Một hộ dân tự nguyện bàn giao hai gấu ngựa nuôi nhốt hơn 20 năm

  • Thứ năm, 23/4/2026 06:34 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Ngày 22/4, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn quốc gia Bạch Mã và Chi cục Kiểm lâm Vùng II tổ chức cứu hộ thành công hai cá thể gấu.

Đây là hai cá thể được chủ nuôi tự nguyện bàn giao sau quá trình vận động kiên trì, không yêu cầu bồi thường.

Hai cá thể gấu được gắn chip quản lý từ năm 2005. Ảnh: Văn Trường.

Hai cá thể được cứu hộ đều là gấu ngựa cái (Ursus thibetanus), trên 20 năm tuổi, mỗi cá thể nặng khoảng 90 kg và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Đây là những cá thể đã trải qua thời gian dài bị nuôi nhốt, cần được chăm sóc và phục hồi trong môi trường phù hợp hơn.

Ngay sau khi đạt được sự thống nhất, Vườn quốc gia Bạch Mã với vai trò cơ quan quản lý chuyên ngành đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục tiếp nhận. Song song đó, Tổ chức Động vật Châu Á triển khai lực lượng chuyên môn thực hiện các bước kỹ thuật, bảo đảm quá trình cứu hộ diễn ra an toàn, đúng quy trình

Trong quá trình cứu hộ, các cá thể gấu được gây mê, đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế căng thẳng. Đoàn cứu hộ dự kiến di chuyển quãng đường gần 500 km từ Nghệ An đến Huế trong ngày để đưa các cá thể về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Tại Trung tâm, các cá thể gấu sẽ được chăm sóc theo chế độ phúc lợi chuyên biệt, với không gian sống gần gũi tự nhiên, chế độ dinh dưỡng hợp lý và theo dõi thú y chặt chẽ. Sau khi tiếp nhận, gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để kiểm tra sức khỏe trước khi từng bước hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan đã góp phần bảo đảm toàn bộ quá trình cứu hộ diễn ra kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, việc người dân tự nguyện chuyển giao động vật hoang dã cũng là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt trái phép, hướng tới mục tiêu bảo tồn bền vững.

Bá Thăng/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

