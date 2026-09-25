Một dấu hiệu kéo dài, người đàn ông phát hiện ung thư đại trực tràng

Đau mông kéo dài, người đàn ông 54 tuổi đi châm cứu, vật lý trị liệu suốt 4 tháng nhưng không khỏi. Khi đi ngoài ra máu, ông mới phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn 3.

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng vị trí trung và thấp, giai đoạn 3 sau khi hoàn tất các xét nghiệm. Ảnh: Bệnh viện Thành phố Đài Trung.

Theo China Times, một người đàn ông 54 tuổi họ Lữ ở Đài Loan (Trung Quốc) từng nghĩ những cơn đau mông kéo dài chỉ liên quan đến xương khớp hoặc thần kinh. Suốt 4 tháng, ông Lữ chỉ tìm đến châm cứu và vật lý trị liệu nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn.

Đến khi xuất hiện thêm triệu chứng đi ngoài ra máu, ông Lữ mới đến khám tại Bệnh viện Thành phố Đài Trung.

Qua các xét nghiệm, ông được chẩn đoán ung thư trực tràng vị trí trung và thấp, giai đoạn 3. Khối u đã lan đến các hạch lympho và chèn ép những cấu trúc thần kinh vùng chậu, được bác sĩ cho là nguyên nhân gây ra các cơn đau.

Bác sĩ Trương Thân Cát, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Thành phố Đài Trung, lưu ý những thay đổi bất thường khi đại tiện hoặc tình trạng đau vùng chậu kéo dài không nên bị bỏ qua, đặc biệt khi xuất hiện cùng chảy máu trực tràng hoặc thay đổi hình dạng phân.

Triệu chứng dễ nhầm lẫn

Bác sĩ Trương cho biết, trường hợp của ông Lữ đáng chú ý ở chỗ triệu chứng ban đầu không phải biểu hiện tiêu hóa điển hình mà là những cơn đau mông kéo dài không rõ nguyên nhân. Chỉ đến khi xuất hiện thêm tình trạng đi ngoài ra máu, ông mới đi khám và phát hiện ung thư trực tràng.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), một số dấu hiệu có thể gặp ở người mắc ung thư trực tràng gồm đi ngoài ra máu, phân nhỏ hoặc hẹp hơn bình thường, mót rặn hoặc cảm giác đi ngoài không hết. Người bệnh cũng có thể đau vùng hậu môn, mông, vùng chậu, đau lưng dưới, sụt cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Dấu hiệu ung thư trực tràng có thể gồm đi ngoài ra máu, thay đổi hình dạng phân, mót rặn, đau vùng hậu môn hoặc vùng chậu, sụt cân và mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Ảnh: Magnific.

Tuy nhiên, những biểu hiện này không đặc hiệu cho ung thư trực tràng và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Nhưng, khi triệu chứng dai dẳng hoặc đi kèm thay đổi bất thường trong đại tiện, người bệnh nên được đánh giá y tế thay vì chỉ tiếp tục điều trị triệu chứng. Trường hợp ông Lữ càng đáng lưu ý vì gia đình có người mắc ung thư trực tràng. Tiền sử gia đình là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Phát hiện càng sớm, cơ hội điều trị khỏi càng cao

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, để xác định ung thư trực tràng, bác sĩ có thể dựa vào bệnh sử, thăm khám, khám trực tràng bằng tay, nội soi đại tràng, sinh thiết và các xét nghiệm hình ảnh nhằm đánh giá vị trí, kích thước khối u cũng như mức độ lan rộng.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh, tăng rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời hạn chế thịt đỏ và rượu bia để góp phần giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ảnh: Magnific.

Trong đó, tầm soát có vai trò quan trọng bởi ung thư đại trực tràng có thể phát triển từ các polyp tiền ung thư trong nhiều năm trước khi gây ra triệu chứng. Với người có nguy cơ trung bình, các khuyến cáo hiện nay đề nghị bắt đầu tầm soát từ 45 tuổi.

Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc thuộc nhóm nguy cơ di truyền cao có thể cần bắt đầu sớm hơn và tầm soát thường xuyên hơn theo chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh tầm soát, duy trì lối sống lành mạnh cũng góp phần giảm nguy cơ. Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) khuyến nghị duy trì cân nặng khỏe mạnh, thường xuyên vận động, ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu; đồng thời hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và rượu bia.

Người dân không nên chờ triệu chứng trở nên rõ rệt mới đi khám. Đi ngoài ra máu, thay đổi kéo dài về đại tiện, mót rặn, đau vùng hậu môn hoặc vùng chậu, sụt cân, mệt mỏi không rõ nguyên nhân đều cần được kiểm tra.

Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư

Trong cuốn sách "Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư", GS.TSKH Đái Duy Ban chia sẻ chi tiết về những thực phẩm nên ăn và nên hạn chế để phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Theo tác giả, một số thực phẩm quen thuộc có thể góp phần bảo vệ đường ruột, như sữa - nguồn cung cấp canxi được cho là có đặc tính phòng ngừa ung thư; sữa chua hoa quả chứa lợi khuẩn acidophilus giúp tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột; cùng các loại hoa quả như táo, chuối, lê, cà rốt giàu pectin - một dạng chất xơ hòa tan được ghi nhận có lợi cho sức khỏe đường ruột. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu tinh bột, ăn cá thay cho thịt đỏ cũng được tác giả nhắc đến như những lựa chọn nên ưu tiên.

Ngược lại, sách cũng chỉ ra một số nhóm thực phẩm cần hạn chế, trong đó nổi bật là mỡ động vật, thịt đỏ và rượu bia - được cho là các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ hình thành polyp và ung thư đại tràng nếu tiêu thụ thường xuyên, kéo dài.

Từ đó, tác giả đưa ra khuyến nghị về một khẩu phần ăn cân đối, ưu tiên ngũ cốc và rau củ, hạn chế thực phẩm từ động vật, đồng thời kết hợp vận động thể chất thường xuyên để hỗ trợ phòng ngừa bệnh hiệu quả hơn.