, “xem Tết”, “đọc Tết”.

Sách Tết - món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều gia đình khi Tết đến xuân về.

Năm 2018, Đông A Books đánh dấu sự trở lại của sách Tết bằng một hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày Tết, tập hợp đội ngũ viết có tên tuổi cùng các họa sĩ nổi danh, đã nhanh chóng mang đến một phong vị Tết mới lạ, hấp dẫn. Để từ đó đến giờ, liên tục 7 năm, chưa mùa sách Tết nào Đông A Books vắng bóng.

Chị Hoài An, đại diện Đông A Books chia sẻ: “Bốn mùa trong năm trôi đi, thời gian trôi đi, tưởng chừng như không có gì có thể giữ lại được. Thế nhưng trên từng con chữ, trên từng bức tranh trong sách Tết, dường như thời gian như ngừng trôi, ký ức như đọng lại, để chúng ta nhớ về những kỷ niệm thuở xưa, và hướng tới những điều tốt đẹp đang tới”.

Phải chăng vì thế, sách Tết của Đông A như đã trở thành một thương hiệu, được nhiều bạn đọc háo hức mong chờ. Năm nay, Sách Tết Ất Tỵ 2025 chưa đầy một tuần sau khi mở bán đã hết bản bìa mềm tại các kho sách của Đông A, hiện chỉ còn trên kênh bán của các đại lý phát hành. Bên cạnh bản bìa mềm, Sách Tết Ất Tỵ 2025 của Đông A còn có ấn bản giới hạn bìa cứng kèm hộp sơn mài, hướng tới những độc giả thích sưu tầm và “chơi sách”.

Có lẽ, sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc với ấn phẩm sách Tết đã mang lại cho thị trường xuất bản một bầu không khí sôi động với sự “cùng vào cuộc” của nhiều đơn vị xuất bản, đơn vị liên kết, đặc biệt hướng tới độc giả nhỏ tuổi. Nhâm nhi Tết là ấn phẩm thường niên của Nhà xuất bản Kim Đồng từ năm 2020 đến nay với những câu chuyện, những bài thơ không chỉ mang đến cho bạn đọc thiếu nhi những niềm vui và sự ấm áp, mà còn chứa đựng lời nhắn nhủ về tình yêu thương, giá trị của văn hóa, cội nguồn.

Nhâm nhi Tết Ất Tỵ 2025 gồm 22 sáng tác thơ, văn, tranh của nhiều tác giả, với chủ đề xuân và Tết đầm ấm gắn kết gia đình, khám phá phong tục các miền quê hương đất nước, đồng thời có nhiều trang viết dí dỏm mang lại tiếng cười cho bạn nhỏ. “Đọc truyện hay, xem tranh đẹp, cả gia đình cùng nhau chia sẻ niềm vui đọc sách” là ý nghĩa mà những người làm sách Tết Kim Đồng muốn gửi gắm.

Đinh Tị Books mang tới cho độc giả thiếu nhi món quà Đọc sách ngày xuân, quây quần đón Tết. Bộ sách gồm 4 cuốn, đã ra mắt lần lượt từ các năm trước với Thơ Tết dành cho thiếu nhi, Truyện cổ tích hay nhất về Tết, Tết ấm áp yêu thương, và mới đây nhất là Én bay khắp miền - Tết về bình yên xuất bản vào mùa Tết 2025.

Với nhân vật chính là chú Én nhỏ, cuốn sách đưa bạn đọc nhỏ tuổi bước vào hành trình khám phá thế giới văn hóa Tết khắp trong Nam ngoài Bắc, từ miền Tây sông nước đến hải đảo xa xôi, từ vùng ven biển đến miền núi rừng, từ các thành phố nhỏ đến Thủ đô Hà Nội. Phong tục đón Tết ở nơi nào trên mảnh đất hình chữ S cũng có nét đặc sắc riêng nhưng có một điểm chung là Tết ở đâu cũng ngập tràn yêu thương, quây quần, ấm áp.

Gửi thông điệp “Chúng ta là người giữ Tết cho con”, Lionbooks hướng về gia đình qua bộ sách Mở ra là thấy Tết! được các gia đình có trẻ nhỏ yêu thích. Mong muốn cuốn sách là sợi dây kết nối con cùng nguồn cội, trao truyền cho con những cảm xúc không chỉ về ngày Tết mà còn về ý nghĩa của gia đình, của mái ấm, combo sách năm 2025 gồm cuốn thơ song ngữ Tết là gì hở mẹ, bộ lì xì Đồng dao dân gian, phong bì đựng sách độc quyền và sticker trang trí Tết.

Mở ra là thấy Tết! có hai phiên bản vàng và hồng hướng tới độc giả hai miền Nam Bắc, trong đó giống nhau hoàn toàn về nội dung, khác nhau về tranh minh họa đặc trưng Tết của 2 miền.

Mùa sách Tết thiếu nhi 2025 thêm phong phú và rộn ràng khi xuất hiện những cái tên mới. Crabit Kidbooks được biết đến với nhiều ấn phẩm in đẹp mắt cũng đã tham gia thị trường sách Tết qua cuốn sách Tết là nhất - 100 từ vựng đầu đời. Cuốn sách phù hợp với trẻ độ tuổi mầm non, để qua việc đọc sách cùng con, cha mẹ có thể giúp trẻ mở rộng thêm vốn từ về Tết mà ngày thường trẻ chưa có cơ hội biết đến, hiểu thêm về các tập tục đón Tết mà trẻ vẫn lấy làm thắc mắc. Cuốn sách về từ vựng nên “nghe” có vẻ khô khan nhưng bởi được thiết kế sinh động, minh họa bắt mắt cùng các thông tin giới thiệu ngắn gọn nên phù hợp với tâm lý lứa tuổi bậc mầm non, giúp truyền tải không khí Tết một cách chân thực và đầy màu sắc.

Cuốn sách Muôn miền Tết của San Hô Books mở ra không gian Tết đặc trưng ở 8 vùng đất nước như Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, và cả chuyện đón Tết ở nước ngoài. Qua từng trang sách, độc giả nhỏ tuổi sẽ thấy cả một mùa xuân đang rộn ràng khắp đất Việt, đó là khi lên Lạng Sơn xem gói bánh chưng đen, lúc ngắm pháo hoa ở hồ Gươm Hà Nội, khi đón giao thừa trang nghiêm tại Huế, hay lúc tung tăng dạo đường hoa ở thành phố Hồ Chí Minh... Gói quà sách Muôn miền Tết còn có thiệp Tết để độc giả nhỏ tuổi viết, vẽ gửi lời yêu thương đến những người thân yêu cùng hình dán Tết sinh động, dễ thương.