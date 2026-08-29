Một loại sầu riêng giá đắt gấp 6 lần Ri6, cao hơn 4 lần Monthong

Dù có giá bán gần nửa triệu đồng/kg, loại sầu riêng Black Thorn vẫn được nhiều khách hàng tìm mua nhưng số lượng các cửa hàng nhập lại khan hiếm.

Chị Ngọc Thương (sống tại phường Vườn Lài, TP.HCM) cho biết vừa đặt mua một trái sầu riêng Black Thorn nặng hơn 2 kg với giá 410.000 đồng.

"Trước đây, tôi chỉ hay ăn sầu riêng Ri6 nên dịp lễ này tôi cũng mạnh dạn xuống tiền mua thử sầu riêng Black Thorn để ăn thử", chị nói.

Đắt gấp 6 lần sầu riêng Ri6, cao hơn sầu Monthong 4 lần

Theo khảo sát, một số cửa hàng trái cây ở TP.HCM đang bán sầu riêng Black Thorn loại A với giá hơn 400.000 đồng/kg. Còn loại B khoảng 300.000 đồng và loại C dao động từ 170.000 đồng. Thậm chí, loại cơm sầu riêng Black Thorn có giá lên tới 1,2 triệu đồng/kg.

Một cửa hàng trái cây cao cấp nằm tại phường Vườn Lài cho biết số lượng sầu riêng Black Thorn nhập về không nhiều, vì vậy khách hàng có thể đặt trước để giữ trái ngon. Qua lời người bán giới thiệu, loại sầu này có cơm vàng đậm, mềm mịn và vị ngọt béo đậm đà. Đây cũng là đặc điểm giúp sầu riêng Black Thorn khác biệt so với các sản phẩm sầu riêng khác trên thị trường.

Đáng chú ý, với mức giá hàng loại A lên tới hơn 400.000 đồng/kg kể trên, sầu riêng Black Thorn hiện có giá gấp 4-6 lần các loại sầu riêng phổ biến trên thị trường hiện nay như Ri6 hay Monthong. Thậm chí, mức giá này còn cao hơn so với loại sầu riêng nổi tiếng đắt đỏ là Musang King.

Cụ thể, sầu riêng Ri6 loại A hiện được nhiều nơi bán khoảng 55.000-60.000 đồng/kg, Monthong loại A dao động 80.000-90.000 đồng/kg. Còn sầu riêng Musang King hiện có giá khoảng 370.000 đồng/kg.

Chị Mai Thúy, một thương lái chuyên thu mua sầu riêng tại các tỉnh Đông Nam Bộ cho biết sầu riêng Black Thorn có ít người trồng nên giá trên thị trường rất đắt đỏ, lên tới vài trăm nghìn đồng/kg.

Anh Tám Lê, thương lái thu mua sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên chia sẻ giống sầu riêng Black Thorn gần như không xuất hiện tại khu vực này, thay vào đó chỉ số ít nhà vườn tại Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây trồng thử nghiệm loại sầu này.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết giá sầu riêng Black Thorn hiện ở mức cao hơn đáng kể so với nhiều giống sầu riêng khác trên thị trường, chủ yếu do nguồn cung còn hạn chế và chất lượng được đánh giá cao.

"Đây là loại hàng hiếm, chất lượng ngon nên giá cũng cao hơn những loại khác", ông Nguyên nói.

Về nguồn gốc, ông Nguyên cho biết Black Thorn là giống sầu riêng có nguồn gốc từ Malaysia và được đưa vào Việt Nam trong những năm gần đây, cùng thời điểm với giống Musang King. Tuy nhiên, diện tích trồng còn ít nên sản lượng cho ra chưa quá nhiều, qua đó góp phần khiến giá bán cao hơn so với các loại sầu riêng khác. Số liệu thống kê về diện tích trồng riêng giống này cũng chưa được cơ quan quản lý chuyên ngành thống kê cụ thể.

Hiện tại, Black Thorn chỉ được một số nhà vườn tại khu vực ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trồng thử nghiệm, trong đó Đông Nam Bộ là nơi có diện tích trồng nhiều hơn.

Giống sầu riêng này có thời điểm thu hoạch chính tương đối giống với Musang King và thường rơi vào khoảng tháng 6-7, gắn với mùa vụ sầu riêng chính tại khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, theo ông Nguyên, Musang King lại được các nhà vườn trồng rộng rãi cũng như có diện tích trồng phát triển hơn Black Thorn tại Việt Nam.

Vẫn chưa có các nghiên cứu đầy đủ về sầu riêng Black Thorn

Theo Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI), sầu riêng Black Thorn có nguồn gốc từ vùng Kampung Lima Kongsi, bang Penang (Malaysia), được phát hiện bởi ông Bagi Kau và được đăng ký công nhận tại Malaysia năm 2015 với mã giống D200 theo quy định bảo hộ giống cây trồng của nước này. Khuyến cáo kỹ thuật tại nơi phát triển giống nhấn mạnh cây 5-6 năm tuổi thường chỉ nên để khoảng 10 quả, cây 20 năm tuổi duy trì 50-70 quả để đảm bảo chất lượng.

Tài liệu giới thiệu về sầu riêng năm 2026 của Cục Nông nghiệp Penang miêu tả Black Thorn có quả hình tròn, hạt cỡ trung bình, phần thịt màu cam vàng, kết cấu mềm, dẻo và có độ sánh, kèm vị ngọt pha chút đắng. Tài liệu cũng xếp Black Thorn (D200) trong nhóm các giống sầu riêng nổi tiếng của địa phương, bên cạnh Musang King (D197) và Red Prawn (D175).

Tại Việt Nam, Black Thorn đã được các nhà vườn đưa vào trồng và nhân giống. Từ năm 2020, những trái sầu riêng Black Thorn đầu tiên tại Việt Nam đã được thu hoạch tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (cũ) trên nền ghép cải tạo cây sầu riêng trưởng thành.

Dù được nhiều nhà vườn đánh giá cao về giá trị thương mại nhưng tính đến nay, giống Black Thorn tại Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu đầy đủ về khả năng sinh trưởng, thích nghi điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, mức độ chống chịu sâu bệnh, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Vì vậy, SOFRI cũng lưu ý các giống sầu riêng nhập nội hoặc phát triển tự phát cần tiếp tục được cơ quan chuyên môn đánh giá trước khi khuyến cáo mở rộng diện tích.