Một hệ thống nhà sách tăng trưởng hai chữ số trong 9 tháng đầu năm

Doanh thu tăng 18% trong 9 tháng đầu năm 2026, FAHASA thúc đẩy sức mua bằng các sự kiện ra mắt sách, sản phẩm độc quyền và trải nghiệm mua sắm gắn với thương hiệu được yêu thích.

FAHASA ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm tăng 18% so với cùng kỳ. Ảnh: FHS.

Tại sự kiện sáng 27/10, Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM (FAHASA) đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Phụng, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc FAHASA, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Báo cáo tình hình kinh doanh tại sự kiện sáng 27/10, ông Phạm Nam Thắng - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM (FAHASA), Tổng Giám đốc FAHASA Retail, cho biết doanh thu của hệ thống nhà sách tăng trưởng 18% trong 9 tháng đầu năm nay.

Theo ông, một trong những chiến lược quan trọng của mức tăng trưởng này là đa dạng hóa sản phẩm, tổ chức sự kiện ra mắt sách và mở rộng trải nghiệm mua sắm.

Ông Thắng cho biết doanh thu sách quốc văn trong 9 tháng tăng 21% so với cùng kỳ, sách ngoại văn tăng gần 20%, còn nhóm hàng tổng hợp ngoài sách tăng 22%. Trong nhóm 300 nhà cung cấp lớn nhất, chiếm hơn 90% doanh thu, có 240 đơn vị ghi nhận tăng trưởng. Tổng doanh thu từ nhóm này tăng 21,46%.

Một trong những động lực là các chiến dịch bán hàng kết hợp sự kiện trải nghiệm. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp triển khai chương trình khuyến mãi kéo dài 30 ngày, phối hợp với hơn 50 nhà cung cấp để giới thiệu sản phẩm độc quyền, quà tặng và các hoạt động tương tác. Riêng trong tháng 8, doanh thu tăng gần 25% so với cùng kỳ, một phần nhờ mùa mua sắm chuẩn bị năm học mới.

Các sự kiện ra mắt sách đặc biệt cũng góp phần kích cầu. Sau khi bộ sách tập hợp những tác phẩm đã chuyển thể thành phim của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt vào tháng 6, doanh số sách của tác giả tăng gấp đôi so với cùng kỳ sau thời điểm ra mắt. Doanh thu ngành hàng sách văn học tăng 28% trong tháng 7.

Tập thể lãnh đạo hệ thống nhà sách nhận Cờ thi đua của Chính phủ vào sáng 27/10. Ảnh: M.C.

Trong khi đó, hộp sách Harry Potter bìa cứng gồm 7 tập tạo sức bật cho nhiều nhóm sản phẩm. Doanh số sách Harry Potter tiếng Việt tăng 328% so với cùng kỳ, hàng hóa liên quan đến thương hiệu tăng 518%, còn sách Harry Potter ngoại văn tăng 144%.

Chiến lược khai thác cộng đồng người hâm mộ cũng được áp dụng với truyện tranh và các sản phẩm văn hóa đại chúng. Sự kiện ra mắt manga Dandadan bản độc quyền trong tháng 4 bán hơn 11.000 cuốn ngay ngày đầu tiên, góp phần đưa doanh thu manga tăng 40% so với cùng kỳ. Trong tháng 4 và tháng 5, doanh số truyện tranh Việt Nam đạt 20.000 bản, tăng 69%.

Bên cạnh hoạt động tiếp thị, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ. Trong năm nay, hệ thống đã khai trương 10 nhà sách mới, hướng tới mục tiêu đạt 150 cửa hàng trên toàn quốc.

Thành lập năm 1976, FAHASA có tiền thân là Quốc doanh Phát hành Sách TP.HCM trước khi chuyển sang mô hình công ty CP vào năm 2006. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ sách và văn hóa phẩm với danh mục sản phẩm gồm sách quốc văn, sách ngoại văn, văn phòng phẩm, đồ chơi và quà tặng. Đơn vị hiện có gần 150 nhà sách trên toàn quốc.