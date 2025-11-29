Một cá thể culi quý hiếm và nhiều loài chim hoang dã được giao nộp

Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đã tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ quý hiếm nặng khoảng 0,5kg trong tình trạng khỏe mạnh và nhiều cá thể chim hoang dã từ người dân địa phương.

Culi được ông Hồ Văn Thơm phát hiện trong lúc đang đi làm đồng. Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Sáng 29/11, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai (Nghệ An) Hoàng Đăng Phúc cho biết chiều 28/11, đơn vị và lực lượng chức năng đã tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ quý hiếm nặng khoảng 0,5 kg trong tình trạng khỏe mạnh và nhiều cá thể chim hoang dã từ người dân địa phương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và kiểm tra hiện trạng sức khỏe ban đầu, lực lượng chức năng đã thả chúng về môi trường tự nhiên.

Người giao nộp cá thể cu li nhỏ quý hiếm là ông Hồ Văn Thơm (thường trú tại thôn Cồn Sấy, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An). Cá thể cu li nhỏ này được ông Thơm phát hiện trong lúc đi làm đồng.

Khi tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Thơm biết đây là loài động vật rừng thuộc Sách Đỏ Việt Nam, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm nên đã chủ động giao nộp cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương thả về môi trường tự nhiên.

Cu li nhỏ có tên khoa học Nycticebus Pygmaeus, là một trong hai loài thuộc họ Cu li (Loricidae), đây loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao. Loài này được xếp vào nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam và thuộc diện bảo vệ theo Công ước CITES về buôn bán các loài hoang dã nguy cấp.

Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới xếp cu li nhỏ vào nhóm rất nguy cấp (EN) có nguy cơ tuyệt chủng, cần ưu tiên bảo tồn.

Đặc điểm cu li nhỏ có đôi mắt to và độ mở lớn, xung quanh hai mắt có vòng tròn lông màu nâu vàng; có hai dải lông màu nâu sẫm chạy từ đỉnh đầu xuống hai mắt; lông màu hung nâu xen kẽ ít lông trắng bạc; dọc sống mũi có vết trắng...

Khi trưởng thành, mỗi cá thể cu li nhỏ có chiều dài cơ thể từ 19 tới 23 cm, nặng 377-450 gram. Cu li nhỏ có thể sống đơn độc hoặc thành nhóm nhỏ 3 tới 4 cá thể.

Chiều cùng ngày, Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu-Hoàng Mai và lực lượng chức năng cũng tiếp nhận 3 cá thể chim vành khuyên màu xanh, một cá thể chim hoét đen, một cá thể chim kịch hoa và 20 cá thể chim đất màu đen do người dân tự nguyện giao nộp. Số chim này đều được các lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/11, hai người dân trên địa bàn thôn 6 Quỳnh Diễn, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cũng tự nguyện giao nộp 4 cá thể chim ưng và 2 cá thể chim chào mào cho Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai và lực lượng chức năng.

Sáu cá thể chim này được người dân phát hiện cách đây hơn 1 tuần trong lúc vào rừng phát dọn cây để chuẩn bị khai thác rừng trồng trên đất lâm nghiệp tại khu vực núi Rú Thẻ.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao và tiến hành thả các cá thể chim vào môi trường tự nhiên.